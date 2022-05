News Brevi – 18.05.2022

WIZZ AIR LANCIA IL WIZZ YOUTH FORUM – Wizz Air annuncia il lancio del suo WIZZ Youth Forum, una discussione informale in stile focus group online per i suoi clienti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che potranno condividere i loro feedback, raccomandazioni e idee per aiutare la compagnia aerea a migliorare i suoi servizi. Le iscrizioni al WIZZ Youth Forum sono ora aperte per tutti i giovani clienti della compagnia aerea appassionati di viaggi, voli, tendenze future e soluzioni digitali. Questa nuova iniziativa è uno strumento per Wizz Air per raccogliere feedback qualitativi su sei aree aziendali centrali: customer journey, le future preferenze di viaggio, la sostenibilità, gli sviluppi digitali, le strategie creative e la comunicazione. La ricerca qualitativa sui forum si aggiunge ad altre indagini quantitative che WIZZ sta conducendo per raccogliere le tendenze e le opinioni dei clienti. Entrambe sottolineano l’impegno di Wizz Air nel migliorare continuamente la customer experience, i risultati, infatti, potranno aiutare la compagnia aerea ad acquisire alcuni learning per crescere e migliorare i propri servizi. Da un bacino fisso di 80-100 partecipanti in tutta Europa, venti saranno selezionati una volta al mese per partecipare alle discussioni in stile focus group, che si svolgeranno online sulla piattaforma Microsoft Teams. La partecipazione è del tutto volontaria; come incentivo, i partecipanti riceveranno un voucher di volo di 20 euro per ogni sessione. Inoltre, tutti i partecipanti al WIZZ Youth Forum parteciperanno automaticamente all’estrazione di un buono da 200 euro per volare verso una destinazione Wizz Air da sogno di loro scelta. Per chi fosse interessato a far parte del Wizz Youth Forum, è possibile presentare la propria candidatura qui: https://survey.alchemer.eu/s3/90458176/wizzyouthforum2022.

EMBRAER CONSEGNA IL 1.500 IPANEMA – Embraer ha consegnato il 1.500° Ipanema agricultural aircraft. L’aereo, che ha ricevuto una livrea commemorativa per questo momento storico, è stato consegnato ieri. L’allevatore che lo ha ricevuto, Carla de Freitas, che è anche una delle fondatrici del Women’s Agribusiness Nucleus (NFA) e membro del content committee of the National Congress of Women in Agribusiness, ha partecipato alla cerimonia di consegna presso l’Unità Embraer a Botucatu, dove viene prodotto l’aereo Ipanema EMB 203. “È un onore ricevere il 1.500° Ipanema da un’azienda genuinamente nazionale come Embraer, che sviluppa tecnologie per migliorare le tecniche di produzione nell’agricoltura brasiliana. Embraer è un’azienda che dimostra il suo impegno nell’agenda tecnologica, agricola e ambientale del Brasile, con un aereo alimentato al 100% da etanolo”, ha affermato Carla de Freitas. La celebrazione arriva nel mezzo di un altro anno di vendite record per l’aereo, che ha registrato 39 nuovi ordini nei primi cinque mesi del 2022. Questo volume è superiore del 22% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’Ipanema 203 incarna le più recenti innovazioni tecnologiche del segmento e supera i 130 velivoli in servizio su tutto il territorio nazionale. L’Embraer agricultural aviation division ha consegnato 42 velivoli Ipanema nel 2021, con un aumento del 90% rispetto al 2020. Con gli attuali dati di vendita all’inizio del 2022, l’azienda consolida la sua posizione di leadership di mercato, che si basa sull’efficienza, la produttività e la robustezza dell’Ipanema. “Ipanema è un grande alleato per l’agrobusiness brasiliano e gode della fiducia degli operatori di tutto il paese”, ha affermato Sany Onofre, Embraer’s head of Agricultural Aviation. “Data la favorevole performance agroalimentare, i clienti hanno anticipato la domanda futura di colture e siamo molto soddisfatti dei crescenti risultati ottenuti finora. Visto questo successo, siamo entusiasti delle previsioni per il 2023”. Alimentato a etanolo dal 2005, l’Ipanema è diventato il primo aereo certificato e prodotto in serie di Embraer a volare con energia rinnovabile. Il velivolo è leader di mercato nel segmento dell’irrorazione aerea, con una quota nazionale del 60%.

AEROPORTO DI GENOVA: MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER IL GIRO D’ITALIA – L’Aeroporto di Genova informa: “Giovedì 19 maggio si svolgerà a Genova la 12esima tappa del Giro d’Italia. La manifestazione sportiva comporterà numerose modifiche alla viabilità già a partire dal pomeriggio di oggi, con probabili conseguenze sul traffico cittadino. Suggeriamo di verificare le zone che verranno coinvolte dalla manifestazione in modo da pianificare i vostri spostamenti. Segnaliamo in particolare che nella giornata di domani, dalle 15:40 alle 17:30 circa, sarà chiuso il tratto autostradale compreso tra Genova Aeroporto e l’allacciamento con la A7, verso Genova. Sarà anche chiuso in entrata il casello di Genova Aeroporto. Ricordiamo inoltre che il transito veicolare nelle strade interessate dalla manifestazione sarà interdetto a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio previsto. La sopraelevata (Strada Aldo Moro) sarà quindi chiusa al traffico indicativamente tra le 14:30 e le 17:00 in direzione levante e tra le 15:30 e le 17:00 in direzione ponente”.

AIRBUS: I SATELLITI FINALI DI PLEIADES NEO SONO PRONTI A UNIRSI AL RESTO DELLA FAMIGLIA – Gli ultimi due satelliti della costellazione Pléiades Neo, costruita, posseduta e gestita da Airbus, sono sulla buona strada per il lancio entro la fine dell’anno, dopo il successo dei test finali nelle clean rooms di Tolosa. Dopo la perfetta integrazione parallela di entrambi i satelliti Pléiades Neo 5 e 6 e la conclusione positiva della environment (thermal vacuum, acoustic, vibration) test campaign, entrambi i veicoli spaziali finali sono ora pronti per completare la costellazione Pléiades Neo. Entrambi i satelliti dovrebbero essere lanciati simultaneamente sul lanciatore europeo Vega C da Kourou, nella Guyana francese. Per affrontare questo doppio lancio, gli ingegneri spaziali di Airbus hanno sviluppato un intelligente ed efficiente dispenser-free design, in cui i satelliti sono impilati uno sopra l’altro, collegati solo da una clamp band. Questa compact dispenser-free launch configuration consente di risparmiare volume e massa, oltre a ridurre i costi. Il test simultaneo di entrambi i satelliti nella loro stacked launch configuration ha consentito un notevole risparmio di tempo, con solo quattro giorni necessari per superare three axes Sine testing e acoustic test. “Con questo nuovo e audace dispenser-free design, siamo stati in grado di integrare e testare perfettamente questi due satelliti ad altissima risoluzione e garantire una configurazione di lancio ottimizzata: in un unico lancio, raddoppieremo la capacità di acquisizione della costellazione Pléiades Neo e offriremo una reattività ancora maggiore ai nostri clienti”, ha affermato Philippe Pham, Head of Earth Observation and Science, Airbus.

PARTNERSHIP TRA AMERICAN AIRLINES E MICROSOFT PER CREARE ESPERIENZE MIGLIORI – American Airlines e Microsoft Corp. stanno collaborando per creare esperienze migliori e più connesse per i clienti e i membri del team di American Airlines, supportando le solide operazioni della compagnia. Come parte della partnership, American utilizzerà Microsoft Azure come piattaforma cloud preferita per airline applications and key workloads, accelerando notevolmente la sua trasformazione digitale e rendendo Microsoft uno dei maggiori partner tecnologici della compagnia aerea. “Con i viaggi e il turismo che quest’anno dovrebbero superare i livelli pre-pandemia, le compagnie si stanno preparando per un futuro in cui i consumatori si aspettano che la loro esperienza di viaggio imiti il resto della loro vita: più connessa, più personalizzata e più on demand che mai. Attraverso la loro partnership, American e Microsoft mirano a utilizzare i dati e altre tecnologie digitali per soddisfare le richieste dei clienti, semplificando allo stesso tempo i processi aziendali per fornire ai membri del team American gli strumenti che consentono un’esperienza di viaggio più agevole per i consumatori. Ad esempio, le società immaginano un futuro in cui ogni aspetto dell’esperienza del cliente e delle operazioni delle compagnie aeree sarà ottimizzato utilizzando analisi avanzate e altre tecnologie digitali, dal monitoraggio avanzato dei bagagli, al reindirizzamento automatico dei voli in base alle condizioni meteorologiche, all’utilizzo di digital twins per simulare le operazioni presso i principali hub e adeguarsi in modo proattivo per aumentare l’efficienza”, afferma American Airlines. “Operare in modo affidabile migliaia di voli in tutto il mondo per portare i clienti verso centinaia di destinazioni è fondamentale per American, motivo per cui la compagnia aerea ha scelto la tecnologia di Microsoft per supportare le nostre applicazioni”, ha affermato Maya Leibman, Chief Information Officer, American. “Grazie alla potenza di Microsoft Azure, American può innovare e accelerare la sua trasformazione tecnologica, offrendo ai membri del nostro team strumenti avanzati per offrire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio migliorata”.

GULFSTREAM ESPANDE LE COMPLETIONS OPERATIONS A ST. LOUIS – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che la società amplierà le completions operations presso la sua St. Louis Downtown Airport facility. L’espansione aumenterà la produzione di arredamenti personalizzati e la exterior paint capacity per i large-cabin aircraft di Gulfstream. Per supportare questa espansione, Gulfstream St. Louis aumenterà la sua forza lavoro in varie aree e funzioni di supporto aggiuntive. “Stiamo assistendo a una straordinaria quantità di attività nei nostri siti per supportare la flotta attuale e futura di Gulfstream, compresi i nuovi clienti per la business aviation e i clienti di lunga data che desiderano riprogettare i loro aeromobili esistenti”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Man mano che espandiamo strategicamente il nostro service network, stiamo anche aumentando la capacità per i componenti di nuovi aeromobili in siti come St. Louis, che hanno già prodotto world-class interior furnishings per il Gulfstream Customer Support”. Il Gulfstream St. Louis Service Center è stato aperto nel 2017 come maintenance, repair and overhaul facility e comprende 11 hangar e oltre 59.222 metri quadrati di shop and support space. Situato presso St. Louis Downtown Airport in Cahokia, Illinois, Gulfstream St. Louis è una U.S. Federal Aviation Administration and European Union Aviation Safety Agency Part 145 repair station. I dipendenti possono servire large-cabin and midcabin aircraft registrati negli Stati Uniti e nei paesi dell’Unione Europea.

AMERICAN AIRLINES: VIAGGI PIU’ FACILI GRAZIE ALLA MOBILE APP – American Airlines informa: “La mobile app di American Airlines può essere utilizzata per molto di più del semplice mobile boarding. L’app può anche semplificare l’esperienza di viaggio. Ad esempio si può aggiungere il bagaglio alla prenotazione prima ancora di arrivare in aeroporto, oppure orientarsi in un nuovo aeroporto per prendere un volo in connessione. L’app rende tutto questo e altro molto facile. Si può scaricare l’app dall’App Store o dal Google Play Store, scoprendone tutte le funzionalità”.

EUROWINGS: 7TH CROSS MENTORING DELLA COLOGNE BUSINESS ALLIANCE “WITH WOMEN IN LEADERSHIP” – Eurowings e altre 13 grandi aziende si sono prefissate l’obiettivo comune di favorire la leadership delle donne. Con numerose attività, le aziende associate vogliono offrire alle donne e agli uomini pari opportunità di sviluppo e dare l’esempio a Colonia come business location. L’active network è stato avviato nel 2016 da Christine Kronenberg, founder and managing director of Female Resources. Un importante elemento costitutivo dell’alleanza è il cross-mentoring program for career-oriented women delle società dell’alleanza. Sono accompagnate per 15 mesi da senior management o executive level di una rispettiva altra società. Le destinatarie sono già dirigenti donne di successo: all’evento di lancio scoprono con quale mentore prepareranno il loro prossimo passo di carriera. Partecipano in totale 21 tandem. Questa volta, gli allievi di Eurowings sono Christina Buescher, Product Owner Ground Operations IT, e Katharina Kusch, Senior Manager Network Development & Airport Relations. Rene Rybka, Head of Network Management, Michael Haendel, Head of Network Management & Airport Relations di Eurowings, e Robert Jahn, Head of Ground & Customer Operations & Ops Steering, prendono parte nel ruolo di mentore. L’inizio del nuovo round di cross-mentoring e l’assegnazione dei partner in tandem è avvenuto il 14 maggio presso il German Sport & Olympia Museum di Zollhafen 1, Colonia.

NUOVO TRAINING AGREEMENT TRA ICAO E SINGAPORE – Riconoscendo che la sicurezza e l’efficienza della navigazione aerea dipendono dal continuo aggiornamento delle competenze del personale aeronautico, l’ICAO e il governo di Singapore hanno firmato un’estensione di tre anni del Developing Countries Training Programme (DCTP). Formalizzato a margine del Changi Aviation Summit dal’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano, e S Iswaran, Singapore Minister of Transport and Minister-in-charge of Trade Relations, il nuovo accordo consentirà al DCTP di continuare ad aumentare le capacità degli aviation professionals nei paesi meno sviluppati, migliorando così i livelli complessivi di connettività aerea attraverso una migliore ICAO compliance. Si prevede che 340 training professionals trarranno vantaggio dall’estensione del DCTP, che sarà attuata attraverso l’ICAO Technical Cooperation Bureau. Il programma assegnerà borse di studio ai partecipanti dei paesi più bisognosi di assistenza in aree specifiche della formazione, categorie che ICAO e il governo di Singapore identificheranno congiuntamente. “Mentre l’aviazione globale inizia la sua ripresa dagli impatti della pandemia, migliorare l’ICAO compliance è fondamentale per garantire che la connettività aerea sia in grado di agire come catalizzatore sicuro ed efficace per il recupero e lo sviluppo sostenibili, a livello nazionale e globale”, ha osservato Sciacchitano. “Il rinnovo di questa cooperazione tra ICAO e Singapore è molto importante per questo obiettivo e per migliorare la resilienza del global flight network di fronte a futuri eventi catastrofici”. Nuovi corsi DCTP saranno sviluppati congiuntamente dall’ICAO e dal braccio di formazione della Civil Aviation Authority di Singapore, la Singapore Aviation Academy, e il quadro dell’ICAO TRAINAIR PLUS Programme sosterrà le attività di apprendimento intraprese dai beneficiari.

DELTA: CHARTER SPECIALE IN NORMANDIA A GIUGNO PER LA COMMEMORAZIONE DEL D-DAY – Questo giugno, Delta avrà l’onore di portare 30 veterani della Seconda Guerra Mondiale su un volo charter per la Normandia, Francia, per la commemorazione annuale dell’invasione del D-Day del 1944. L’esclusivo charter – che segna la prima volta che una compagnia aerea statunitense volerà direttamente in Normandia – ha le sue radici nel film “The Girl Who Wore Freedom”, un documentario che descrive le commemorazioni annuali del D-Day in Francia che è stato aggiunto a bordo lo scorso anno per Delta Studio.