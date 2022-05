Lufthansa Technik: novità esclusiva per il VIP cabin concept EXPLORER

Alla European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) di Ginevra, Lufthansa Technik presenta un’estensione esclusiva del suo nuovo wide-body VIP cabin concept EXPLORER: la BRABUS Adventure Lounge consente escursioni in loco con motociclette a bordo e allestite esclusivamente.

L’EXPLORER design concept è stato presentato per la prima volta al Monaco Yacht Show lo scorso settembre (leggi anche qui).

“Si basa sulla tendenza attuale per i superyacht che soddisfano due desideri dei loro proprietari: portarli quasi ovunque e in qualsiasi momento e utilizzarli a destinazione come hotel individuale e base per un’ampia varietà di attività ricreative ed escursioni. Gli specialisti di Lufthansa Technik hanno scelto l’Airbus A330 come piattaforma per realizzare questi desideri dei clienti nella private aviation. Come un classico aereo widebody, offre spazio sufficiente per un gran numero di nuove idee di cabina e anche una gamma sufficientemente ampia per soddisfare i desideri speciali dell EXPLORER target group.

All’interno del tema generale “explorers and adventure”, c’è ora un’estensione esclusiva: in collaborazione con il luxury mobility brand BRABUS, è stata progettata una speciale Adventure Lounge nella parte posteriore del lower deck, che può essere vista dal main deck attraverso un pavimento in vetro. Simile a un “Tenders & Toys Garage” di un superyacht, una selezione di veicoli aggiuntivi può essere immagazzinata nella lounge, per discovery tours dopo l’atterraggio. Il nuovo EXPLORER design presenta la prima motocicletta BRABUS rigorosamente limitata, la BRABUS 1300 R, creata in collaborazione con la principale casa motociclistica austriaca KTM. Come parte di questa partnership esclusiva, i modelli BRABUS 1300R non sono solo alloggiati nella lounge, ma anche presentati in modo attraente a ospiti e passeggeri. La BRABUS Adventure Lounge è facilmente accessibile dal main deck tramite una comoda scala. L’espansione di questa lounge per includere un’area per la manutenzione dei veicoli o per ospitare ulteriori “mobility equipment” può essere facilmente rappresentata”, afferma Lufthansa Technik.

“Oltre al pavimento che si estende dalla front fuselage area per formare una veranda e le projection surfaces for virtual content integrate su larga scala nel design della cabina, la BRABUS Adventure Lounge completa perfettamente il nostro concetto per gli esploratori del mondo”, ha spiegato Jan Grube, Sales Director in VIP & Special Mission Aircraft Services. “Questa piattaforma volante offre ai suoi ospiti una base molto individuale per ulteriori attività in qualsiasi parte del mondo, ora ampliata con un elemento emozionante con la BRABUS Adventure Lounge. Siamo particolarmente lieti di avere BRABUS, un partner di fama mondiale, al nostro fianco per la realizzazione di questa caratteristica”.

“Per la BRABUS Adventure Lounge, l’area corrispondente nel cargo hold è stata progettata in modo tale che sia possibile il trasporto sicuro e piacevole delle motociclette, facendo in modo che i passeggeri abbiano accesso ai loro veicoli. A tal fine, è possibile costruire su una soluzione esistente per la crew rest area, che comprende già soluzioni per scale e portelli di accesso al cargo. Un’altra area di interesse è il trasporto sicuro di equipaggiamenti di ogni tipo. In questo caso, devono essere prese in considerazione le caratteristiche e le procedure esistenti per il trasporto cargo a bordo di tali aeromobili.

A causa dei suoi numerosi potenziali usi, Lufthansa Technik utilizzerà il concetto EXPLORER come laboratorio di idee per elaborare e presentare in modo più dettagliato in futuro ulteriori idee e tecnologie che attualmente esistono solo sul tavolo da disegno. Un film d’animazione e un vasto materiale visivo saranno in mostra presso Lufthansa Technik allo stand #G55 all’EBACE di quest’anno”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)