Ryanair celebra 5 anni a Napoli e svela il più grande operativo di sempre

Ryanair ha annunciato oggi il più grande operativo di sempre su Napoli, con 57 rotte, di cui 12 nuove verso destinazioni come Agadir, Fuerteventura, Londra e Milano per l’estate 2022.

“Il più grande operativo di Ryanair per l’estate 2022 su Napoli offrirà 5 aerei basati; 57 rotte in totale, di cui 12 nuove verso Agadir, Bucarest, Fuerteventura, Lanzarote, Londra, Milano, Praga, Sofia, Tallin, Tel Aviv, Tenerife e Zagabria; oltre 530 voli a settimana.

Sono trascorsi 5 anni dal primo volo di Ryanair da Napoli a Barcellona nel 2017 e, per celebrare questo importante traguardo, Ryanair offre ora una migliore connettività con Napoli con oltre 530 voli settimanali (oltre 240 in più rispetto al periodo pre-pandemia) in 20 paesi, offrendo ai viaggiatori in partenza da Napoli un’abbondanza di scelta verso le principali destinazioni europee, dando inoltre al turismo campano una spinta necessaria dopo due estati perse”, afferma Ryanair.

Da Napoli, il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n. 1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo da record per Napoli, che offre oltre 530 voli settimanali su 57 rotte, comprese 12 nuove rotte verso destinazioni entusiasmanti come Agadir, Fuerteventura, Lanzarote, Praga e Tel Aviv. Quest’anno ricorre il nostro 5° anniversario a Napoli e siamo lieti di celebrare questo importante traguardo annunciando un’ulteriore crescita che sosterrà la ripresa del turismo internazionale di Napoli e della Campania dopo due anni difficili.

Per accelerare la ripresa del turismo, chiediamo al governo italiano di eliminare la “tassa sul turismo” su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025, che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei. L’eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair.

Per consentire ai nostri clienti da/per Napoli di prenotare la loro vacanza estiva al prezzo più basso, lanciamo una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99€ per viaggi fino a ottobre 2022, che devono essere prenotati entro venerdì 20 maggio”.

L’Amministratore Delegato di GESAC, Roberto Barbieri, ha commentato: “La compagnia irlandese è un partner strategico con cui abbiamo intensamente lavorato per ricostruire gradualmente e costantemente l’offerta voli che si arricchisce di nuove e interessanti destinazioni che, grazie anche alle tariffe vantaggiose praticate, porteranno turisti nella nostra regione oltre il periodo del picco estivo, contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Presente a Napoli da 5 anni, Ryanair rappresenta un formidabile volano di crescita per l’economia del territorio e stiamo gettando le basi per sviluppare il traffico passeggeri anche all’aeroporto di Salerno, a partire dal 2024”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Aeroporto di Napoli – Photo Credits: Ryanair)