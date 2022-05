Air France-KLM e CMA CGM siglano una long-term strategic partnership in global air cargo

Air France-KLM Group e CMA CGM Group hanno annunciato di aver firmato una partnership strategica a lungo termine nell’air cargo market. Questa partnership esclusiva vedrà entrambe le parti combinare i loro cargo networks complementari, full freighter capacity e servizi dedicati, al fine di costruire un’offerta ancora più competitiva grazie al know-how e all’impronta globale di Air France-KLM e CMA CGM.

CMA CGM e Air France-KLM condividono una forte ambizione di investire e crescere in modo sostenibile nell’air freight business.

L’accordo avrà una durata iniziale di 10 anni. Air France-KLM e CMA CGM si uniranno e opereranno esclusivamente la full-freighter aircraft capacity delle rispettive compagnie aeree, composta inizialmente da una flotta di 10 aeromobili full-freighter e ulteriori 12 aeromobili combinati su ordinazione:

– 4 aeromobili full-freighter presso CMA CGM Air Cargo (con ordini in sospeso per ulteriori 8 aeromobili, 2 dei quali potrebbero essere operati da Air France-KLM in futuro).

– 6 aeromobili full-freighter per Air France-KLM Group, con base all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle e all’aeroporto di Amsterdam Schiphol (con ordini in sospeso per altri 4 aeromobili).

Questa nuova partnership commerciale copre anche la belly aircraft capacity di Air France-KLM, inclusi oltre 160 velivoli a lungo raggio.

La partnership farà leva sui team di vendita globali di entrambi i partner.

“Si prevede che la partnership commerciale strategica genererà significative sinergie di reddito, inclusa la progettazione congiunta di full freighter networks e migliori opportunità di mix di prodotti e servizi. Aiuterà a soddisfare la crescente esigenza dei clienti di supply chain più integrate e resilienti e sfrutterà il vasto franchising esistente, l’esperienza e le capacità di Air France-KLM nell’air freight, supportate da un global cargo network. CMA CGM mobiliterà la sua vasta rete commerciale e la sua piattaforma logistica globale e completerà questa offerta con soluzioni logistiche e multimodali innovative, in particolare nel trasporto marittimo e terrestre.

Nell’ambito di questa partnership esclusiva a lungo termine, CMA CGM rafforzerà il proprio impegno nel settore dell’air freight industry diventando un nuovo azionista di riferimento di Air France-KLM. CMA CGM ha la ferma intenzione di acquisire fino al 9% dell’Air France-KLM ex-post share capital, per un periodo coerente con l’attuazione della partnership commerciale strategica.

Questo investimento potrebbe essere effettuato nell’ambito del previsto aumento di capitale di Air France-KLM, come annunciato il 17 febbraio 2022. I principali azionisti di Air France-KLM sosterranno una risoluzione per la nomina di un board member in rappresentanza di CMA CGM alla prossima assemblea degli azionisti (24 maggio 2022). Tale nomina, se approvata dall’assemblea, sarebbe subordinata al completamento dell’investimento di CMA CGM”, afferma il comunicato.

Rodolphe Saadé, Chairman and CEO of the CMA CGM Group, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di questa partnership strategica con Air France-KLM. Ci consente di accelerare in modo significativo lo sviluppo della nostra divisione aerea, CMA CGM Air Cargo, che è stata creata appena più di un anno fa, e posizionare le nostre due compagnie tra i principali attori mondiali nell’air freight. Questa partnership è pienamente in linea con la strategia di CMA CGM e la sua ambizione di diventare un leader nella logistica integrata, a vantaggio dei suoi clienti. Attraverso la nostra partecipazione nella compagnia, Air France-KLM potrà contare su di noi per supportare il suo sviluppo futuro”.

Benjamin Smith, Air France-KLM Group CEO, ha dichiarato: “Questa partnership strategica sfrutta le competenze e le attività complementari di Air France-KLM e CMA CGM. Si tratta di un passo fondamentale che rafforzerà ed amplierà significativamente la posizione del Gruppo nell’air cargo industry. Sono anche estremamente lieto che questa partnership commerciale con CMA CGM abbia portato alla loro decisione di investire direttamente in Air France-KLM Group, dimostrando la loro fiducia nel futuro successo del nostro Gruppo”.

(Ufficio Sampa Air France-KLM)