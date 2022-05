easyJet riduce le perdite nel primo semestre e guarda all’estate con ottimismo

easyJet ha comunicato i risultati per il semestre chiuso al 31 marzo 2022.

“easyJet affronta l’estate 2022 con ottimismo: con i clienti che tornano con forza da noi, prevediamo di offrire un interessante miglioramento continuo”, afferma easyJet.

Commentando i risultati, Johan Lundgren, easyJet Chief Executive, ha dichiarato: “easyJet ha ridotto le sue perdite anno dopo anno, secondo le indicazioni migliori. La domanda repressa e la rimozione delle restrizioni di viaggio hanno fornito una ripresa forte e sostenuta, che è stata ulteriormente rafforzata come risultato delle nostre azioni. Queste includono la riallocazione radicale degli aeromobili che ha visto più di 1,5 milioni di posti spostati verso i mercati con le migliori performance e il cambiamento radicale dei nostri ancillary products, offrendo maggiori entrate, entrambi fattori che hanno contribuito all’aumento del nostro total yield del 9% rispetto allo stesso periodo nel FY19.

Abbiamo trasformato la compagnia aerea durante la pandemia, il che ci ha permesso di emergere con rinnovata forza, sostenuti da un prodotto, un network e un servizio che i clienti apprezzano davvero.

Da Pasqua abbiamo volato fino a un quarto di milione di clienti e 1.600 voli ogni giorno e nella seconda metà la capacità leisure e quella domestica saranno superiori ai livelli 2019. È stato ben documentato che il settore sta riscontrando alcuni problemi operativi quindi, come ci si aspetta, siamo assolutamente concentrati sull’azione per assicurarci di aver rafforzato la nostra resilienza operativa per quest’estate, in modo da poter offrire ai nostri clienti un’operazione affidabile.

Prevediamo di operare il 90% della capacità FY19 nel Q3 e abbiamo una capacità in vendita di circa il 97% della capacità FY19 nel Q4. Siamo sulla buona strada per trasportare oltre 1,1 milioni di clienti quest’anno finanziario.

Mentre torniamo a una stagione estiva più normale, siamo pronti a catturare l’aumento dei livelli di domanda in tutta la nostra rete. Siamo fiduciosi nei nostri piani per l’estate che ci vedranno raggiungere livelli di volo prossimi al 2019 e non vediamo l’ora di competere con i nostri rinnovati punti di forza, come vincitori nella ripresa post pandemia dell’aviazione europea”.

“easyJet ha continuato ad allocare aeromobili nei mercati in cui vediamo la domanda più forte. Nella seconda metà dell’anno le rotte leisure e domestiche hanno recuperato completamente con una capacità rispettivamente del 113% e del 104% rispetto ai livelli FY19, mentre il traffico business e il city traffic continuano a riprendersi con una domanda attualmente al di sotto dei livelli FY19. Inoltre, i passi che abbiamo intrapreso per trasformare la nostra ancillary offering stanno fornendo livelli significativi di generazione di entrate incrementali.

Il settore aereo ha recentemente sperimentato pressioni operative, che hanno avuto un impatto principalmente su easyJet fino all’inizio di aprile. easyJet ha preso provvedimenti per affrontare queste pressioni. Nonostante ciò, le prenotazioni continuano ad essere forti poiché abbiamo visto la domanda, dopo l’impatto della variante Omicron, tornare con la rimozione delle restrizioni di viaggio. I modelli di prenotazione sono rimasti più brevi rispetto a prima della pandemia, tuttavia nelle ultime 10 settimane le prenotazioni sono state costantemente al di sopra dei livelli dello stesso periodo 2019”, afferma easyJet.

“La capacità nel primo semestre è stata pari a 30,3 milioni di posti (6,4 milioni in H1 2021, +373,4%). easyJet ha trasportato 23,4 milioni di passeggeri nel primo semestre (4,1 milioni nello stesso periodo dello scorso anno, +470,4%), con un load factor del 77,3% (63,7 nello stesso periodo dello scorso anno).

La Q3 Capacity è attesa al 90% circa rispetto al FY19. La Q4 Capacity on sale è del 97% circa rispetto al FY19.

easyJet ha attualmente una copertura del 71% circa per il carburante nel secondo semestre FY22, a circa US$ 619 per tonnellata metrica, una copertura del 49% circa per il primo semestre FY23, a circa US$ 701, e una copertura del 20% circa per il secondo semestre FY23, a circa US$ 807.

La compagnia ha riportato una Headline loss before tax di £545 milioni (primo semestre 2021: perdita di £701 milioni).

Total revenue aumentati del 524% a £1,498 miliardi (primo semestre 2021: £240 milioni) principalmente a causa dell’aumento della capacità volata e degli ancillary products che continuano a generare ricavi incrementali.

Group headline costs aumentati del 117% a £2,043 miliardi (primo semestre 2021: £941 milioni), principalmente a causa dell’aumento della capacità di volo.

Reported loss before tax di £557 milioni (primo semestre 2021: perdita di £645 milioni).

Non-headline loss di £12 milioni (primo semestre 2021: guadagno di £56 milioni)”, prosegue easyJet.

“La flotta totale di easyJet al 31 marzo 2022 era composta da 322 aeromobili (30 settembre 2021: 308 aeromobili) con l’aumento dovuto principalmente alla cessazione del free rental period aircraft, alla consegna di 5 nuovi aeromobili della famiglia A320 e a lease additions alla flotta. La media della flotta è ora di 179 posti per aeromobile, rispetto ai 178 posti al 30 settembre 2021. L’età media della flotta è leggermente aumentata a 8,9 anni (30 settembre 2021: 8,6 anni).

La Q3 capacity dovrebbe essere circa il 90% del FY19, con load factor previsti >86%. La Q4 capacity attualmente in vendita è del 97% circa rispetto al FY19, con load factor previsti >90%.

Gli obiettivi che easyJet si è prefissata sono: crescere fino alla capacità pre-pandemia entro il 2023; mid teen EBITDAR margins; una chiara tabella di marcia per easyJet holidays.

In questa fase, dato il continuo livello di incertezza a breve termine, non sarebbe opportuno fornire ulteriori indicazioni finanziarie per l’esercizio 2022. I clienti stanno prenotando più vicino alla partenza e la visibilità rimane limitata”, conclude easyJet.

easyJet inoltre ha comunicato che ha messo in vendita oggi il suo schedule per la primavera 2023. “I clienti ora hanno più scelta per prenotare una vacanza primaverile da non perdere, con migliaia di voli ora disponibili verso 124 destinazioni attraverso il network di easyJet“, comunica easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet)