Per tutta l’estate 2022, Vueling opererà 56 rotte da 16 aeroporti italiani

Vueling, compagnia aerea del gruppo IAG, per l’estate 2022 opererà 56 rotte in 16 aeroporti italiani, connettendo gli hub di Firenze e Roma a numerose destinazioni nazionali e internazionali, tra cui Parigi e Barcellona.

Le due mete sono ben collegate anche grazie agli aeroporti di Milano Malpensa, Bari, Torino, Bologna e Genova.

Connessi solamente a Barcellona sono invece gli aeroporti di Alghero, Cagliari, Venezia, Napoli, Catania, Palermo e Olbia e a quello di Parigi Orly l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Grande novità: la rotta Genova – Londra Gatwick.

Dall’aeroporto di Roma Fiumicino, Vueling offre ben 23 collegamenti diretti. Nello specifico, 1 rotta domestica verso l’aeroporto di Lampedusa e 22 internazionali, che toccano la Grecia (Corfù, Cefalonia, Creta Heraklion, Mykonos, Santorini, Preveza, Rodi e Zacinto), la Spagna (Malaga, Alicante, Barcellona, Ibiza, Gran Canaria, Minorca, Palma di Maiorca, Siviglia e Valencia), la Croazia (Spalato e Dubrovnik), il Regno Unito (Londra Gatwick), la Francia (Parigi Orly) e, infine, i Paesi Bassi (Amsterdam).

Da Firenze i collegamenti sono 11: di questi, 3 sono le rotte domestiche per Palermo, Catania e Olbia e 8 le rotte internazionali che consentiranno di raggiunger la Grecia (Mykonos e Santorini), la Spagna (Barcellona e Madrid), la Danimarca (Copenhagen), il Regno Unito (Londra Gatwick), la Francia (Parigi Orly) e i Paesi Bassi (Amsterdam).

“Vueling continua a puntare sull’Italia, confermandosi un vettore chiave per il Paese”, ha commentato Jordi Pla Pintre, Network Director di Vueling. “L’obiettivo è quello di mantenere una posizione salda nel mercato e continuare a offrire rotte interessanti ai nostri passeggeri, con servizi dedicati e un’esperienza di volo sempre più sostenibile”.

Grazie alla sua rete, la compagnia aerea spagnola è in grado di offrire 330 rotte, di cui 224 a livello internazionale, con grande concentrazione negli aeroporti di Londra Gatwick e Parigi Orly. Fino al 29 ottobre, Vueling prevede un totale di 113 destinazioni in 31 paesi, raggiungendo un livello molto simile a quello del 2019.

Vueling, compagnia aerea appartnenente al Gruppo IAG, opera con una flotta di Airbus A319, A320, A320neo e A321. Nel 2021, Vueling ha vinto il premio World Airline Awards come la “Migliore Compagnia Aerea Low Cost d’Europa”.

Inoltre, con IAG, Vueling condivide la visione di leader in materia di sostenibilità nel settore aereo globale: per questo motivo l’azienda punta sul programma “Flightpath Net Zero”, con l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)