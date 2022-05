International Airlines Group finalizza ordine per 50 Boeing 737 più 100 opzioni

Boeing e International Airlines Group (IAG) hanno annunciato oggi un ordine per un totale combinato di 50 737-8-200 e 737-10, più 100 opzioni.

“L’aggiunta di nuovi Boeing 737 è una parte importante del rinnovamento della flotta a corto raggio di IAG. Questi aeromobili di ultima generazione sono più efficienti in termini di consumo di carburante rispetto a quelli che sostituiranno e sono in linea con il nostro impegno a raggiungere net zero carbon emissions entro il 2050”, ha affermato Luis Gallego, IAG chief executive.

“Il 737-8-200 consentirà a IAG di configurare l’aereo con un massimo di 200 posti, aumentando il revenue potential e riducendo il consumo di carburante.

Il modello più grande della famiglia, il 737-10 può ospitare fino a 230 passeggeri in una configurazione a classe singola e può volare fino a 3.300 miglia. Il jet a basso consumo di carburante può coprire il 99% delle single-aisle routes, comprese le rotte servite dai 757”, afferma Boeing.

“Con la scelta del 737-8-200 e del 737-10 più grande, IAG ha investito in un futuro sostenibile e redditizio, poiché entrambe le varianti ridurranno significativamente i costi operativi e le emissioni di CO2”, ha affermato Stan Deal, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “L’accordo odierno per un massimo di 150 aerei, comprese 100 opzioni, è una gradita aggiunta del 737 alle IAG short-haul fleets e riflette il nostro impegno a sostenere il continuo network recovery del Gruppo e la crescita futura, con l’impareggiabile famiglia di aeroplani Boeing”.

“Il 737 incorpora motori CFM International LEAP-1B di ultima generazione, Advanced Technology winglets e altri miglioramenti, per offrire la massima efficienza, affidabilità e comfort per i passeggeri nel single-aisle market. La 737 family è in media il 14% più efficiente in termini di consumo di carburante rispetto ai Next-Generation 737 di oggi e il 20% in più rispetto agli original Next-Generation 737 quando sono entrati in servizio.

L’annuncio di oggi finalizza un impegno preso da IAG per il 737 al Paris Air Show 2019 ed è soggetto all’approvazione degli azionisti di IAG”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – International Airlines Group – Photo Credits: Boeing)