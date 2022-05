ICAO: le ultime previsioni illustrano una ripresa incoraggiante del traffico aereo

L’ultima analisi ICAO sul traffico aereo globale rivela chiari segnali di una forte ripresa globale, caratterizzata da una maggiore fiducia delle compagnie aeree e da una serie di miglioramenti della connettività aerea.

“Il numero di passeggeri aerei trasportati da gennaio ad aprile 2022 è aumentato del 65% rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre le aircraft flight departures sono aumentate del 30%.

La airline seat capacity è aumentata del 32% durante lo stesso periodo e, con le continue condizioni favorevoli all’aumento della domanda di viaggi aerei, l’ICAO prevede un tasso di recupero complessivo più forte quest’anno rispetto allo scorso anno.

In termini regionali, la North America and Latin America/Caribbean domestic seat capacity è ora tornata ai livelli pre-pandemia, lo stesso è avvenuto in altri grandi mercati domestici come India, Australia, Brasile e Messico. La Intra-Europe seat capacity, nel frattempo, è anch’essa su una traiettoria molto positiva.

Entro la fine del 2022 si prevede che le total seat capacities all’interno e tra le North America, Europe, Middle East, South-West Asia, Latin America/Caribbean regions recupereranno o si avvicineranno ai livelli pre-pandemia.

Il ritmo della ripresa nelle regioni Asia – Pacifico e Africa continua a essere più impegnativo, con un recupero della piena capacità di posti previsto in Asia e nel Pacifico entro il 2023-24 e in Africa entro il 2024-25”, afferma ICAO.

“Questi indicatori di ripresa sono molto incoraggianti”, ha sottolineato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar. “Soprattutto per quanto riguarda la riapertura dei mercati dei viaggi e del turismo e altri benefici economici e di sostenibilità positivi, che derivano inevitabilmente dall’ampliamento della capacità internazionale e dalla connettività aerea. C’è ancora molto da fare, tuttavia, e non vedo l’ora che arrivi il punto in cui possiamo annunciare la piena ripresa di tutte le regioni del mondo”.

Gli sforzi in corso dell’ICAO per collaborare con i governi e l’industria per riconnettere il mondo dovrebbero ricevere un altro impulso questo settembre, quando si terrà la 41a Assemblea ICAO, con la presenza di persona dei delegati dell’aviazione civile dei 193 Stati membri dell’agenzia delle Nazioni Unite.

“L’ICAO ha stabilito ‘Innovation’ and ‘Resilience’ come temi comuni per l’Assemblea di quest’anno e ci aspettiamo alcune importanti decisioni da parte degli Stati su come dare priorità agli sforzi attuali per digitalizzare una contactless travel experience e per promuovere le ultime innovazioni in aircraft design and propulsion”, ha sottolineato Salazar. “È fondamentale per le economie di tutto il mondo che la collaborazione tra i governi e l’industria sia rafforzata e che la nostra comunità globale si basi sullo slancio attuale per un pieno ritorno ai livelli di volo pre-pandemia, mentre continuano a essere compiuti progressi paralleli nella trasformazione ambientale e digitale”.

(Ufficio Stampa ICAO)