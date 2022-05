Air France-KLM avvia trattative esclusive con Apollo per un’iniezione di capitale di 500 milioni di euro

Air France-KLM informa: “Dopo l’annuncio della seconda fase delle misure di rafforzamento del capitale alla presentazione dei risultati del FY21, Air France-KLM annuncia di aver avviato discussioni esclusive con Apollo Global Management in merito all’iniezione di 500 milioni di euro di capitale ad una consociata operativa di Air France, proprietaria di un pool of spare engines di Air France dedicati alla sua Engeneering and Maintenance Activity.

Il ricavato dell’operazione consentirebbe ad Air France-KLM e Air France di riscattare parzialmente i French State perpetual bonds, in conformità con il “Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current Covid-19 outbreak” della Commissione Europea, nonché facilitare il finanziamento di future spare engine acquisitions nell’ambito del programma di rinnovo della flotta di Air France.

La struttura non subirà modifiche sugli aspetti operativi e sociali. Pertanto, non ci sarà alcun cambiamento nel modo di utilizzare gli spare engines e nessun impatto sui contratti dei dipendenti Air France o Air France-KLM.

Il capitale conferito sarebbe contabilizzato come equity ai sensi di IFRS, rafforzando così il bilancio di Air France-KLM e Air France”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)