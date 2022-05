Risultati in deciso miglioramento per Singapore Airlines (SIA) Group

Singapore Airlines (SIA) Group ha trasportato 3,9 milioni di passeggeri nell’esercizio 2021/22, sei volte più rispetto all’anno precedente, con la ripresa dei viaggi aerei internazionali negli ultimi sei mesi e con l’allentamento delle restrizioni alle frontiere. Il Gruppo ha aumentato la capacità (misurata in ASK) in modo calibrato, passando dal 24% dei livelli pre-Covid nell’aprile 2021 al 51% entro la fine dell’esercizio 2021/22 a marzo 2022.

“Il lancio e la successiva espansione del programma Vaccinated Travel Lane (VTL) hanno cambiato le regole del gioco per il Gruppo. Ha facilitato i viaggi di massa senza quarantena per la prima volta dall’inizio della pandemia Covid-19 e ha notevolmente aumentato la domanda di voli da e per Singapore. Implementando capacità e aumentando i servizi in modo agile, SIA e Scoot sono stati tra i primi a lanciare voli per tutti i punti VTL. Ciò ha consentito ai vettori di catturare la domanda repressa di viaggi aerei al suo ritorno.

Di conseguenza, i ricavi dei voli passeggeri sono cresciuti di 2,121 miliardi di dollari (+309,6%) anno su anno, a 2,806 miliardi di dollari. Ciò è dovuto a una crescita del traffico del 614,9%. I ricavi per il cargo hanno raggiunto un record di 4,339 miliardi di dollari (+1,630 miliardi di dollari o +60,2%), trainati da una forte domanda.

Di conseguenza, i ricavi del Gruppo sono aumentati di 3,799 miliardi di dollari (+99,6%) anno su anno, a 7,615 miliardi di dollari.

La spesa del gruppo è cresciuta di 1,896 miliardi di dollari (+30,0%) anno su anno, a 8,225 miliardi di dollari.

SIA Group ha registrato una perdita operativa di 610 milioni di dollari, un miglioramento di 1,903 miliardi di dollari (+75,7%) rispetto alla perdita di 2,513 miliardi di dollari dell’anno precedente.

Il Gruppo ha registrato una perdita netta di 962 milioni di dollari per l’anno, con un miglioramento di 3,309 miliardi di dollari (+77,5%).

Il Gruppo ha registrato un operating cash surplus di 824 milioni di dollari per l’esercizio 2021/22, un miglioramento di 3,195 miliardi di dollari, grazie alla sua performance più forte”, afferma SIA Group.

“Durante l’ultimo trimestre SIA ha preso in consegna un Airbus A350-900, entrato a far parte della flotta operativa nel gennaio 2022. SIA ha anche preso in consegna tre Boeing 737-8, che entreranno in servizio a partire da giugno 2022. Scoot ha preso in consegna tre Airbus A321neo, che da allora sono entrati a far parte della flotta operativa.

Al 31 marzo 2022 la flotta operativa di SIA comprendeva 123 aeromobili passeggeri e sette freighter, mentre Scoot aveva 53 aeromobili passeggeri nella sua flotta operativa.

Con un’età media di sei anni e tre mesi, il Gruppo gestisce una delle flotte più giovani ed efficienti in termini di consumo di carburante del settore aereo. Ciò si traduce in una maggiore efficienza operativa, nonché in emissioni di carbonio significativamente inferiori rispetto agli aeromobili di vecchia generazione che sostituiscono nella flotta del Gruppo”, prosegue SIA Group.

“Il Gruppo ha progressivamente ripristinato i servizi verso diverse destinazioni e aumentato le frequenze sulle rotte esistenti, con l’allentamento delle restrizioni di viaggio. I servizi sono ripresi nei mercati chiave tra cui Australia, Sud-est asiatico, Città del Capo (via Johannesburg) in Sud Africa. SIA ha ripreso i servizi non-stop A350-900 ULR tra Singapore e Newark e ha iniziato a operare con il suo Airbus A380 in India (Delhi e Mumbai) e negli Stati Uniti d’America (New York via Francoforte). I servizi verso Mosca e Shenzhen sono stati sospesi durante il quarto trimestre. Scoot ha introdotto una nuova destinazione, Miri, nella sua rete.

Alla fine dell’esercizio, il network passeggeri del Gruppo copriva un totale di 93 destinazioni in 36 paesi e territori, rispetto alle 85 della fine del terzo trimestre. Questo rispetto a un network pre-Covid di 137 destinazioni in 37 paesi e territori. Il cargo network del Gruppo comprendeva 100 destinazioni, rispetto alle 98 della fine del trimestre precedente”, prosegue la compagnia.

“Singapore ha ulteriormente allentato le restrizioni alle frontiere nell’aprile 2022, eliminando la necessità della quarantena, nonché i test Covid-19 sia prima della partenza che all’arrivo per i viaggiatori completamente vaccinati. I mercati chiave di tutto il mondo hanno ulteriormente allentato le restrizioni di viaggio, supportando una forte ripresa della domanda di viaggi aerei in tutte le classi di cabine. Le vendite a termine si stanno avvicinando ai livelli pre-Covid-19. Il Gruppo monitorerà da vicino la domanda, rimarrà agile e vigile a tutte le opportunità che potrebbero sorgere e adeguerà di conseguenza la sua capacità e i suoi servizi.

Il secondo programma triennale di Trasformazione del Gruppo, iniziato nell’esercizio 2020/21, continua a fare buoni progressi nelle iniziative in termini di ricavi e costi, nonché nelle aree dell’innovazione e della trasformazione digitale. SIA Group rimarrà agile e sfrutterà le opportunità per rafforzare la sua posizione di leadership nel settore aereo”, conclude SIA Group.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)