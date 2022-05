Boeing Starliner è in rotta verso la International Space Station

Il Boeing CST-100 Starliner spacecraft è in viaggio verso la International Space Station, dopo aver eseguito con successo la planned orbital insertion. Lo spacecraft dovrebbe attraccare alla stazione spaziale dopo un viaggio di quasi 24 ore in orbita terrestre bassa, riunendo lo Starliner costruito da Boeing con un modulo della stazione spaziale costruito da Boeing.

“Lo Starliner di Boeing è un simbolo di perseveranza e orgoglio: progettato, costruito, testato e pilotato da un team di persone impegnate nella loro missione di trasportare astronauti in modo sicuro e affidabile”, ha affermato Ted Colbert, Presidente e CEO di Boeing Defence, Space & Security. “Rimarranno focalizzati sul veicolo spaziale e sulle sue performance durante questo test di volo”.

Il reusable Starliner spacecraft è decollato in cima a un razzo Atlas V della United Launch Alliance alle 6:54 p.m. Eastern time, dallo Space Launch Complex 41 presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Un altro spacecraft è in fase di preparazione per trasportare gli astronauti da e verso la stazione spaziale per il NASA’s Commercial Crew Program.

“Abbiamo imparato molto sulle capacità del nostro spacecraft e sulla resilienza del nostro team sin dal primo lancio di Starliner”, ha affermato Mark Nappi, vice president and program manager, Boeing Commercial Crew Program. “Abbiamo ancora molti test operativi davanti a noi mentre ci prepariamo per l’appuntamento con la stazione spaziale, ma siamo pronti a dimostrare che il sistema su cui abbiamo lavorato così duramente è in grado di trasportare gli astronauti nello spazio”.

“Sebbene questa missione Starliner non abbia equipaggio, ha un passeggero. Sta trasportando un dispositivo di prova antropomorfo chiamato “Rosie the Rocketeer” che rappresenta le persone che hanno mostrato grinta e determinazione mentre tracciavano una scia nella storia del volo spaziale umano.

Starliner sta trasportando più di 800 libbre (362 chilogrammi) di carico durante la missione Orbital Flight Test-2 (OFT-2), inclusi circa 500 libbre (226 chilogrammi) per la NASA, come cibo e articoli preferiti per gli attuali Expedition crew members, e una bandiera commemorativa degli Stati Uniti che rimarrà a bordo della stazione spaziale fino al suo ritorno sulla Terra durante lo Starliner’s Crew Flight Test (CFT)”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)