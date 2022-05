easyJet mette in vendita i voli per la primavera 2023

easyJet ha messo in vendita oggi i voli per la primavera 2023.

“Un’ampia offerta che permetterà ai clienti della compagnia di prenotare il loro prossimo break, scegliendo tra migliaia di voli in partenza verso 124 destinazioni in tutto il network di easyJet.

Sono milioni i posti già disponibili su oltre 100.000 voli operati tra il 1° marzo e l’8 maggio 2023, un’occasione perfetta per pianificare una fuga verso una delle numerose destinazioni dell’ampio network di easyJet.

Di questi, oltre 11.000 voli sono in partenza da o per l’Italia: una vasta offerta che può trasformarsi in un ottimo affare per i clienti del Bel Paese che prenoteranno il loro volo in anticipo su easyjet.com o tramite l’app mobile.

Per la prossima primavera 2023 sono inoltre disponibili anche pacchetti vacanza verso tutte le principali città e destinazioni grazie ad easyJet holidays. Da soggiorni di lusso a vacanze in famiglia, ce n’è davvero per tutti i gusti. Tutti i pacchetti includono, inoltre, i trasferimenti, un bagaglio da 23 kg a persona e la garanzia leader di settore Protection Promise di easyJet holidays.

I passeggeri in cerca di ispirazione possono utilizzare il Low Fare Finder su easyJet.com per cercare le tariffe più convenienti sull’intero network della compagnia e pianificare così il loro prossimo viaggio a un prezzo vantaggioso”, afferma easyJet.

Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia, ha commentato: “Siamo davvero felici di mettere in vendita la nostra programmazione per la primavera 2023, facendo in modo che i nostri clienti possano prenotare i loro viaggi in anticipo approfittando delle tariffe basse sui voli per le vacanze primaverili o per la prossima Pasqua.

Continuiamo a fare del nostro meglio affinché i nostri clienti possano accedere a tariffe basse. E considerando che oggi mettiamo a disposizione milioni di posti a tariffe convenienti per migliaia di voli su centinaia di rotte in partenza verso fantastiche destinazioni balneari, sciistiche e cittadine in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, possiamo dire che questo è davvero un ottimo momento per prenotare con easyJet.

La nostra priorità è quella di trasportare i nostri clienti verso le loro tanto attese vacanze e quest’estate easyJet non vede l’ora di farlo, riavvicinandosi ai livelli di volo del 2019. Continuiamo a far volare ogni giorno fino a un quarto di milione di clienti sul nostro network e il semestre che comincia a maggio sarà il più trafficato dai periodi pre-pandemici, con oltre due milioni di clienti che voleranno con noi in tutta Europa. E noi non vediamo l’ora di accogliere ancora più clienti a bordo dei nostri aerei”.

“Le mete raggiungibili durante la prossima primavera grazie ai voli easyJet sono numerose e coinvolgono tutte e tre le basi della compagnia in Italia: Milano Malpensa, Napoli e Venezia.

Da Malpensa sono previsti collegamenti alla volta di Praga e Sharm el Sheikh, ma anche verso le spiagge sarde di Olbia, in Costa Smeralda.

Ottime notizie anche per i passeggeri campani, che potranno partire dall’Aeroporto Internazionale di Napoli per trascorrere la prossima Pasqua sotto il sole di Barcellona, Palma di Maiorca o di Malta.

Infine, dall’aeroporto Marco Polo di Venezia non mancheranno comodi voli in partenza per Olbia, Ibiza e Amsterdam.

Solo una piccola parte delle oltre 200 rotte domestiche e internazionali – in Europa, Nord Africa e Medio Oriente – che easyJet opera da ben 19 aeroporti italiani”, prosegue easyJet.

“Per prenotare o scoprire di più sul network italiano di easyJet, visitare il sito easyJet.com”, conclude easyjet.

(Ufficio Stampa easyJet)