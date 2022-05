easyJet annuncia l’interim science-based carbon reduction target “35% by 35”

A seguito dell’adesione di easyJet alla campagna Race to Zero sostenuta dalle Nazioni Unite nel novembre dello scorso anno e dell’impegno a raggiungere net-zero carbon emissions entro il 2050, la compagnia aerea annuncia il suo interim carbon reduction target, un 35% carbon emissions intensity improvement entro il FY2035 rispetto alla FY2020 baseline.

Dal 2000, in un periodo di 20 anni, easyJet ha già ridotto di oltre un terzo le proprie emissioni di carbonio per passeggero, per chilometro.

“L’obiettivo è in linea con il percorso di decarbonizzazione settoriale Science-Based Targets (SBT) ed è stato sottoposto alla Science-Based Targets initiative (SBTi) per la convalida. L’SBTi è una partnership tra CDP, Global Compact delle Nazioni Unite, World Resources Institute (WRI) e World Wide Fund for Nature (WWF), che guida le aziende nei loro percorsi di decarbonizzazione, in linea con l’Accordo di Parigi. easyJet ha lavorato come parte del Technical Working Group (TWG) di esperti dedicati dell’industria e delle ONG, che hanno fornito input dettagliati durante la fase di pianificazione e su varie bozze della guidance.

SBTi richiede alle compagnie aeree di decarbonizzare all’interno delle proprie operazioni, quindi non utilizzando la compensazione del carbonio fuori settore o altri meccanismi basati sul mercato come ETS (Emissions Trading System)”, afferma easyJet.

“La compagnia aerea prevede di raggiungere questo obiettivo ambizioso attraverso una combinazione di rinnovamento della flotta, miglioramenti ed efficienze operative, modernizzazione dello spazio aereo e uso di Sustainable Aviation Fuel.

Rinnovo della flotta: easyJet dispone di una delle flotte di jet narrow-body più giovani ed efficienti in termini di consumo di carburante operanti in Europa ed è il secondo operatore monomarca più grande in Europa di aeromobili della famiglia A320neo. Tutte le consegne di nuovi aeromobili tra il FY22 e il FY28 saranno aeromobili Airbus NEO. Sono almeno il 15% più efficienti in termini di consumo di carburante rispetto agli aerei che sostituiscono e forniscono una riduzione del rumore del 50%. Il passaggio ad aeromobili dell’attuale generazione più efficienti in termini di consumo di carburante e l’aggiornamento ad aeromobili più grandi ha un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni di carbonio a breve termine, grazie alla maggiore absolute fuel efficiency e alle minori emissioni per posto.

Miglioramenti operativi ed efficienze: easyJet continua a operare i suoi aeromobili nel modo più efficiente possibile ed è sempre alla ricerca di miglioramenti in termini di efficienza. Ciò include l’adeguamento delle procedure operative standard, che aiutano a ridurre il consumo di carburante e quindi le emissioni di carbonio, ad esempio single-engine taxing all’arrivo e alla partenza, l’utilizzo di informazioni meteorologiche avanzate per migliorare le performance di navigazione o il lavaggio dei motori per rimuovere i detriti, il che migliora le performance del motore. La compagnia aerea sta inoltre utilizzando nuovi software e intelligenza artificiale per identificare ulteriori efficienze operative. Ciò è completato da flight efficiency partnerships con le principali parti interessate come Airbus, Collins Aerospace, NATS ed Eurocontrol.

Modernizzazione dello spazio aereo: questo è fondamentale per l’intero settore in quanto è la fonte di riduzione più ottenibile in questo momento, poiché traiettorie di volo più dirette portano a tempi di volo più brevi. easyJet sta lavorando con le parti interessate e le autorità pubbliche al fine di compiere progressi nella modernizzazione dello spazio aereo, compresi progetti come il Single European Sky. Questi sono necessari per un air traffic management system più ottimizzato dal punto di vista ambientale ed efficiente. Il Single European Sky ha dichiarato l’ambizione di ridurre del 10% le emissioni di carbonio del trasporto aereo europeo.

Sustainable Aviation Fuel (SAF): easyJet utilizzerà il SAF su larga scala nel frattempo per ottenere material lifecycle carbon emissions reductions rispetto al cherosene. Esistono numerosi percorsi di produzione collaudati che possono produrre SAF da un’ampia gamma di materie prime, dai rifiuti solidi urbani agli oli da cucina usati.

La compagnia aerea sta attualmente finalizzando anche la sua tabella di marcia per l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050. Dal 2035 in poi, la zero carbon emission technology dovrebbe svolgere un ruolo chiave ed easyJet sta lavorando con partner di tutto il settore, tra cui Airbus, Rolls-Royce, GKN Aerospace, Cranfield Aerospace Solutions e Wright Electric, su diversi progetti dedicati per accelerare lo sviluppo della tecnologia aeronautica a zero emissioni di carbonio. Si tratta di uno sforzo intersettoriale e, in quanto importante compagnia aerea europea, easyJet non solo fornisce la prospettiva della compagnia aerea e del cliente ai suoi partner, ma dimostra anche ai produttori di aeromobili che esiste una domanda da parte delle compagnie aeree per zero carbon emission aircraft”, prosegue easyJet.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Decarbonizzare l’aviazione è la sfida di una generazione, ma sappiamo che può e deve essere fatta. Ora abbiamo intrapreso il nostro viaggio verso net zero e anche se ci saranno sfide lungo la strada, sono davvero entusiasta di ciò che ci aspetta. Spetta a noi proteggere i vantaggi dell’aviazione per le generazioni a venire, assicurandoci allo stesso tempo di fare tutto il possibile per proteggere il nostro pianeta per loro”.

“La sostenibilità è una questione olistica, quindi oltre ad affrontare direttamente le nostre emissioni di carbonio dal volo, stiamo anche mitigando il più ampio impatto ambientale delle nostre operazioni. Ciò comprende:

– L’eliminazione di più di 36 milioni di articoli in plastica monouso utilizzati sui nostri voli, continuando a garantire che tutti i rifiuti residui vengano riciclati il più possibile, cercando sempre più modi per agire.

– L’introduzione di nuove divise dell’equipaggio realizzate con bottiglie di plastica riciclate. Quarantacinque bottiglie entrano in ogni uniforme, con il potenziale per evitare che 2,7 milioni di bottiglie di plastica finiscano nelle discariche o negli oceani nei prossimi cinque anni. I capi sono realizzati con un materiale high-tech realizzato con fonti di energia rinnovabile.

La sostenibilità è stata un fattore chiave nel prendere decisioni sui fornitori con cui easyJet lavora. Per il suo board range easyJet seleziona marchi che vogliono fare la differenza, riducendo l’uso di plastica e le loro emissioni di carbonio. Per supportare la spinta a operare in modo più sostenibile, la produzione di cibo è stata spostata più localmente, quindi il prodotto percorrerà meno miglia per raggiungere la sua destinazione, riducendo la sua impronta di carbonio complessiva”, conclude easyJet

