News Brevi – 21.05.2022

EMIRATES TORNA AL ROLAND-GARROS E CELEBRA 30 ANNI DI ATTRIVITA’ A PARIGI – Emirates torna per il decimo anno consecutivo come Official Airline and Premium Partner del Roland-Garros 2022. Il principale evento sulla terra battuta si svolgerà dal 22 maggio al 5 giugno 2022 allo Stade Roland Garros. Quest’anno Emirates celebrerà anche una pietra miliare significativa in Francia, poiché la compagnia celebra 30 anni di attività all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. Boutros Boutros, Divisional Senior Vice President, Corporate Communications, Marketing & Brand for Emirates, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di celebrare il nostro decimo anno al Roland-Garros 2022. Siamo entusiasti di utilizzare la nostra piattaforma per interagire con gli appassionati di tennis di tutto il mondo, riunire le comunità e offrire ai nostri clienti accesso ed esperienze esclusive. È anche un anno importante per noi in Francia, poiché festeggeremo 30 anni di attività nel Paese. Negli ultimi tre decenni i clienti hanno veramente sperimentato cosa significa volare meglio con Emirates e non vediamo l’ora di continuare ad alzare ulteriormente il livello con i nostri prodotti di livello mondiale, servizi eccezionali e un’ampia rete di oltre 130 destinazioni via Dubai”. La partnership di Emirates con il Roland-Garros è iniziata nel 2013 e la compagnia aerea è diventata Premium Partner del Grande Slam nel 2018. In base all’accordo, Emirates gode di una presenza significativa durante tutto il torneo, incluso il brand sul campo centrale. Emirates è anche sponsor del Trophée des Légendes, che si svolgerà dal 31 maggio al 5 giugno al Roland-Garros. Emirates è Official Airline and Premier Partner of the ATP World Tour. “A luglio Emirates celebrerà 30 anni di attività all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. Dal 1992 la compagnia aerea ha svolto un ruolo fondamentale nel fornire connettività globale ai viaggiatori da e verso Dubai. L’ampia rete di 130 destinazioni della compagnia aerea offre ai clienti francesi l’accesso a una serie di collegamenti verso l’Asia, l’Oceano Indiano, il Medio Oriente, l’Africa e l’Australasia. Emirates attualmente opera tre voli giornalieri per Parigi, incluso un doppio servizio giornaliero con A380, quattro voli settimanali per Lione e quattro voli settimanali per Nizza. I clienti francesi possono aspettarsi un’altra distintiva esperienza di viaggio Emirates in quanto la compagnia aerea ha annunciato la vendita della sua cabina Premium Economy sulla rotta Parigi-Dubai dal 1 giugno 2022”, afferma Emirates.

EMIRATES: 30 ANNI DI PARTNERSHIP PER OFFRIRE IL MIGLIO TEA A BORDO – Emirates informa: “Negli ultimi 30 anni Emirates e Dilmah Tea hanno goduto di una partnership di lunga data per la preparazione dei migliori tè a bordo e nelle lounge Emirates degli aeroporti in tutto il mondo. Per celebrare l’International Tea Day, tutti i clienti Emirates riceveranno una speciale special tea box quando voleranno da Dubai sabato. Inoltre, i clienti in First Class sui voli per il Regno Unito riceveranno un abbinamento gastronomico e sabato la Onboard Lounge di Emirates offrirà Dilmah Tea infused mocktails. Lo special tea pack per tutti i clienti che volano sabato contiene tre gusti diversi: Ceylon Breakfast, l’Emirates exclusive Turmeric Coconut and Vanilla, il popolare Earl Grey with Honey”. “Prestiamo particolare attenzione a ogni dettaglio e la qualità del tè che offriamo ai nostri clienti non è diversa. Il fatto che abbiamo servito Dilmah Tea per 30 anni in tutte le nostre cabine è la prova della sua qualità e della nostra soddisfazione. Abbiamo una partnership eccezionale con Dilmah e siamo cresciuti in tandem negli ultimi 30 anni. Oltre 9,6 milioni di bustine di tè vengono utilizzate ogni anno nella nostra flotta con oltre 10 varietà di tè in offerta, incluso un esclusivo Emirates Signature Tea servito in First Class”, ha affermato Thomas Ney, DSVP, Service Delivery, Emirates. “Milioni di tazze di tè sono state versate ai clienti Emirates da quando è iniziata la partnership della compagnia aerea con Dilmah nel 1992. Emirates porta il marchio Dilmah in oltre 130 destinazioni in sei continenti. I tè offerti su Emirates sono scelti in base alla popolarità tra i clienti, soddisfacendo diverse preferenze. Con una crescente attenzione al benessere tra i clienti, la compagnia aerea ha recentemente introdotto un nuovo tè nelle sue lounge aeroportuali: Turmeric, coconut and vanilla, con proprietà antiossidanti. A bordo, il tè più popolare in Economy Class è il Dilmah Ceylon Black Tea, mentre i passeggeri in First e Business Class preferiscono Moroccan Mint and Breakfast Tea. Emirates serve una selezione di sei tè in Business Class e nelle sue lounge aeroportuali e altri sei tè in First Class”, conclude Emirates.

BOMBARDIER: EVENTO SPECIALE A EBACE 2022 – Bombardier ospiterà uno speciale evento dal vivo e virtuale presso l’European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE) a Ginevra, lunedì 23 maggio 2022. “L’evento, guidato da Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier, metterà in evidenza la continua ingegnosità, innovazione e leadership che sono parte integrante del DNA di Bombardier”, afferma Bombardier.

GE AVIATION: PARTNERSHIP CON RED BIKE – In occasione del Bike to Work Day, GE Aviation annuncia la sua nuova sponsorizzazione di Red Bike, un’organizzazione no-profit con sede a Cincinnati che offre servizi di bike-sharing in Greater Cincinnati. GE Aviation è il primo sponsor aziendale della nuova flotta E-bike di Red Bike, che sono biciclette ibride alimentate dalla pedalata e da un motore elettrico, per migliorare l’accessibilità per più persone. Inoltre GE Aviation sta sponsorizzando due stazioni Red Bike situate nel centro di Cincinnati. La partnership con Red Bike è in linea con gli obiettivi di GE di sviluppare aircraft engines and systems che riducano le emissioni di CO2 e migliorino la connettività della comunità. “Il nostro impegno a diventare carbon neutral nelle nostre operazioni entro il 2030 va a vantaggio delle comunità in cui operiamo e in cui vivono i nostri dipendenti. Ecco perché siamo molto lieti di supportare Red Bike nella sua missione di fornire trasporti a basso costo e a basse emissioni di carbonio nella regione”, ha affermato Joe Allen, chief diversity officer, GE Aviation. L’obiettivo di GE è di essere carbon neutral nelle strutture e nelle operazioni entro il 2030.

JETBLUE: DICHIARAZIONE RIGUARDO L’OFFERTA A SPIRIT – JetBlue ha rilasciato una dichiarazione in risposta alla Spirit Airlines Board Recommendation. Tra le altre cose, afferma: “Gli azionisti di Spirit stanno mostrando grande interesse per conoscere meglio la nostra offerta superiore, gli impegni normativi e le protezioni che abbiamo assunto, inclusa una reverse break-up fee. Siamo fiduciosi che, continuando a condividere i fatti direttamente con gli azionisti di Spirit, essi renderanno note le loro opinioni votando contro l’offerta di Frontier e offrendo le loro azioni nella nostra offerta. Per ulteriori informazioni sulla proposta superiore di JetBlue, visitare: www.JetBlueOffersMore.com”.

EASA: UPDATED EASY ACCESS RULES – Le updated Easy Access Rules for Airworthiness and Environmental Certification (Regulation (EU) No 748/2012) sono ora disponibili per il download gratuito dal sito Web dell’EASA in formato pdf e in formato online. La presente revisione di maggio 2022 incorpora il Regolamento (UE) 2022/201 e il Regolamento (UE) 2022/203 su management systems and occurrence-reporting systems che saranno applicabili dal 7 marzo 2023. Inoltre EASA ha pubblicato l’Issue 4 of the Easy Access Rules for Airborne Communications, Navigation and Surveillance (EAR for CS-ACNS Issue 4). EASA sta inoltre modernizzando il modo in cui fornisce le informazioni, con nuove interactive and downloadable lists Status of Continuing Airworthiness Organisation approvals ed elenchi che mostrano l’ambito di approvazione delle approvazioni EASA Part-145, Part-147 e Part-CAMO.