Embraer e 4AIR collaborano per offrire Complimentary Carbon Offsetting ai proprietari di nuovi business jet

Embraer e 4AIR hanno annunciato che i nuovi clienti di business jet Embraer che si iscrivono al programma Embraer Executive Care della società riceveranno 25 complimentary carbon-neutral flight hours tramite 4AIR, compensando le loro emissioni di carbonio durante il loro primo anno di proprietà.

“Embraer si impegna a garantire che il futuro dell’aviazione sia sostenibile e, a tal fine, miriamo a raggiungere carbon-neutral operations entro il 2040 e sosteniamo l’obiettivo del settore di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. La nostra partnership con 4AIR incoraggerà i clienti di business jet a impegnarsi a lungo termine per la sostenibilità e a dimostrare i modi in cui possono iniziare ad agire ora, anche se alternative come il SAF non sono ancora abbondanti e le nuove tecnologie sono ancora in fase di sviluppo”, ha affermato Johann Bordais, President & CEO, Embraer Services & Support.

Il presidente di 4AIR, Kennedy Ricci, ha dichiarato: “Siamo lieti di unirci a Embraer in questa iniziativa, che avvierà i proprietari e i loro nuovi aeromobili con il piede giusto per l’inizio del loro viaggio verso la sostenibilità. I crediti di compensazione del carbonio che Embraer sta fornendo ai clienti Executive Care avranno un impatto reale sulle emissioni climalteranti generate dai loro jet. Questi crediti non solo compenseranno l’impatto climatico della loro attività di volo, ma produrranno anche reali benefici economici per le persone nei paesi in cui questi crediti finanziano progetti”.

Embraer ha annunciato nuovi obiettivi ESG nel 2021. Per raggiungere questi obiettivi l’azienda sta iniziando ad aumentare l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF) e contemporaneamente sta lavorando per rendere i prodotti compatibili al 100% con SAF. Inoltre, Embraer sta ricercando e sviluppando una gamma di prodotti, servizi e tecnologie sostenibili dirompenti, tra cui elettrificazione, hybrid e altre alternative energetiche innovative. L’azienda compenserà anche eventuali emissioni residue che non possono essere ridotte attraverso progetti di efficienza.

Embraer, tramite 4AIR, offrirà crediti di compensazione del carbonio senza alcun costo per i clienti. I progetti finanziati dai crediti di compensazione del carbonio di 4AIR includono programmi di energia rinnovabile, la valorizzazione delle foreste che assorbono carbonio e il supporto di progetti locali che riducono la deforestazione, generando benefici sociali ed economici.

Dopo il completamento delle 25 ore di volo attraverso il programma inaugurale Executive Care, i clienti di Embraer potranno continuare il loro impegno nella lotta al cambiamento climatico attraverso la partecipazione ai programmi 4AIR. Le prime 25 ore sono al 4AIR Level 1 (Bronze), che compensa il 100% delle emissioni di anidride carbonica. I clienti Embraer possono scegliere di continuare a partecipare a quel livello o aumentare il loro impegno a diventare neutrali in termini di emissioni.

