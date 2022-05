Embraer installa Ka-Band sulla Flexjet Legacy 500 fleet in Europa

Embraer ha annunciato che Flexjet è il primo Legacy 500 customer al mondo a installare Ka-Band, che fornisce una connettività veloce come a casa, come modifica aftermarket sulla sua European fleet del business jet model.

Questa nuova funzionalità è disponibile tramite un service bulletin per i Legacy 450, Legacy 500, Praetor 500 e Praetor 600 business jets. Embraer offre anche Ka-Band dalla fabbrica, come optional, per il Praetor 600 e il Praetor 500.

“Abbiamo riscontrato la domanda nel mercato per questa soluzione aftermarket e ora siamo in grado di procedere con l’installazione di questa funzione sul campo”, ha affermato Marsha Woelber, Vice President of Worldwide Executive Jets Customer Support & Aftermarket Sales, Embraer Service & Support. “Questa modifica è disponibile per i clienti che desiderano questa high-speed capability, che offre la migliore esperienza e connettività a bordo”.

Ka-Band fornisce accesso a Internet ad alta velocità per la connettività più veloce in volo, consentendo ai clienti di accedere a e-mail, scambiare file, trasmettere contenuti video, tra le altre funzionalità, consentendo la connessione di più dispositivi contemporaneamente.

Marine Eugène, Flexjet European Managing Director, ha dichiarato: “Con Ka-Band già disponibile sui nostri Praetor 600 in Europa, sappiamo quale straordinaria aggiunta sia all’esperienza di bordo per i nostri passeggeri. Possono rimanere produttivi nel loro lavoro o godere di infinite opzioni di intrattenimento mentre volano. Siamo stati lieti di lavorare con Embraer per aggiungere questa facility ai nostri Legacy 500, rendendoci l’unico large fleet operator in Europa a offrire Ka-Band su ogni aeromobile”.

Embraer e Flexjet godono di una partnership di successo di lunga data. L’ordine di Flexjet del 2019 e le successive consegne di Praetor 500 e Praetor 600 hanno segnato la quarta volta che il Flexjet management team ha introdotto nuovi aeromobili Embraer nel fractional market. Le precedenti introduzioni sono state il Legacy Executive nel 2003, il Phenom 300 nel 2010 e il Legacy 450 e Legacy 500 nel 2016.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)