Airbus si impegna ad estendere l’ACH130 Aston Martin Edition production dopo il rapido successo di mercato

Airbus Corporate Helicopters (ACH) si è impegnata a continuare la produzione dell’ACH130 Aston Martin Edition, dopo aver esaurito quasi l’intera produzione iniziale più velocemente del previsto.

“L’elicottero distintivo ed elegante è una versione speciale dell’ACH130 caratterizzata da una gamma di design interni ed esterni creati da Aston Martin, che ha catturato l’immaginazione dei proprietari di elicotteri che apprezzano il pilotaggio e il piacere di guidare auto sportive di lusso. È in mostra allo stand Z43.

Poco più di due anni dopo il lancio, ACH ha venduto tutti tranne uno dei 15 elicotteri coperti dal suo impegno di produzione iniziale. Gli ordini sono arrivati da tutto il mondo, inclusi Sud-est asiatico, Europa, America Latina, Nuova Zelanda e Nord America.

Ora ACH ha deciso di impegnarsi a produrre altri 15 esemplari per rispondere al continuo interesse per l’ACH130 Aston Martin Edition”, afferma Airbus Corporate Helicopters.

Frederic Lemos, Head of ACH, ha dichiarato: “Non c’è dubbio che l’unione dei nostri valori di eccellenza e qualità con l’impegno di Aston Martin per l’eleganza automobilistica ad alte prestazioni ha portato a un elicottero che entusiasma i clienti. Ma davvero non immaginavamo che il mercato si sarebbe mosso così velocemente, quindi sono lieto di potermi impegnare in questi futuri slot di produzione e non vedo l’ora di parlare con i clienti interessati ad EBACE”.

Marek Reichman, Aston Martin’s Executive Vice President and Chief Creative Officer, ha aggiunto: “In qualità di ultra-luxury brand, Aston Martin è appassionata di collaborare con designer e ingegneri di altre discipline per creare prodotti speciali che rappresentino sia i valori del nostro brand che l’etica del design. Siamo lieti del grande interesse per l’ACH130 Aston Martin Edition e non vediamo l’ora di continuare il nostro fantastico rapporto con ACH”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Copyright Lorette Fabre – Airbus Helicopters)