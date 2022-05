News Brevi – 23.05.2022

PRATT & WHITNEY CANADA LANCIA IL CARBON OFFSET SERVICE PER I GENERAL AVIATION CUSTOMERS CON JETFLY – Pratt & Whitney Canada (P&WC), una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato che l’European fractional owner JetFly ha registrato la sua intera flotta di velivoli Pilatus con motore PT6A e PT6 E-Series™ che sono iscritti all’Eagle Service™ Plan (ESP™) maintenance program al Carbon Offset Service. Il servizio consente agli operatori di contribuire a una maggiore sostenibilità ambientale compensando l’impronta di carbonio dei propri aeromobili in modo semplice ed economico. “La decisione di JetFly di registrare questi motori nel nostro Carbon Offset Service sottolinea l’importanza di espandere la nostra base di clienti dell’aviazione generale, il più grande segmento di mercato per l’azienda”, ha affermato Irene Makris, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Il nostro servizio di compensazione delle emissioni di carbonio è un modo trasparente e flessibile per i clienti di compensare l’impronta di carbonio dei loro aerei. Ora è disponibile per tutti i business jet, elicotteri, regional and general aviation turboprop aircraft iscritti a un Eagle Service™ Plan (ESP™) o Fleet Management™ Program (FMP™) maintenance program”. Il servizio di compensazione delle emissioni di carbonio di P&WC stima e compensa le emissioni dell’aeromobile acquistando crediti di compensazione delle emissioni di carbonio di alta qualità da South Pole, un fornitore riconosciuto a livello mondiale di soluzioni sostenibili dal punto di vista ambientale. “La responsabilità ambientale è importante per JetFly e per i nostri clienti. Consideriamo il Carbon Offset Service un mezzo semplice ed elegante per compensare le emissioni dei nostri voli”, ha affermato Cédric Lescop, chief executive officer, JetFly.

PRATT & WHITNEY CANADA AMPLIA IL PORTFOLIO DELLE SOLUZIONI P&WCSMART™ – Pratt & Whitney Canada (P&WC), una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato oggi di aver ufficialmente ampliato il portafoglio delle sue P&WCSMART™ maintenance, repair and overhaul (MRO) solutions, con il lancio di un nuova offerta per i suoi motori business jet. L’espansione fa parte del continuo sforzo dell’azienda per fornire soluzioni flessibili ed economiche per la major engine maintenance, supportando il full engine lifecycle, con flat-rate overhaul options, overhaul alternatives e altro ancora. La nuova P&WCSMART solution è un flat-rate “zero time since overhaul” (zero-TSO) engine exchange per PW615F-A engines che equipaggiano i Cessna Mustang jets. “Questa è la prima volta che estendiamo la nostra suite di soluzioni P&WCSMART ai clienti dei nostri motori turbofan”, ha affermato Irene Makris, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Le soluzioni P&WCSMART forniscono competitive flat rates e costi limitati per le principali manutenzioni del motore, eliminando le variabili di prezzo e l’incertezza. Le soluzioni continuano ad attrarre clienti nuovi e abituali, offrendo il miglior rapporto qualità-prezzo del settore, utilizzando ricambi originali, con un servizio di prim’ordine”. La nuova offerta P&WCSMART consente ai clienti di sostituire il loro motore PW615F-A esistente con un motore PW615F-A appena revisionato a un prezzo molto interessante. Con questa opzione, i clienti evitano di dover noleggiare un motore, con relativa rimozione e installazione. Ciò riduce i tempi di fermo in shop a pochi giorni per installare lo 0-TSO exchange engine. Il portafoglio P&WCSMART è stato lanciato nel 2014 e, insieme alla sua nuova soluzione per i motori business jet, si è ampliato a oltre 30 diverse offerte per PT6A and P&WC-powered helicopters and regional aircraft.

PRATT & WHITNEY CANADA LANCIA UNA SERIE DI VIDEO PER SUPPORTARE CLIENTI DELLA PT6E-67XP ENGINE TECHNOLOGY – Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha lanciato una nuova serie di video sul PT6E-67XP per aiutare i clienti a beneficiare appieno della PT6E-67XP engine experience, che include digital connectivity, built-in intelligence, powerful diagnostic/prognostic capabilities. “Questa serie di video aiuterà i nuovi clienti del motore PT6E-67XP a sfruttare appieno la sua tecnologia all’avanguardia”, ha affermato Nicholas Kanellias, Vice President, General Aviation, Pratt & Whitney Canada. “Insieme all’app Data Collection Transmission Unit (DCTU), ora disponibile per il download sull’App Store di Apple iOS, questi video sono esempi del nostro impegno nel soddisfare le esigenze dei clienti con soluzioni innovative che aiutano a ottimizzare la gestione delle risorse del motore”. Il motore PT6E-67XP alimenta il velivolo Pilatus PC-12 NGX entrato in servizio nel 2020. I tre video mostrano diversi aspetti dell’esperienza utente del motore PT6E-67XP di cui godono Pilatus PC-12 NGX pilot-owners, directors of maintenance and technicians. Motore di lancio della famiglia PT6 E-Series™ di Pratt & Whitney Canada, ora in servizio in tutto il mondo, il PT6E-67XP è dotato di dual-channel integrated electronic propeller and engine control system, una prima del suo genere nel general aviation turboprop market. Il risultato è un modo più intuitivo di volare che riduce il carico di lavoro del pilota. Il PT6E-67XP è connesso digitalmente tramite la sua Data Collection and Transmission Unit (DCTU), che trasmette in modalità wireless i dati del motore subito dopo l’atterraggio e lo spegnimento. I dati vengono esaminati e analizzati da esperti dedicati del team Proactive Services di Pratt & Whitney Canada, che contatterà quindi direttamente il direttore della manutenzione per fornire aggiornamenti e, se necessario, raccomandare azioni preventive, come la sostituzione proattiva delle parti. Utilizzata principalmente dai tecnici, l’app DCTU consente di visualizzare facilmente una serie di parametri, eventi, superamenti e guasti, recuperare dati diagnostici, monitorare lo stato di salute del motore, eseguire diagnostica in tempo reale.

NATO AVIATION COMMITTEE: LA COOPERAZIONE CIVILE-MILITARE IN MATERIA DI AVIAZIONE SI RAFFORZA – L’Aviation Committee della NATO si è riunito a Roma dal 17 al 19 maggio per discutere le prospettive della futura cooperazione civile-militare nel settore dell’aviazione. L’evento è stato co-organizzato dalla NATO e dall’Aeronautica Militare ed è stato presieduto dal Dott. Giorgio Cioni, Direttore per gli Armamenti e le Capacità Aerospaziali presso la Divisione Investimenti per la Difesa della NATO. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dei paesi membri e partners della NATO, nonché di organizzazioni internazionali e di altri importanti istituzioni civili e militari operanti nel settore dell’aviazione. Il Comitato ha fornito un’importante piattaforma per condividere opinioni sulle opportunità e le sfide per ampliare la cooperazione multilaterale sulle questioni aeronautiche, comprese le loro implicazioni per l’ambiente, poche settimane prima del prossimo vertice della NATO a Madrid, alla fine di giugno. “Le capacità della NATO di difesa e deterrenza sono supportate dal ruolo dell’aviazione. Questo richiede un approccio fra le sfere militari e civili che sia comprensivo, dedito e collettivo, sia dal punto di vista nazionale che internazionale. Inoltre, l’Aviation Committee è il forum dove paesi membri, partner e organizzazioni internazionali interagiscono nel contesto di missioni, operazioni, esercizi e addestramenti NATO” queste le parole del Dott. Cioni, Presidente dell’Aviation Committee. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha affermato: “Nello scenario di instabilità e di sfide per i paesi membri della NATO e per i partner, il ruolo, i compiti e le missioni svolte dalle Forze Aeree dell’Alleanza sono oggi ancora più indispensabili e urgenti. La Componente Aerea rappresenta una delle capacità fondamentali dell’Alleanza”. Il Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Dott. Pierluigi Di Palma, ha fornito alcuni approfondimenti sui temi rilevanti di interesse civile e militare. “Enac e l’Aeronautica Militare hanno un ottimo rapporto di lavoro in tutti i campi dell’aviazione – ha affermato – e particolare attenzione è riservata alla corretta gestione dello spazio aereo condiviso. Al fine di garantire una governance snella ed efficiente è stato istituito l’High Level Policy Body, organo direttivo di alto livello per condividere le strategie di sviluppo sia nel settore civile che militare con l’obiettivo di coordinare e indirizzare le scelte nelle attività”. L’agenda dell’incontro ha inoltre offerto ai partecipanti la possibilità di visitare il Centro di Controllo di Area civile-militare di Roma, dove ENAV (il principale fornitore nazionale civile di servizi ATS) e i controllori del traffico aereo dell’Aeronautica Militare lavorano insieme per l’uso comune e sicuro dello spazio aereo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA AIR LINES: NUOVI CONTENUTI PER DELTA STUDIO – Delta sta sfruttando il potere della scoperta e celebrando il learning lifestyle collaborando con MasterClass, la piattaforma di streaming in cui chiunque può imparare dai migliori del mondo, per offrire exclusive in-flight access a classi selezionate direttamente da Delta Studio, airline industry-leading seatback entertainment platform. MasterClass ha reso disponibili i propri contenuti tramite l’intrattenimento a bordo. “Quello che impari lungo il tuo viaggio è spesso importante quanto la tua destinazione e volare su Delta significa avere sempre qualcosa di nuovo da scoprire”, ha affermato Ekrem Dimbiloglu – Managing Director, In-Flight Entertainment and Wi-Fi Experience. “Le partnership esclusive con i brand amati dai nostri clienti sono ciò che distingue davvero Delta Studio: non stiamo solo collegando i clienti alle loro destinazioni, ma stiamo anche portando contenuti a bordo in modo che possano dare il meglio di sé quando arrivano”. La partnership è l’ultimo degli sforzi della compagnia aerea per portare il miglior intrattenimento su ogni seatback screen, lavorando con i brand che i clienti utilizzano nella vita al di fuori dei viaggi. I contenuti Delta includono una partnership con Spotify per reimmaginare l’esperienza audio in volo con playlist appositamente curate. La partnership con Peloton offre esclusive lezioni di stretching e meditazione guidate da istruttori che aiutano i clienti a sentirsi consapevoli e a proprio agio durante il viaggio. I clienti troveranno anche una selezione aggiornata di film di successo, programmi TV e contenuti audio a bordo quest’estate, inclusi oltre 300 film, oltre 500 episodi TV e oltre 1.000 tracce audio disponibili. All’inizio di questo mese, Delta ha iniziato a offrire auricolari gratuiti per tutti i clienti a bordo di seatback entertainment-equipped aircraft.