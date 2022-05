Bombardier presenta il Global 8000

Bombardier ha presentato oggi l’ultimo membro del suo portafoglio di business jet, con l’introduzione del Global 8000.

“Con un range leader del settore di 8.000 miglia nautiche e un’imbattibile velocità massima di Mach 0,94, il velivolo Global 8000 è l’ultimo all-in-one business aircraft, che offre ai clienti una miscela unica di performance eccezionali coniugate con il volo più fluido e una passenger experience senza compromessi: il leader assoluto nella long-range class”, afferma Bombardier.

“Oggi Bombardier consolida ancora una volta la sua posizione di leader nella business aviation con il nuovo membro della famiglia Global, leader del settore”, ha affermato Éric Martel, Bombardier’s President and Chief Executive Officer. “Il velivolo Global 8000 sfrutta le eccezionali caratteristiche del velivolo Global 7500, fornendo ai nostri clienti un velivolo di punta di una nuova era. Rimaniamo impareggiabili, il che per un team orientato all’innovazione come noi, è fantastico”.

“Alcune delle impressionanti performance capabilities del nuovo velivolo Global 8000 sono state osservate già a maggio 2021, a seguito di un demonstration flight con un Global 7500 flight test vehicle. L’aereo, accompagnato da un NASA F/A-18 chase plane, ha raggiunto ripetutamente velocità superiori a Mach 1.015, un passaggio chiave per consentire una maximum Mach operating speed (MMO) di M0.94 e diventare il business jet più veloce al mondo e il più veloce nella civil aviation dai tempi del Concorde. Durante il volo dimostrativo, l’aereo è diventato anche il first Transport Category airplane a volare in modo supersonico con Suatainable Aviation Fuel (SAF).

L’elegante business jet Global 8000 dispone anche della cabina più salutare del settore, con la cabin altitude più bassa nella sua classe, 2.900 piedi quando vola a 41.000 piedi. È inoltre dotato di Pur Air di Bombardier e della tecnologia avanzata di filtraggio HEPA per rendere l’aria in cabina più pulita e con un più veloce fresh air replacement.

Il velivolo Global 8000 è l’unico true four-zone cabin business jet ad avere un’autonomia di 8.000 miglia nautiche e offre molto anche quando si tratta di comfort. Con le sue quattro spaziose suite personalizzate progettate ergonomicamente per massimizzare lo spazio e la libertà di movimento, il velivolo Global 8000 incorpora le caratteristiche rivoluzionarie introdotte sul velivolo Global 7500 che migliorano notevolmente il comfort dei passeggeri, incluso il sistema di illuminazione circadiana Soleil per aiutare a combattere il jet lag. Insieme all’innovativo sedile Nuage con la prima zero gravity position, i passeggeri arriveranno alle loro destinazioni rivitalizzati e rinfrescati”, prosegue Bombardier.

“Un impegno esemplare per i dettagli è assicurato sul nuovo aeromobile Global 8000, inclusa una suite principale disponibile con full-size bed and e stand-up shower nell’En-suite. Il controllo e la connettività rivoluzionari dell’intrattenimento in cabina, l’intuitivo Touch CMS e il quadrante touch OLED, il sistema audio direzionale l’Opéra di Bombardier e il monitor 4K disponibile garantiscono ai passeggeri un’esperienza in cabina senza rivali.

In cockpit il velivolo Global 8000 è dotato del rinomato Bombardier Vision flight deck con la sua tecnologia fly-by-wire di nuova generazione e avionica all’avanguardia, con un’ergonomia e un’estetica eccezionali, per un comfort e un controllo straordinari.

Per quanto riguarda le performance, il nuovo velivolo Global 8000 può trasportare in modo efficiente i clienti verso un’ampia varietà di destinazioni, più velocemente e più lontano che mai. Con il range ai vertici della categoria e le short-field performance, sono ora realizzabili voli tra coppie di città ancora più esclusive, tra cui Dubai-Houston, Singapore-Los Angeles, Londra-Perth e molte altre.

Dovrebbe entrare in servizio nel 2025, lo sviluppo del velivolo Global 8000 è in corso e il programma sta procedendo secondo i piani. Per gli attuali operatori del Global 7500, i miglioramenti delle performance del Global 8000 saranno retrofittabili quando l’aereo entrerà in servizio nel 2025”, prosegue Bombardier.

“L’introduzione del nuovo velivolo Global 8000 è stato un investimento attentamente pianificato che rafforza ulteriormente il Bombardier business jet portfolio. Lo sviluppo fino ad oggi è stato incluso nei dati sugli investimenti divulgati in precedenza. Tutti gli ulteriori costi di sviluppo saranno inclusi negli investimenti di Bombardier, che rimane in linea con i suoi obiettivi per il 2025”, conclude Bombardier.

Bombardier pubblica la Challenger 3500 Business Jet Environmental Product Declaration

Inoltre, Bombardier ha annunciato di aver pubblicato la Environmental Product Declaration (EPD) per il super mid-size business jet Challenger 3500. Dopo il recente lavoro di Bombardier per rendere l’aereo Global 7500 il primo business jet in assoluto a ricevere un EPD, il Challenger 3500 è il primo business jet nel super mid-size segment ad avere un EPD pubblicato. La convalida, la verifica e la conferma dell’EPD per il Challenger 3500 rappresenta un’altra pietra miliare per Bombardier, a dimostrazione del suo continuo impegno per la sostenibilità.

“Aderendo agli standard internazionali ISO 14020, che specificano i requisiti per le dichiarazioni ambientali e i dati di analisi del ciclo di vita basati sulla scienza, la rigorosa analisi offre una panoramica completa dei processi di progettazione, sviluppo e produzione di un aeromobile. La valutazione di oltre 40.000 parti è alla base della Challenger 3500 EPD publication, garantendo il rispetto dei solidi standard del settore relativi a environmental labels and declarations”, afferma Bombardier.

“Bombardier è l’unico business aviation manufacturer a detenere EPD, a conferma che la riduzione dell’impronta ambientale del settore è della massima importanza per noi”, ha affermato Michel Ouellette, Executive Vice President, Engineering, Program Management and Bombardier Defense. “Riconosciamo che la definizione dei requisiti di sostenibilità all’inizio di una fase di progettazione avvia lo sviluppo di aeromobili che supportano gli obiettivi di riduzione del carbonio del settore. Migliorare le performance ambientali delle nostre attività lungo la nostra catena del valore garantisce che i rischi e gli impatti ambientali siano identificati, gestiti efficacemente e ridotti. Ciò è un imperativo per un futuro sostenibile”.

“Progettato e prodotto attraverso un obiettivo sostenibile, il Challenger 3500 eleva l’esperienza del cliente attraverso l’introduzione di nuove caratteristiche dell’abitacolo che riducono ulteriormente l’impatto ambientale. Le opzioni per gli interni della cabina includono una selezione di materiali innovativi e sostenibili, inclusi tessuti riciclati, renewable wood options e materiali a base di fibre naturali e di provenienza locale, che offrono tutte finiture di alta qualità, senza compromettere l’estetica, il comfort o la funzionalità. Per l’equipaggio, l’introduzione della prima eco app solution in business aviation consente piani di volo ottimizzati, che aiutano gli operatori a risparmiare carburante e riducono l’impatto ambientale dell’aeromobile. Sottolineando l’impegno di Bombardier per la riduzione delle emissioni di gas serra, il jet flight test program è il primo nella business aviation a essere completamente carbon neutral. Inoltre, il pluripremiato business jet può operare ai massimi livelli di performance utilizzando Suatainable Aviation Fuel (SAF).

Il velivolo Challenger 3500 introduce anche diverse caratteristiche tecnologiche innovative, come la prima voice-controlled cabin del settore per la gestione di illuminazione, temperatura e sistemi di intrattenimento, i primi caricabatterie wireless in tutta la cabina e l’unico display 4K da 24 pollici della sua categoria. L’esclusivo e brevettato sedile Nuage di Bombardier è incluso nella configurazione standard dell’aereo: è la prima volta che un sedile di questo calibro è disponibile nel super mid-size segment. In cockpit, Bombardier introduce uno standard-equipped auto-throttle system per il velivolo Challenger 3500”, prosegue Bombardier.

“Riflettendo lo spirito pionieristico e l’approccio al miglioramento continuo di Bombardier, ad aprile il Challenger 3500 è stato nominato “Red Dot: Best of the Best” ai Red Dot Award: Product Design Trains and Planes category per il 2022. Il prestigioso premio per il design conferma che la piattaforma Challenger rappresenta l’approccio innovativo superiore dell’azienda, combinando con successo il comfort interno con una tecnologia all’avanguardia che supporta la sostenibilità”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)