L’U.S. Army assegna ad Airbus un contratto per Continued Logistics Support

Airbus ha firmato un follow-on Contractor Logistics Support (CLS) contract con l’U.S. Army per fornire pezzi di ricambio, materiale e supporto tecnico per l’intera UH-72A eUH-72 B Lakota fleet dell’esercito di 482 utility and training helicopters.

Il contratto prevede una six-month base e 4,5 anni di opzione, con un valore totale potenziale di oltre 1,5 miliardi di dollari. Airbus fornirà supporto in 67 Lakota sites negli Stati Uniti e all’estero. Ciò include le basi della Guardia Nazionale in 43 stati e Fort Rucker in Alabama, dove l’UH-72A esegue la Army’s Initial Entry Rotary Wing mission (IERW).

Il contratto CLS con l’esercito degli Stati Uniti è il più grande helicopter performance-based support contract gestito da Airbus in tutto il mondo.

“Airbus ha fornito prodotti eccezionali e servizi di supporto per l’UH-72A per quasi due decenni”, ha affermato il COL Calvin Lane, U.S. Army Utility Project Manager. “Questo contratto sottolinea la fiducia dell’esercito nelle capacità del velivolo e non vediamo l’ora del continuo supporto che questo contratto fornisce alla flotta UH-72”.

“Siamo onorati di estendere la nostra relazione con l’esercito americano per altri 5 anni. Airbus continua a dimostrare il suo impegno nel fornire piattaforme di alta qualità e un supporto eccezionale agli uomini e alle donne che pilotano questi eccezionali velivoli”, ha affermato Scott Tumpak, Vice President of Military Helicopters division at Airbus in the U.S. “Siamo orgogliosi dei nostri più di 15 anni di esperienza nel fornire un servizio eccellente e spero di continuare questa partnership per molti anni a venire”.

L’UH-72B è prodotto nello stabilimento di Airbus a Columbus, Mississippi, mentre la logistica è gestita dallo stabilimento di Dallas, Texas. La forza lavoro che supporta queste piattaforme è composta per circa il 40% da veterani militari statunitensi.

L’esercito degli Stati Uniti utilizza i modelli UH-72A e UH-72B per svolgere una varietà di missioni, comprese counter drug and southwest border missions per l’Army’s National Guard.

“L’anno scorso la flotta UH-72 Lakota ha superato il milione di ore di volo, circa 15 anni dopo che il primo UH-72A Lakota è entrato in servizio con l’esercito degli Stati Uniti. La piattaforma Lakota è un velivolo bimotore ad alta capacità con moderni glass-cockpit, flight control and navigation systems.

Il contratto sarà gestito da Airbus U.S. Space & Defense, con sede ad Arlington, Virginia. Operando in base a uno Special Security Agreement, Airbus U.S. Space & Defense, Inc offre soluzioni avanzate per soddisfare i più complessi U.S. defense, security, space, and intelligence requirements. Partner di lunga data del governo degli Stati Uniti, Airbus negli Stati Uniti sfrutta world-class satellite, laser communication, rotor and fixed wing solutions per aiutare i nostri clienti focalizzati sulla sicurezza nazionale a soddisfare le loro missioni”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus)