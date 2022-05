ENAC semplifica le autorizzazioni per realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha emesso le Linee Guida per la valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali. Secondo le nuove indicazioni, su tutto il territorio nazionale sarà possibile, fino a 6 Km dagli aeroporti, ottenere, nella maggior parte dei casi, l’autorizzazione dell’ENAC semplicemente presentando una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che attesti le caratteristiche di non abbagliamento dell’impianto proposto.

Con queste Linee Guida, che vanno di pari passo con quelle recentemente emesse in tema di sostenibilità e resilienza delle infrastrutture aeroportuali, l’ENAC intende dare una immediata risposta all’indirizzo governativo previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, favorendo la transizione ecologica e la promozione dello sviluppo tecnologico di soluzioni innovative.

L’obiettivo è rendere più semplici i percorsi autorizzativi, al fine di imprimere un’accelerazione all’innovazione e alla sostenibilità ambientale.

“Siamo impegnati – afferma il Presidente dell’ENAC, Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma – per favorire al massimo quella che definiamo riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente, in linea con l’appello lanciato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi”.

(Ufficio Stampa ENAC)