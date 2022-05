L’A321neo di Delta decolla da Boston per il suo volo inaugurale

L’ultima aggiunta alla flotta di Delta, l’A321neo, è decollato venerdì mattina dal Boston Logan International Airport, diretto al San Francisco International Airport.

“I clienti del volo inaugurale sono stati i primi a sperimentare un’esperienza in cabina migliorata, incluso un industry-leading domestic First Class seat, e hanno volato con la certezza che il loro viaggio transcontinentale è più efficiente in termini di consumo di carburante.

Il volo inaugurale decolla mentre Delta continua a crescere come compagnia aerea numero uno a Boston, offrendo il maggior numero di voli e posti di qualsiasi vettore. Quest’estate Delta opererà fino a 150 voli non-stop giornalieri da Boston verso oltre 50 destinazioni, con un aumento di oltre il 10% della capacità rispetto al nostro picco pre-pandemia nell’ottobre 2019. Entro metà agosto, Delta servirà ciascuno dei 20 mercati più popolari senza interruzioni, incluso un nuovo servizio verso cinque destinazioni aggiuntive: Tel Aviv (TLV), Atene (ATH), Baltimora (BWI), Denver (DEN) e San Diego (SAN)”, afferma Delta.

“Il prodotto A321neo di Delta offrirà un’esperienza di viaggio premium superiore ai nostri clienti a Boston e in tutto il paese”, ha affermato Mahendra Nair, Delta’s S.V.P. – Fleet and TechOps Supply Chain. “L’introduzione di questo velivolo all’avanguardia e più efficiente in termini di consumi nella nostra flotta è anche un impegno importante nel nostro Flight to Net Zero, il nostro viaggio per decarbonizzare l’aviazione”.

“La comoda configurazione della cabina dell’aereo presenta tocchi premurosi, tra cui un nuovo domestic First Class seat design con privacy space più ampio e migliorato, un tray table più robusto e più spazio per riporre gli oggetti personali, oltre a cuscini dei sedili in memory foam migliorati in tutte le cabine.

I clienti possono godere a bordo dell’intrattenimento Delta, leader del settore, con la compagnia aerea che introduce una libreria ampliata di contenuti sugli A321neo, con il 50% in più di film, programmi TV e musica di successo rispetto agli altri aeromobili della sua flotta. È disponibile per l’acquisto il Fast-streaming Wi-Fi e le power ports sono disponibili su ciascun sedile, insieme a spaziosi overhead bins e sistemi di filtraggio dell’aria HEPA all’avanguardia in tutto l’abitacolo.

La nuova flotta Delta contribuisce a rafforzare la posizione della compagnia come leader del settore nella sostenibilità ambientale. Dotato di motori Pratt & Whitney GTF™, l’A321neo di Delta offre una fuel efficiency migliore del 20% rispetto all’attuale A321ceo di Delta”, prosegue Delta.

“Otre a San Francisco, Delta opererà voli con l’A321neo tra l’hub di Delta Boston Logan International verso San Diego (SAN) e Denver (DEN) a partire dall’11 luglio e su viaggi selezionati a Seattle (SEA) a partire dal 20 luglio.

Gli A321neo di Delta possono ospitare 194 passeggeri, di cui 20 in First Class, 42 in Delta Comfort+ e 132 in Main Cabin. Il nuovo modello sarà distribuito principalmente attraverso l’ampio domestic network di Delta, integrando la flotta Airbus A321ceo di oltre 125 aeromobili.

Delta ha impegni di acquisto per un totale di 155 A321neo e dovrebbe prendere in consegna questi aeromobili fino al 2027, molti dall’Airbus U.S. Manufacturing Facility in Mobile, Alabama. Delta ha ora 233 nuovi aircraft purchase commitments, inclusi jet widebody e narrowbody, rafforzando gli obiettivi strategici di Delta per aumentare la semplificazione operativa e aumentare la produttività”, conclude Delta.

I motori Pratt & Whitney GTF™ equipaggiano il volo inaugurale dell’A321neo di Delta Air Lines

Pratt & Whitney, Airbus e Delta Air Lines hanno celebrato il primo revenue flight del primo Airbus A321neo della compagnia aerea, dotato di motori Pratt & Whitney GTF™. L’evento è stato commemorato con una gate celebration al Logan International Airport in Boston, Massachusetts, a cui hanno partecipato rappresentanti di tutte e tre le società, dopodiché l’aereo è partito per il San Francisco International Airport.

Delta ha annunciato la selezione dei motori Pratt & Whitney GTF per equipaggiare la sua flotta di A321neo a dicembre 2017, con un totale di 155 impegni di acquisto fino al 2027.

“La nostra flotta A321neo con motori GTF estende la nostra lunga e proficua collaborazione con Pratt & Whitney”, ha affermato Mahendra Nair, senior vice president, fleet and TechOps supply chain. “Stiamo assistendo a una domanda senza precedenti per la stagione estiva dei viaggi e non vediamo l’ora di offrire ai nostri clienti un’esperienza elevata a bordo del nostro nuovo aeromobile all’avanguardia”.

Pratt & Whitney equipaggia oggi più di 230 aeromobili della flotta Delta, inclusi Airbus A220 e A330, nonché Boeing 757 e 767. La flotta A220 con motori GTF della compagnia aerea è la più grande al mondo, con 55 aeromobili. Nel 2019 Delta TechOps è entrata a far parte del Pratt & Whitney GTF MRO network, che supporta i GTF operators degli Airbus A220 and A320neo family aircraft in tutto il mondo.

“Oggi celebriamo un’altra pietra miliare con il team Delta, che entra in servizio con il suo nuovo GTF-powered A321neo aircraft”, afferma Rick Deurloo, chief commercial officer at Pratt & Whitney. “Ringraziamo Delta per la loro fiducia in Pratt & Whitney e non vediamo l’ora di costruire sulla nostra relazione di 90 anni”.

“Il motore Pratt & Whitney GTF™ è l’unico geared propulsion system che offre vantaggi di sostenibilità leader del settore, elavata dispatch reliability e costi operativi di livello mondiale. I motori GTF per la famiglia Airbus A320neo riducono il consumo di carburante e le emissioni di carbonio del 16%, le emissioni regolamentate del 50% e l’impronta acustica del 75%. La rivoluzionaria geared fan architecture del motore è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire, con progressi come il motore Pratt & Whitney GTF Advantage™ e oltre”, afferma Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Pratt & Whitney – Photo Credits: Chris Rank – Pratt & Whitney)