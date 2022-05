Riflettori puntati su Qatar Airways nel giorno di apertura dell’EBACE 2022

I riflettori della giornata inaugurale della European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE) 2022 sono stati puntati su Qatar Executive. La divisione di Qatar Airways dedicata ai jet privati ha infatti esposto il suo Gulfstream G650ER. Il jet di punta ha operato dall’aeroporto di Londra Luton a Ginevra, in Svizzera, utilizzando un high blend of Sustainable Aviation Fuel (SAF) ed è attualmente in mostra per essere visitato e provato in prima persona dagli spettatori.

Qatar Airways Group si impegna a continuare a investire in aeromobili sostenibili e collabora con il settore per sostenere la diffusione di nuove tecnologie, promuovere l’innovazione e incoraggiare l’uso di SAF su scala commerciale a prezzi accessibili.

La European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) è l’annuale incontro europeo dedicato alla business aviation. L’esposizione riunisce leader aziendali, funzionari governativi, produttori, personale di volo, aziende di avionica, società di charter/leasing e tutti i tipi di persone coinvolte nella business aviation.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere di nuovo presenti all’EBACE, la principale fiera europea dell’aviazione d’affari, per presentare l’aereo tecnologicamente più avanzato di Qatar Executive. L’aver portato il G650ER a Ginevra utilizzando il SAF riflette l’impegno di Qatar Airways Group nel perseguire i propri obiettivi di sostenibilità ambientale. Nell’ultimo anno, Qatar Executive ha registrato una crescita esponenziale, in risposta all’aumento della domanda da parte dei clienti più esigenti alla ricerca dei più moderni ed efficienti aeromobili del mondo, e del comfort offerto dai lussuosi interni e dal servizio leader a livello mondiale, sia a terra che in volo”.

“Qatar Executive è il più grande proprietario-operatore al mondo di Gulfstream G650ER, uno dei jet più ambiti grazie alla sua notevole autonomia, alla tecnologia di cabina leader del settore, all’efficienza dei consumi e al comfort impareggiabile per i passeggeri. L’aereo G650ER è l’ultra-long range business jet più veloce del settore, rinomato per la sua autonomia di 7.500 miglia nautiche.

Nel novembre 2021 Qatar Executive ha effettuato un volo di consegna dell’aeromobile utilizzando SAF drop-in, stabilendo un’altra pietra miliare per Qatar Airways Group e riaffermando la sua leadership nel volare una delle flotte più avanzate. In qualità di cliente di lancio globale, Qatar Executive è entusiasta delle consegne previste dei nuovi Gulfstream G700, che sono in grado di operare utilizzando 100% di SAF.

Nell’agosto 2021, la private jet charter division di Qatar Airways Group ha presentato a Doha, Qatar, il primo Gulfstream G700 al mondo. Dotato dei nuovi motori Rolls-Royce Pearl 700 e di un advanced high-speed wing design, il G700 è in grado di volare a velocità e autonomia da record con un’eccezionale efficienza dei consumi, promuovendo un’aviazione d’affari sostenibile. Il G700 sarà l’ultima aggiunta alla flotta all’avanguardia di long-range and ultra-long-range aircraft di Qatar Executive. L’executive charter service provider ha ordinato 10 di questi velivoli e prenderà in consegna il primo aereo uscito dalla Gulfstream assembly line in Georgia, Stati Uniti, nel 2022″, afferma Qatar Airways.

La flotta di Qatar Executive comprende 12 Gulfstream G650ER, con tre jet aggiuntivi previsti in consegna nel 2022, tre Bombardier Global 5000, un Bombardier Global XRS, un Airbus A319ACJ e un altro Airbus A319 Air Ambulance, per un totale di 18 aerei.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)