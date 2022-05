Air France sta sviluppando una nuova cabina La Première

Dopo aver svelato un nuovo standard di comfort nella sua long-haul Business cabin, Air France annuncia oggi che sta lavorando alla progettazione di una La Première cabin completamente nuova.

“Ciò conferma l’impegno della compagnia aerea a continuare ad offrire il suo servizio più esclusivo ed elegante, regolarmente premiato per la sua qualità ed eccellenza.

Ora in fase di progettazione, il nuovo concept sarà svelato durante la stagione invernale 2023/2024. La futura cabina sarà la più lunga sul mercato e offrirà fino a tre configurazioni modulari che possono essere completamente privatizzate per un viaggio ancora più eccezionale: un sedile, un divano e un fully flat bed. La nuova cabina equipaggerà un numero di aeromobili maggiore rispetto a quello attuale”, afferma Air France.

“La Première rappresenta il più alto livello di eccellenza francese ed è una parte intrinseca del DNA di Air France. Anche al culmine della crisi Covid, abbiamo potuto vedere l’attrattiva di un’offerta del genere per i nostri clienti, in particolare sulla North Atlantic route, dove i load factor nella cabina La Première sono attualmente superiori a quelli del 2019. Non vediamo l’ora di presentare questa nuova cabina, che è destinata a soddisfare i più elevati standard globali”, ha affermato Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM.

“Questo progetto su larga scala fa parte della strategia di Air France per spostarsi verso l’alto, che copre anche il rinnovo della flotta, il rinnovamento delle lounge e lo sviluppo di un’offerta di ristorazione più sostenibile, firmata da chef stellati Michelin nelle cabine Business e La Première della compagnia aerea.

Introdotte nel 2014, le suite La Première di Air France sono attualmente disponibili a bordo di selezionati Boeing 777-300 che servono le principali destinazioni in Nord America, Sud America, Africa e Medio Oriente”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)