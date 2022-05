CFM lancia una nuova engine maintenance solution per i LEAP VIP customers

CFM International ha lanciato CFM LEAP VIP Services, un full-coverage, concierge, flight-hour program per VIP customers che operano LEAP-powered aircraft.

“Quando prendono in considerazione un pacchetto di servizi, i clienti cercano alcuni elementi chiave. Il primo è la prevedibilità, non solo dei costi, ma anche del tempo. L’obiettivo principale è avere sempre l’aereo pronto a volare quando lo è il cliente”, afferma Dennis Krause, director of Commercial Services, Business Aviation for CFM parent company GE Aviation.

“Il vantaggio del CFM LEAP VIP Services program è che riduce al minimo i costi di manutenzione e riduce l’incertezza. Il nuovo pacchetto CFM LEAP VIP Services offre l’accesso a un world-class, global support network. Il programma riduce inoltre al minimo i tempi di fermo, fornendo l’accesso a spare engines con supporto logistico completo, inclusi trasporto, rimozione e installazione, on-site repair support”, afferma CFM International.

“Completo e trasferibile, questo nuovo VIP package sfrutta l’esperienza di CFM e un’ampio support network. E’ davvero l’engine service program di scelta. I LEAP-powered business aircraft sono operativi in tutto il mondo e questo full-service program garantisce la copertura dei nostri clienti ovunque”, afferma François Planaud, Vice President Services & MRO for CFM parent company Safran Aircraft Engines.

“Oltre a garantire la disponibilità delle risorse durante i maintenance events, il CFM LEAP VIP Service migliora anche il valore residuo per i motori e gli aeromobili. Il programma è disponibile per i proprietari e gli operatori di LEAP-powered Airbus ACJ and Boeing BBJ aircraft”, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International)