SWISS offre una nuova pre-selection meal option per i viaggiatori in Business Class sui voli a lungo raggio

Swiss International Air Lines (SWISS) migliora ulteriormente l’esperienza di viaggio per gli ospiti in Business Class sui suoi servizi a lungo raggio dalla Svizzera. A partire da oggi, questi viaggiatori possono ora preselezionare il loro pasto principale a bordo prima della partenza. La nuova opzione offre agli ospiti sia una più ampia scelta di pasti, sia la garanzia che potranno gustare il loro pasto preferito a bordo. La nuova opzione di preselezione è disponibile con effetto immediato per tutti i voli a lungo raggio da Zurigo o Ginevra a partire dal 1 giugno 2022. Il pasto desiderato può essere selezionato gratuitamente tramite il link di prenotazione separato swiss.com/preselect entro quattro settimane e fino a 36 ore prima della partenza. SWISS è la prima compagnia aerea di Lufthansa Group a offrire il nuovo servizio.

Gli ospiti di SWISS in Business Class sui voli a lungo raggio possono scegliere tra un’ampia e variegata selezione di otto pasti principali a bordo. Oltre ai quattro piatti presenti nell’attuale ciclo del programma culinario “SWISS Taste of Switzerland”, vengono offerti altri quattro pasti. Tre di questi traggono ispirazione dalla cucina svizzera, il quarto è un curry di verdure rosse con riso basmati del ristorante vegetariano Hiltl di Zurigo, partner culinario di lunga data di SWISS.

Gli ospiti SWISS in tutte le classi di viaggio possono comunque prenotare pasti speciali (a seconda del volo) come opzioni kosher o senza glutine. Tali pasti possono essere ordinati gratuitamente, sia al momento della prenotazione del volo che successivamente tramite il Service Center.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)