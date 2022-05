Airbus aumenta la sua UK innovation footprint per sviluppare nuove hydrogen technologies

Airbus rafforza la sua presenza nel Regno Unito con il lancio di un Zero Emission Development Center (ZEDC) per hydrogen technologies.

Una priorità per l’UK ZEDC sarà lo sviluppo di un cryogenic fuel system competitivo in termini di costi, necessario per l’entrata in servizio di successo degli Airbus ZEROe passenger aircraft entro il 2035 e per accelerare le competenze e il know-how del Regno Unito sulle hydrogen-propulsion technologies.

L’UK ZEDC beneficerà del recente impegno del governo del Regno Unito di garantire 685 milioni di sterline di finanziamenti all’Aerospace Technology Institute (ATI) nei prossimi tre anni per sostenere lo sviluppo di zero-carbon and ultra-low-emission aircraft technologies.

“L’istituzione dell’UK ZEDC espande le capacità industriali interne di Airbus di progettare, sviluppare, testare e produrre cryogenic hydrogen storage tanks e sistemi correlati per lo ZEROe project nei quattro paesi di origine di Airbus. Questo, insieme alla nostra partnership con ATI, ci consentirà di sfruttare le nostre rispettive competenze per realizzare il potenziale della hydrogen technology, supportando la decarbonizzazione dell’industria aeronautica”, ha affermato Sabine Klauke, Chief Technical Officer, Airbus.

Lo sviluppo tecnologico presso il nuovo UK ZEDC, con sede a Filton, Bristol, è già iniziato e coprirà l’intero prodotto e le capacità industriali dai componenti fino all’intero sistema e ai test criogenici. Lo sviluppo di sistemi di alimentazione end-to-end, una specialità di Airbus nel Regno Unito, è una delle tecnologie più complesse e cruciali per le performance di un futuro aeromobile a idrogeno.

Lo ZEDC integra l’attuale Research and Technology footprint di Airbus nel Regno Unito, nonché il lavoro sui cryogenic liquid hydrogen tanks being svolto presso gli ZEDC esistenti di Airbus a Madrid, Spagna e Stade, Germania (composite structure technologies) e a Nantes, Francia e Brema, Germania (metallic structural technologies). Tutti gli Airbus ZEDC dovrebbero essere pienamente operativi e pronti per i ground testing con il primo fully functional cryogenic hydrogen tank nel 2023 e con i flight testing a partire dal 2026.

Con questa nuova struttura, Airbus riafferma il suo impegno a lungo termine a rimanere un attore importante nell’ecosistema aerospaziale britannico, collaborando con il Jet Zero Council per far avanzare la ricerca nel settore, sostenere i green jobs e aiutare il Regno Unito a raggiungere i sui ambiziosi net zero targets.

Il lancio dell’UK ZEDC segue l’apertura della struttura di ricerca e test AIRTeC da 40 milioni di sterline a Filton nel giugno 2021, finanziata congiuntamente da ATI e Airbus, per fornire la prossima generazione di aircraft wing, landing-gear systems and fuel system designs.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)