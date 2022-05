News Brevi – 26.05.2022

VUELING CONSENTE PAGAMENTI CON CARTE UNIONPAY – Vueling, compagnia aerea del Gruppo IAG, e UnionPay International, circuito di carte di credito e debito di portata globale, hanno stipulato un accordo con il quale consentiranno ai passeggeri della compagnia di fare pagamenti con le carte UnionPay. Grazie a questa partnership, Vueling diventa la prima compagnia low cost in Europa ad accettare questo tipo di pagamento molto diffuso in Cina e in Asia. I clienti UnionPay possono ora prenotare voli e fare pagamenti sia sul sito Vueling, sia avvalendosi del servizio vendite telefonico. Questo nuovo metodo di pagamento, disponibile per uso individuale, per le agenzie ma anche per le aziende, si aggiunge ai servizi già disponibili messi a disposizione da Vueling per facilitare i suoi clienti negli acquisti e rendere i pagamenti sicuri e agili. UnionPay è, infatti, un circuito di carte di debito e credito leader a livello globale, attualmente accettato in 180 Paesi. La partnership con UnionPay International permetterà a Vueling anche di espandere il suo portafoglio clienti in Cina e nel resto del continente asiatico. Jesús Monzó, Distribution Strategy and Alliances Manager di Vueling, ha commentato: “Siamo felici di offrire ai titolari di carte UnionPay l’opportunità di prenotare i propri voli con Vueling in modo semplice e sicuro. Il numero di viaggiatori internazionali continua ad aumentare e non vediamo l’ora di accogliere in Europa sempre più clienti dalla Cina e, in generale, dall’Asia. Vista la leadership di UnionPay nel continente asiatico, non c’è miglior partner che possa aiutarci a espandere la nostra presenza in questo mercato per noi cruciale”. Shengliang Yang, Vice Capo Europa per UnionPay International, ha aggiunto: “Costruire relazioni commerciali di lunga durata con un partner con cui condividiamo valori e visione di business è fondamentale per consentire a UnionPay di continuare a crescere a livello globale. In qualità di compagnia aerea low cost tra le più influenti in Europa, Vueling è il partner naturale per UnionPay: siamo fiduciosi che si dimostrerà una scelta di viaggio popolare tra i nostri clienti”.

AER LINGUS: OFFERTE PER VOLARE IN IRLANDA E USA – Aer Lingus offre voli a partire da 62,99€ per volare in Irlanda nel mese di giugno. “Raggiungere l’Irlanda è semplice con i collegamenti dagli aeroporti italiani di Milano, Venezia, Roma, Napoli, Verona e Pisa per la città di Dublino. La compagnia offre anche voli per gli USA a partire da 259€ a tratta (acquisto a/r) per viaggiare dal 1°settembre al 31 ottobre 2022. Come di consueto, i clienti che volano verso gli USA con Aer Lingus beneficiano a bordo dei servizi di ristorazione e intrattenimento gratuiti. Grazie al servizio doganale statunitense per i viaggiatori in partenza per gli Stati Uniti, i clienti Aer Lingus hanno la possibilità di effettuare le procedure di dogana e immigrazione già prima dell’imbarco, direttamente all’aeroporto di Dublino, evitando lo stress all’arrivo”.

SKY ALPS APRE IL MILANO BERGAMO – BRAC DAL 9 LUGLIO – Per l’Estate 2022 Sky Alps opererà dall’aeroporto di Milano Bergamo l’unico volo no-stop per un’isola croata, Brac, ad un’ora ed un quarto di volo, aprendo per gli italiani una nuova destinazione: “la Dalmazia che non ti aspetti”. “La compagnia ha scelto di operare con aeromobili Dash 8-400 da 78 posti con un servizio di vera confort class, con meno rumore e meno emissioni”, ha affermato l’Amministratore Delegato, Alex Spinato, “perché per noi la sostenibilità viene prima di tutto e possiamo così servire una trendy destination che non può essere operata dai grandi vettori, offrendo quindi un prodotto esclusivo”. “Anche SACBO condivide la filosofia di questa nuova compagnia”, conferma Dario Nanna, Commerciale Aviation. “Lo dimostrano i riconoscimenti di livello internazionale che il nostro scalo aeroportuale continua ad ottenere, per la qualità, la sicurezza, l’attenzione agli utenti e la tutela dell’ambiente, per la cura degli spazi comuni e la razionalità del sistema parcheggi, e così via”. I biglietti aerei da Milano Bergamo per l’isola di Brac sono già acquistabili sul portale della compagnia, alla tariffa promozionale di Euro 134,00 a tratta, così come i pacchetti da catalogo www.skyalps.com. “Per usufruire delle offerte speciali (pacchetti completi da Euro 590,00) bisogna invece rivolgersi alle migliori agenzie di viaggio, accuratamente selezionate da SKY ALPS nella propria rete distributiva, per competenza e condivisione di strategie”, afferma il comunicato. “Siamo davvero onorati che un così importante nuovo player del settore abbia scelto la nostra community come propria piattaforma di condivisione”, dichiara Andrea Gozzi, ideatore del progetto TurismoinRete che ha da poco superato il suo quattordicesimo anno di vita.

ICAO RIAFFERMA L’IMPEGNO PER LA COOPERAZIONE IN NIGERIA – SE Muhammadu Buhari, President of the Federal Republic of Nigeria e Juan Carlos Salazar, Secretary General of ICAO, hanno tenuto discussioni bilaterali il 17 maggio 2022 nell’ambito della missione del Segretario Generale in Nigeria, iniziata il giorno precedente con l’apertura della 7a edizione della ICAO annual Africa and Indian Ocean (AFI) Aviation Week e il 9th African Directors-General of Civil Aviation (DGCA) Meeting. Il Presidente ha assicurato al Segretario Generale il sostegno della Nigeria alle attività ICAO, in particolare in relazione al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ICAO, sottolineando che la Nigeria garantirà la fornitura di un’infrastruttura dell’aviazione civile sicura e sostenibile. Ha sottolineato il desiderio della Nigeria di sostenere lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo nella regione e gli sforzi dell’ICAO per facilitare il processo di ripresa dell’industria dagli impatti senza precedenti della pandemia e ha espresso rassicurazione sul futuro continuo sostegno della Nigeria alle iniziative dell’ICAO e alla collaborazione con Stati membri e partner di sviluppo. Il Segretario generale ha elogiato la Nigeria per il ruolo di leadership che svolge nell’aviazione civile in Africa, sottolineando il raddoppio del numero di aeroporti e il raggiungimento di un numero crescente di passeggeri nonostante l’impatto della pandemia. Ha riconosciuto l’eccellente lavoro svolto dal governo della Nigeria per mantenere standard elevati nel settore dell’aviazione, in linea con le migliori pratiche internazionali.