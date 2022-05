Sun Express presenta il nuovo collegamento tra Milano Malpensa e Smirne

Oggi Sun Express ha presentato a Malpensa il suo nuovo collegamento con Smirne (Izmir). Durante una conferenza stampa, Lara Roma, responsabile commerciale di Sun Express per l’Italia e Richter Volker, area manager foreign markets, hanno presentato la compagnia, la nuova rotta e parlato delle aspettative per il futuro.

Sun Express nasce da una Joint Venture tra Lufthansa e Turkish Airlines. E’ sul mercato da oltre 30 anni ed ora ha ritenuto che è arrivato il momento giusto per operare anche in Italia, attualmente con la rotta Milano Malpensa – Smirne.

La flotta della Compagnia ad oggi è composta da 67 velivoli Boeing 737, nelle versioni 737-800 e 737 MAX.

Al momento serve 41 destinazioni in Europa e Turchia; il volo tra Malpensa e Smirne (Izmir) opera il lunedì e il giovedì.

L’aeroporto di Smirne, Adnan Menderes Airport, è di medie dimensioni ed offre tutti i servizi necessari per rendere le connessioni comode e veloci ai passeggeri in transito verso altre destinazioni della Turchia.

Il collegamento Malpensa-Smirne offre 3 tariffe – SunEco, SunClassic e SunPremium – che offrono personalizzazioni e vantaggi differenti in base alle necessità delle persone.

Inoltre sono previste opzioni speciali ideate per gruppi turistici e sportivi, con un’attenzione particolare al golf (sport molto praticato in Turchia), per garantire un servizio completo e studiato su misura per le esigenze delle differenti tipologie di viaggiatori.

La compagnia è ottimista per la stagione estiva alle porte, data l’elevata richiesta per la Turchia. Motivo per cui le attese per la nuova rotta sono elevate.

Il mercato, dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia, è in ripresa e Sun Express prevede di crescere in termini di flotta e operativi di volo in Italia, Europa e Turchia. Questo è un dato positivo, perché significa che c’è margine per un miglioramento e, probabilmente, anche per un aumento delle rotte da/per l’Italia.

Dopo la conferenza stampa, agli ospiti è stata data la possibilità di visitare il Boeing 737-800 di Sun Express e di assistere al decollo del volo diretto a Smirne.

A questo link l’album fotografico completo sulla nostra pagina Facebook ufficiale.

(Paolo Rebosio – Md80.it – Photo: Erika Brambilla – Paolo Rebosio)