ACI sostiene l’integrazione della Advanced Air Mobility e lancia una nuova risorsa per drone risk mitigation

Airports Council International (ACI) World ha lanciato il suo primo policy brief sull’advanced air mobility (AAM), sostenendo una perfetta integrazione di questi nuovi operatori negli aeroporti, insieme a un knowledge centre on drone risk mitigation, per promuovere operazioni sicure e protette negli aeroporti.

Il Policy Brief – Advanced Air Mobility: Integration into the Airport Environment – espone le posizioni di ACI e le principali dichiarazioni sull’integrazione dell’AAM nell’ambiente aeroportuale. Questo è tempestivo poiché la crescita nello sviluppo di velivoli elettrici e ibridi per operazioni urbane, suburbane e rurali per passeggeri e merci sta avanzando rapidamente. Il concetto di AAM include velivoli a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) a propulsione elettrica, che potrebbero essere pilotati, pilotati a distanza o addirittura operare autonomamente in futuro.

La crescita esponenziale dell’AAM e le opportunità e le sfide che questo segmento di attività aerea in rapida espansione comporterà significa che gli operatori aeroportuali devono considerare i potenziali impatti che queste nuove operazioni avranno sul sistema aeroportuale nei prossimi anni.

Gli sviluppi normativi e di mercato previsti sono trattati nel documento programmatico, nonché le considerazioni per gli operatori aeroportuali e i responsabili politici nelle aree safety and security, master planning, sustainability and public acceptance, revenue generation, unmanned traffic management, cargo operations and customer experience.

Parallelamente, ACI World ha lanciato un Counter Drones Knowledge Center online, supportato da Vigilant Drone Defense Inc., che mira a dotare gli aeroporti di risorse e informazioni sulla prevenzione delle attività non autorizzate di unmanned aircraft system (UAS) che interferirebbero con operazioni aeroportuali e di traffico aereo sicure.

Il knowledge centre raccoglie un’ampia gamma di materiale di orientamento pubblicamente disponibile, regolamenti, white paper e politiche sul tema della drone risk mitigation da tutto il mondo. Fornisce agli aeroporti e al pubblico una base di informazioni di riferimento globale.

“Mentre queste tecnologie avanzate di mobilità continuano a evolversi rapidamente, stiamo gettando le basi per la loro integrazione sicura e senza interruzioni nelle operazioni aeroportuali”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, Director General of ACI World. “Con queste due risorse, stiamo assicurando che gli aeroporti siano attivamente coinvolti e facciano parte di queste modalità di trasporto innovative mitigando al contempo le minacce di attività non autorizzate. Sebbene i concetti avanzati di mobilità aerea presentino interessanti opportunità per operazioni a basse o zero emissioni, un uso più intelligente delle infrastrutture urbane e una potenziale riduzione della congestione urbana, creano allo stesso modo una serie di nuove sfide che l’industria aeronautica dovrà gestire.

Gli aeroporti possono sfruttare le nuove opportunità offerte dall’AAM e integrarle nei loro modelli operativi e di business, apportando valore aggiunto alle comunità locali, alle imprese e facilitando la trasformazione della società verso la sostenibilità che questi tipi di innovazioni porteranno.

Tuttavia, questo deve essere fatto con la sicurezza e la protezione delle operazioni aeroportuali e dei clienti che serviamo come priorità. Questo è il motivo per cui il Counter Drones Knowledge Center è stato lanciato, per essere una risorsa chiave per gli aeroporti, per prevenire attività non autorizzate e garantire operazioni sicure”.

(Ufficio Stampa ACI World)