Emirates celebra 30 anni di attività in Francia

Emirates è tornata per il decimo anno consecutivo ad essere Compagnia aerea ufficiale e Premium Partner del Roland-Garros 2022 e metterà a segno un altro importante traguardo in Francia, festeggiando 30 anni di attività con l’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi.

Boutros Boutros, vicepresidente senior di divisione, Corporate Communications, Marketing & Brand di Emirates, ha dichiarato: “Siamo stati molto orgogliosi di festeggiare il nostro decimo anno al Roland-Garros 2022. Il Roland-Garros è uno dei quattro Grandi Slam e uno dei tornei più seguiti al mondo. Siamo entusiasti di utilizzare la nostra piattaforma per coinvolgere gli appassionati di tennis di tutto il mondo, riunire le comunità e offrire ai nostri clienti accesso ed esperienze esclusive.

È anche un anno importante per noi in Francia, poiché festeggeremo i 30 anni di attività nel Paese. Negli ultimi tre decenni, i clienti hanno davvero sperimentato cosa significa volare meglio con Emirates, e non vediamo l’ora di continuare a portare eccellenza con i nostri prodotti e servizi eccezionali e il nostro ampio network di oltre 130 destinazioni via Dubai”.

A luglio Emirates festeggerà i 30 anni di attività all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Dal 1992, la compagnia aerea ha svolto un ruolo fondamentale nel fornire connessioni globali ai viaggiatori d’affari e leisure da e per Dubai. L’ampia rete di 130 destinazioni della compagnia aerea offre ai clienti francesi l’accesso a una serie di collegamenti verso l’Asia, l’Oceano Indiano, il Medio Oriente, l’Africa e l’Australasia.

Emirates opera attualmente tre voli giornalieri per Parigi, compreso un doppio servizio giornaliero con A380, quattro voli settimanali per Lione e quattro voli settimanali per Nizza. I clienti francesi possono aspettarsi una nuova travel experience, con l’apertura delle vendite di posti in Premium Economy, sulla rotta Parigi-Dubai, a partire dal 1° giugno 2022. La nuova classe offrirà sedili lussuosi, più spazio per le gambe e un servizio in grado di competere con l’offerta business di molte compagnie aeree.

La partnership con il Roland-Garros è iniziata nel 2013 e la compagnia aerea è diventata Premium Partner del Grande Slam nel 2018. Emirates gode di una presenza significativa durante tutto il torneo, compreso il branding sul campo centrale Philippe-Chatrier, sul campo Suzanne-Lenglen e sul campo Simonne-Mathieu.

Emirates è anche sponsor del Trophée des Légendes, che si svolge dal 31 maggio al 5 giugno al Roland-Garros.

Emirates è la Compagnia aerea ufficiale e il Premier Partner dell’ATP World Tour. Il portafoglio tennistico della compagnia aerea comprende alcuni degli eventi di più alto profilo al mondo, tra cui tre dei quattro Grandi Slam e altri 60 tornei nel corso dell’anno.

