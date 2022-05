KLM presenta la nuova classe di cabina Premium Comfort

Oggi al 2022 Dutch Open, KLM Royal Dutch Airlines ha presentato la sua nuova Premium Comfort Class, una cabina intermedia che offre più spazio, lusso, opzioni di servizio, comfort e privacy rispetto alla Economy Class, a prezzi inferiori rispetto alla World Business Class. La nuova Premium Comfort Class consente a KLM di soddisfare più da vicino le esigenze e i desideri dei viaggiatori business e leisure.

“Premium Comfort è una classe di volo completamente nuova con una propria cabina, che offre un nuovo tipo di sedili, nonché servizi distintivi e concetti di ristorazione. A seconda del tipo di aeromobile, la capacità della Premium Comfort Class varierà da 21 a 28 posti, che saranno più larghi dei sedili standard, offrendo più spazio per le gambe, uno schermo più grande e un poggiapiedi. I sedili Premium Comfort possono anche essere reclinabili ulteriormente rispetto ai sedili in Economy Class. La riconfigurazione delle cabine degli aeromobili sarà effettuata da specialisti di KLM Engineering & Maintenance presso l’aeroporto di Amsterdam Schiphol”, afferma KLM.

“Abbiamo grandi aspettative per questa nuova Premium Comfort class, sulla base di un’ampia ricerca di mercato. La nuova classe soddisferà i desideri dei passeggeri business e leisure, rafforzando la posizione di KLM come global network carrier che offre una gamma attraente e variegata: World Business Class, Premium Comfort ed Economy Class. Riafferma inoltre la nostra partnership con Delta Air Lines, Air France e Virgin Atlantic sulle rotte del Nord Atlantico, dove ora possiamo combinare tutti i prodotti su tutte le rotte”, afferma Boet Kreiken, executive vice president of KLM Customer Experience.

“Premium Comfort ha anche un concetto di ristorazione distintivo. Sui servizi intercontinentali verranno serviti uno o due pasti caldi, a seconda della durata del volo. Ci sarà sempre una scelta di carne, pesce o piatti vegetariani. Dopo il pasto, ai passeggeri verranno offerti caffè, tè, liquori e gelati. Tra i pasti verrà servita anche una varietà di snack e cocktail, che saranno in gran parte selezionati tra quelli che erano precedentemente popolari nella World Business Class.

I nuovi sedili della Premium Comfort Class sono stati progettati da Collins Aerospace insieme agli specialisti di KLM Customer Experience. Oltre al design elegante e alle caratteristiche di comfort, i sedili sono anche più leggeri rispetto ai modelli precedenti. Analoga cura è stata posta nella scelta dei materiali per la ristorazione per Premium Comfort. Sono riutilizzabili (posate speciali, contenitori e piatti in polipropilene leggero) e quelli non riutilizzabili sono in PEF riciclato. Tutti i materiali sono stati attentamente valutati in termini di circolarità e peso, senza nulla togliere alle caratteristiche estetiche.

L’esperienza della Premium Comfort Class inizierà in aeroporto, dove i passeggeri avranno disposizioni più flessibilità per il bagaglio e privilegi SkyPriority, inclusi check-in e imbarco preferenziali”, prosegue KLM.

Il primo aeromobile dotato di Premium Comfort Class opererà sulle rotte verso il Nord America. Si prevede che i passeggeri potranno prenotare Premium Comfort verso una gamma crescente di destinazioni a partire dalla fine di luglio 2022.

(Ufficio Stampa KLM)