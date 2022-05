News Brevi – 27.05.2022

AEROPORTO DI BOLOGNA: AL VIA DAL 10 GIUGNO LA NUOVA ROTTA VERSO L’ISOLA D’ELBA – Al via ufficialmente dal 10 giugno la nuova rotta che collega l’Isola d’Elba con l’Aeroporto di Bologna e da lì con il resto dell’Europa, rendendo la capitale dell’Arcipelago toscano raggiungibile in una manciata di ore da Berlino, Francoforte, Monaco, Amsterdam e Parigi. Dopo la sperimentazione avvenuta con successo nell’autunno 2021, il collegamento Bologna – Elba di SilverAir riparte in modo stabile, grazie al sostegno dell’Associazione Albergatori dell’Isola d’Elba e l’appoggio della GAT – Gestione Associata del Turismo che va sotto il marchio Visit Elba per la comunicazione. Da venerdì 10 giugno sarà possibile dunque partire dall’Aeroporto Marconi di Bologna e in 50 minuti di volo atterrare all’Aeroporto La Pila Marina di Campo, nel cuore dell’Elba. Il collegamento contribuisce ad aumentare la raggiungibilità dell’Elba grazie alle connessioni internazionali: si può arrivare sull’isola dalle principali città europee nell’arco di poche ore, in particolare dalla Germania che con l’Elba ha da sempre un rapporto speciale. Una connessione strategica dunque, per guardare ai mercati internazionali a partire da una stagione già caratterizzata dal segno più. Se nel 2020 la pandemia ha ritardato l’avvio della stagione chiusa comunque con buoni risultati, nel 2021 l’Isola d’Elba si è attestata come una delle mete più desiderate, un dato che è confermato nel 2022 con un tasso di riempimento stimato a oggi del 75%, incorniciato da un giugno da record.

QATAR AIRWAYS: DICHIARAZIONE SULL’A350 – Qatar Airways ha emesso il seguente statement sull’A350: “Qatar Airways accoglie con favore la sentenza emessa il 26 maggio 2022 dall’Alta Corte di Londra. La compagnia ricorda di aver avviato questa procedura al fine di ottenere un processo accelerato e una rapida comunicazione da parte di Airbus al fine di comprendere la vera natura del degrado della superficie che colpisce i suoi Airbus A350. Qatar Airways è lieta di aver ottenuto quanto richiesto. Si potrà così finalmente valutare la causa del danno subito e il processo accelerato consentirà di risolvere in tempi rapidi questa vertenza senza precedenti. Qatar Airways rimane fedele alla sua mission di raggiungere “l’eccellenza in tutto ciò che fa” a tutti i livelli. Il suo impegno per la sicurezza e la protezione dei suoi passeggeri e dell’equipaggio rimane al centro di tutte le sue azioni”.

INCONTRO “CREAZIONE SISTEMA AEROPORTUASLE SARDO” – Si è tenuta oggi presso la sede di Cagliari della Camera di commercio di Cagliari-Oristano, la conferenza stampa “Creazione sistema aeroportuale sardo”. All’ incontro sono intervenuti l’ing. Maurizio de Pascale (Presidente della Camera di commercio di Cagliari-Oristano) e il prof. avv. Francesco Sciaudone (Studio Grimaldi). “Con l’obiettivo di consolidare il suo ruolo istituzionale di tutela e promozione degli interessi delle imprese e del sistema economico territoriale, la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano ha inteso presentare lo scorso 13 maggio al Consiglio camerale il progetto di integrazione degli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia. In particolare, la presentazione è stata fatta sulla base degli approfondimenti svolti dalla SOGAER con i consulenti incaricati per i diversi profili di competenza – anche nella prospettiva del PNA in corso di definizione da parte delle competenti autorità – al fine di istruire nel modo più corretto e trasparente le importanti valutazioni che la Camera, nella sua qualità di azionista di controllo di SOGAER, è chiamata a fare in ragione degli sviluppi del trasporto aereo nel mercato globale. In tale contesto si è ritenuto di approfondire la fattibilità di una operazione di integrazione societaria con la Holding F2i Ligantia, che come noto controlla GEASAR e SOGEAAL, al fine di pervenire ad un assetto societario che consentisse di assicurare alla Camera di Commercio una partecipazione particolarmente rilevante e di controllo non solo sull’aeroporto di Cagliari ma anche degli altri scali, nel contesto del sistema aeroportuale sardo in via di definizione. Esclusa la volontà di privatizzare o vendere partecipazioni, la Camera di Commercio ha quindi ritenuto che l’ipotesi di integrazione tra gli aeroporti sardi si caratterizzi per essere coerente con il riordino dei sistemi aeroportuali in corso a livello nazionale e consenta di poter sostenere gli investimenti e affrontare le prossime sfide richieste da un settore profondamente rivoluzionato dalla pandemia, nonché rafforzare il territorio regionale nella sua capacità di competere sui mercati internazionali del turismo e della mobilità e di confrontarsi in modo sempre più efficace con gli operatori del trasporto aereo. La Camera di Cagliari-Oristano ha ritenuto che nella definizione della sua partecipazione alla Holding F2I Ligantia S.p.A. andrà previsto, con tutte le formalità del caso tipiche delle operazioni societarie, la previsione di puntuali poteri di governance idonei ad assicurare – nella piena continuità dei rapporti concessori in essere da parte delle società di gestione – il controllo congiunto della stessa holding, nonché la modifica della denominazione della società e il trasferimento della sua sede legale a Cagliari”, afferma il comunicato.

AERONAUTICA MILITARE: IL COMANDANTE DELLE FORZE ALLEATE IN VISITA ALLA TFA ROMANIA – Mercoledì 25 maggio, il Gen. Jeffrey L. Harrigian, ufficiale statunitense alla guida dell’Allied Air Command (AIRCOM) di Ramstein, durante il programma di visita delle forze aeree alleate in Romania che contribuiscono al rafforzamento della postura di deterrenza nel fianco orientale della NATO, si è recato presso la base aerea rumena di Mihail Kogalniceanu, Costanza, dove è attualmente rischierato il contingente italiano della Task Force Air – Romania “Black Storm” (TFA-R). L’attività operativa della TFA-R a supporto della missione di enhanced Vigilance Activity (eVA) della NATO, è infatti sotto il controllo operativo di AIRCOM, che lo esercita attraverso il Combined Air Operation Center (CAOC) di Torrejon e dei Control and Reporting Center (CRC) di volta in volta competenti. Sulla base di Costanza, oltre alle forze aeree italiane impiegate in attività di Combat Air Patrol (CAP) dei confini rumeni rientranti nella missione eVA, opera anche una componente britannica alla quale la TFA-R ha ceduto nel mese di aprile la responsabilità del servizio di Quick Reaction Alert (QRA) nel quadro della missione NATO di enhanced Air Policing (eAP). Durante la visita, il generale statunitense è stato accompagnato dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica rumena, Gen. Viorel Pana, e si è incontrato con i comandanti dei contingenti sotto il proprio comando e controllo, recandosi poi presso la linea di volo nella quale sono schierati i velivoli Eurofighter della TFA-R impiegati nelle attività eVA, per una breve illustrazione delle capacità operative. Gli otto aeromobili e i relativi equipaggi provengono da tutti gli Stormi dell’Aeronautica Militare che operano in Patria con tale sistema d’arma (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BOMBARDIER E L’ORCHESTRE METROPOLITAIN RIUMITE PER IL SESTO OM BENEFIT GALA – L’Orchestre Métropolitain e Bombardier, due importanti istituzioni del Quebec saldamente radicate nella loro comunità, si sono riunite per il sesto Annual OM Benefit Gala. Il gala si è svolto in una cornice spettacolare, presso il Laurent Beaudoin Completion Center di Dorval, dove vengono progettati, realizzati e installati gli allestimenti interni dei business jet Global, sullo sfondo di un Global 7500. Presentato da TD Bank Group, l’evento si è svolto sotto la presidenza onoraria di Éric Martel, Presidente e CEO, Bombardier. Il ruolo di Master of ceremony è stato affidato a Eve Laurier, Vice President, Communications, Marketing and Public Affairs, Bombardier, che ha guidato l’importante evento di beneficenza. “In qualità di presidente onorario del sesto Annual OM Benefit Gala e a nome di tutti i nostri dipendenti, sono molto orgoglioso di darvi il benvenuto nelle nostre strutture. Riceviamo molti clienti da tutto il mondo qui, ma spesso non abbiamo l’opportunità di aprire le porte del nostro hangar per celebrare il talento artistico del Quebec o per riunire ospiti così illustri. Siamo particolarmente orgogliosi di farlo quest’anno mentre celebriamo l’80° anniversario di Bombardier”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO, Bombardier.

ICAO: INCONTRI BILATERALI IN BAHRAIN – Il Deputy Prime Minister of Bahrain, His Highness Shaikh Mohammed bin Mubarak Al Khalifa, ha ricevuto l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano a Manama l’11 maggio 2022. Sono stati elogiati i contributi dell’ICAO allo sviluppo sicuro, protetto e sostenibile dell’aviazione attraverso le sue attività di definizione degli standard. Un incontro bilaterale separato con il ministro si è concentrato sul rafforzamento della cooperazione internazionale e regionale con le organizzazioni interessate al settore dell’aviazione civile e sullo scambio di conoscenze sulla sicurezza aerea. Il ministro ha elogiato l’interesse dell’ICAO nel sostenere la strategia del ministero di raggiungere la Bahrain Vision 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso la modernizzazione e lo sviluppo dell’infrastruttura aeronautica. A questo proposito, al Council President è stata offerta una serie di visite alle principali strutture aeronautiche del Bahrain, incluso il nuovo Bahrain International Airport (BIA) Passenger Terminal.

ICAO: INCONTRO IN MALESIA CON FOCUS SU RIPRESA A SOSTENIBILITA’ – Nell’ambito della sua recente visita a Kuala Lumpur, l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha incontrato il Ministro dei Trasporti della Malesia, Datuk Seri Ir. Dr. Wee Ka Siong, esaminando gli obiettivi significativi per una ripresa sostenibile e resiliente per l’aviazione civile internazionale e identificando priorità comuni. Sciacchitano ha ringraziato il governo della Malesia per il continuo supporto e contributi all’ICAO. Durante la missione di due giorni, iniziata il 19 maggio 2022, il Sig. Sciacchitano è stato accompagnato dal Sig. Ma Tao, ICAO’s Regional Director for the Asia Pacific region. Un incontro con Petronas Dagangan Berhad ha anche offerto al Presidente l’opportunità di condividere alcune delle iniziative ambientali dell’ICAO, in particolare il suo lavoro sui SAF e il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA).

ICAO: PROGRESSI VERSO GLI OBIETTIVI STRATEGICI AL CHANGI AVIATION SUMMIT – L’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha condotto una missione a Singapore dal 16 al 19 maggio 2022, durante la quale ha pronunciato il discorso programmatico al vertice inaugurale del Changi Aviation Summit e ha intrapreso una serie di altre attività a sostegno degli obiettivi strategici dell’ICAO. Uno dei momenti salienti della visita del Presidente è stata la firma di un Memorandum of Understanding (MOU) sul Singapore-ICAO Developing Countries Training Programme (DCTP). Il MOU estende il DCTP per altri tre anni, dal 2022 al 2025. Singapore fornirà borse di studio del valore di 1,6 milioni di dollari per lo sviluppo di professionisti dell’aviazione globale. Il Presidente si è anche unito al Ministro S Iswaran, al Director-General of the International Air Transport Association (IATA) Willie Walsh e al Director-General of Airports Council International (ACI) World Luis Felipe de Oliveira, nell’emissione del comunicato congiunto del Changi Aviation Summit su Global Aviation Recovery, Aviation Sustainability and Inclusive Innovation. Il comunicato è stato sostenuto da quasi 30 Stati e organizzazioni dell’aviazione civile, impegnandosi ad accelerare la ripresa del settore dell’aviazione civile globale dalla pandemia COVID-19, promuovendo la sostenibilità ambientale e sostendo l’innovazione inclusiva per la crescita. Inoltre, Sciacchitano ha aperto congiuntamente il primo ICAO-Singapore DGCA Programme on Aviation Resilience. Più di 40 Directors-General of Civil Aviation di vari paesi hanno partecipato a questi eventi, fornendo al Presidente una piattaforma significativa per un dialogo coinvolgente.

DELTA NOMINA IL SUO PRIMO CHIEF DIGITAL OFFICER – Delta ha nominato Eric Phillips come S.V.P. e Chief Digital Officer, poiché la compagnia aerea continua a offrire esperienze più personalizzate per i clienti attraverso i suoi canali digitali. Nel ruolo appena creato, Phillips guiderà un team strutturato incentrato sul miglioramento delle interazioni dei clienti con gli strumenti e i canali digitali di Delta, incluso lo sviluppo di nuove e migliori capacità su Delta.com e l’app Fly Delta, per soddisfare le esigenze dei clienti prima, durante e dopo il viaggio. Collaborerà con i leader di tutta l’azienda per accelerare iniziative interfunzionali e guidare un approccio multidisciplinare. Phillips ha servito più recentemente come S.V.P. – Airport Customer Service, Cargo Operations, GSE and Global Clean. Erik Snell diventerà S.V.P. – Airport Customer Service, Cargo Operations, GSE and Global Clean.

IBERIA RAFFORZA LE OPERAZIONI SU PARIGI PER LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – Il Gruppo Iberia opererà 53 voli per Parigi per la finale di Champions League. Dei 53 voli, 18 saranno charter e 35 schedulati. Il Gruppo Iberia rafforzerà quindi la sua offerta di voli con la capitale francese a 53 operazioni, con voli aggiuntivi durante il fine settimana, per un totale di quasi 10.000 posti.