Emirates SkyCargo espande la sue capacità con la consegna di un nuovo freighter

Emirates SkyCargo ha ricevuto la consegna di un nuovo Boeing 777F questo fine settimana. Quest’ultima aggiunta porta la sua flotta 777 Freighter dedicata a 11 aeromobili.

Dal Paine Field di Boeing a Seattle, l’A6-EFT si è diretto a Hong Kong per ritirare il suo primo carico prima di atterrare sabato mattina nella sua nuova sede, Dubai World Central.

Nabil Sultan, Divisional Senior Vice President, Emirates SkyCargo, ha dichiarato: “Il nostro nuovo cargo aggiunge ulteriore capacità alle nostre operazioni, che hanno funzionato a pieno regime durante la pandemia per servire i nostri clienti e mantenere in movimento le supply chain globali. Abbiamo in programma di ricevere la consegna di un secondo 777F a giugno. Nel 2023 avvieremo un programma per convertire quattro velivoli 777 passeggeri in Freighter e tutti gli aerei convertiti saranno riconsegnati entro la fine del 2024.

“Questi investimenti riflettono il nostro impegno a servire i nostri clienti con le migliori risorse possibili, nonché a consentire il movimento di beni vitali e flussi commerciali attraverso Dubai. Emirates SkyCargo continuerà il suo viaggio come una delle più grandi e migliori compagnie aeree cargo del mondo, investendo nella nostra flotta, nella nostra rete globale, nella tecnologia e nell’infrastruttura logistica di livello mondiale nel nostro hub di Dubai”.

“Emirates SkyCargo opera attualmente scheduled freighter services verso 11 destinazioni. Offre inoltre agli shippers una belly-hold space sulla Emirates passenger fleet composta da oltre 200 Boeing 777 e Airbus A380, che servono oltre 130 destinazioni in sei continenti. L’anno scorso Emirates SkyCargo ha trasportato oltre 2,1 milioni di tonnellate di merci.

Emirates SkyCargo offre un portafoglio di soluzioni progettate per le esigenze uniche dei suoi vari clienti, per soddisfare le esigenze degli spedizionieri.

Emirates SkyCargo è stato il cliente di lancio del Boeing 777F e l’aereo è stato al centro delle operazioni del vettore dal 2009. Il range e il payload dell’aereo consentono di trasportare spedizioni sensibili al tempo e alla temperatura in modo rapido ed efficiente, dall’origine alla destinazione”, conclude Emirates.

