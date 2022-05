News Brevi – 30.05.2022

AERONAUTICA MILITARE E LUISS BUSINESS SCHOOL: NUOVE SINERGIE CONIUGANO SICUREZZA DEL VOLO E RISCHIO IN SANITA’ – Nei giorni 19 e 20 maggio, presso l’International Training Center della 46^ Brigata Aerea di Pisa, i frequentatori del Corso di perfezionamento universitario nel risk management in sanità della Luiss Business School, come già avvenuto lo scorso anno, hanno preso parte – in qualità di osservatori – ad una sessione addestrativa sui simulatori di volo. La visita si è svolta nell’ambito dell’accordo quadro tra lo Stato Maggiore della Difesa e la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, volto a favorire nuove sinergie per sviluppare e sostenere l’alta formazione, l’innovazione, le metodologie didattiche e di istruzione avanzata. L’obiettivo dell’attività, in particolare, è stato quello di valutare potenziali applicazioni in ambito sanitario delle metodologie sviluppate nel corso degli anni dall’Aeronautica Militare nel settore della Sicurezza del Volo e della gestione del rischio. I frequentatori hanno potuto assistere ad intere simulazioni di volo sperimentando l’utilizzo di strumenti di controllo e gestione del rischio quali la pianificazione, il briefing e il de-briefing e verificando personalmente l’importanza e l’efficacia del Crew Resource Management. All’evento hanno presenziato il Comandante della 46^ Brigata Aerea, Generale di Brigata Aerea Alessandro De Lorenzo, il Direttore del Corso, prof. Stefano Mezzopera e l’Ispettore per la Sicurezza del Volo, Gen. B.A. Roberto Di Marco (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PAU GASOL DIVENTA CULTURAL CHANGE ADVISOR DI IBERIA – Iberia ha scelto l’ex star dell’NBA Pau Gasol come advisor per il cambiamento culturale che la compagnia aerea sta intraprendendo dopo questi due anni di pandemia. L’ex giocatore diventerà una figura chiave nella narrativa del cambiamento culturale in Iberia, che si basa su sei valori: “We are one”, “We make it simple and efficient”, “We put passion and soul into everything we do”, “We reinvent tomorrow”, “Safety is part of our DNA”, “We connect with our clients”. “Molti di questi valori portano direttamente a Pau Gasol, in particolare quelli riguardanti il lavoro di squadra e la fiducia nei colleghi, il lavoro verso un obiettivo comune, il coinvolgimento e l’entusiasmo in tutti gli aspetti del nostro lavoro e la capacità di migliorarci e reinventarci ogni giorno. Attraverso una serie di eventi e attività, Iberia e Pau Gasol lanceranno le nuove iniziative con cui la compagnia aerea promuoverà il proprio cambiamento culturale interno. Queste iniziative si basano sull’impegno di Iberia per il miglioramento costante al fine di continuare a promuovere la diversità, dalla sensibilizzazione per evitare casi di pregiudizio inconscio, alla massimizzazione del valore del nostro personale femminile, offrendo maggiore flessibilità ai dipendenti e lanciando un nuovo programma che riconosce le persone di Iberia che meglio incarnano i valori interni dell’azienda”, afferma Iberia. Questa collaborazione è iniziata con una presentazione all’Espacio Iberia di recente apertura (Calle Velázquez, 37), in cui Gasol e l’executive chairman of Iberia, Javier Sánchez Prieto, hanno parlato del legame dell’ex giocatore con i valori di Iberia. Successivamente, Gasol ha avuto un incontro faccia a faccia con quasi 100 dipendenti Iberia, che è stato trasmesso in streaming agli oltre 15.000 dipendenti della compagnia aerea e che è il primo evento di riconoscimento interno dopo la pandemia. Pau Gasol collabora con Iberia dal 2016, contribuendo a diverse campagne di marketing e partecipando a eventi con lo staff della compagnia aerea. Insieme alla star del tennis spagnolo Rafa Nadal, Pau Gasol ha recitato nell’ultima campagna di Natale di Iberia.

KLM SUPERA I REQUISITI DI RIDUZIONE DEI COSTI PREVISTI COME CONDIZIONE DAL GOVERNO OLANDESE PER IL PACCHETTO DI PRESTITI – KLM informa: “KLM desidera sottolineare ancora una volta che è molto grata al governo per il sostegno che abbiamo ricevuto nel 2020. Consideriamo nostro dovere rimborsare il pacchetto di prestiti concesso il più rapidamente possibile. KLM ha ritirato dal pacchetto un totale di 942 milioni di euro, di cui ora sono stati rimborsati 311 milioni di euro. Una delle condizioni che il governo olandese ha stabilito per il pacchetto di prestiti è che KLM riduca i suoi costi controllabili del 15%. KLM ha più che soddisfatto questo requisito ed è persino riuscita a ridurre del 30% i suoi costi controllabili nell’ultimo anno. Questa rapida riduzione dei costi, in combinazione con lo schema NOW ora notevolmente ridotto, ha reso KLM una delle compagnie aeree con le migliori performance in Europa negli ultimi tre trimestri. KLM ha anche continuato ad attuare l’agenda di sostenibilità in linea con le condizioni del governo. Negli ultimi mesi si sono svolte discussioni costruttive al riguardo con il Ministero delle Infrastrutture ed è stato redatto un piano di attuazione che risponde al desiderio del governo di rendere più gestibili gli sforzi di KLM in questo settore. KLM è sulla buona strada quando si tratta di sostenibilità e opera con una piccola percentuale di carburante sostenibile. KLM si è anche impegnata nell’iniziativa Science Based Targets che aiuta le aziende ad allinearsi con l’accordo sul clima di Parigi”.

AIRBUS FOUNDATION LANCIA LA DISCOVERY SCIENCE WEEK IN SPAGNA – Airbus Foundation ha lanciato la prima Discovery Science Week in Spagna, la versione digitale dell’ex Airbus Foundation Flying Challenge program. Il suo obiettivo è incoraggiare l’interesse per la scienza tra gli studenti di età compresa tra 12 e 16 anni. La Discovery Science Week, che durerà fino all’ultima settimana di giugno, metterà a disposizione materiale didattico e attività in formato digitale relativo a STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), a più di 60 centri educativi. Il materiale consentirà ai giovani studenti di sperimentare la scienza attraverso diversi esperimenti e giochi. Inoltre, promuoverà la creatività e la consapevolezza dei problemi sociali e ambientali, prendendo come riferimento la 2030 Agenda e i Sustainable Development Goals. Un totale di 25 dipendenti di Airbus Spain, insieme a studenti di diversi istituti, sono presenti nei video e guidano le attività di questa Discovery Science Week, che ruota attorno a sei blocchi principali: Women in science, Environmental impact, Mathematical puzzles, Flight mechanics, Hydrogen, Virtual tour of vocations. Discovery Science Week è un programma a sostegno dell’istruzione. È sponsorizzato da Airbus Foundation in collaborazione con la Youth area of the Spanish Red Cross e la creative training company Cadigenia. Creato nel 2011, il programma Airbus Foundation è riuscito ad aiutare più di 19.000 studenti in tutto il mondo, coinvolgendo quasi 2.500 dipendenti Airbus che hanno partecipato come volontari. In Spagna ha aiutato 3.100 studenti nel loro sviluppo formativo grazie a più di 500 volontari Airbus che hanno collaborato al programma come tutor, fornendo un totale di 12.000 ore di tutoraggio.

ACI WORLD: NUOVA GUIDANCE PER L’AIRPORT RETAIL BUSINESS – Airports Council International (ACI) World ha lanciato un complimentary White Paper sull’airport retail, per aiutare gli aeroporti ad adeguare le loro non-aeronautical (commercial) business strategies per riflettere l’evoluzione del settore e sostenere la loro sostenibilità a lungo termine per il recupero. Il Regulatory Threats and Opportunities in Airport Retail White Paper è l’ultima aggiunta alla ACI Airports Non-Aeronautical Revenues and Activities (ANARA) guidance series lanciata all’inizio di quest’anno. Il White Paper descrive alcune delle principali opportunità legislative e regolamentari per la vendita al dettaglio e il duty-free aeroportuale, per aiutare airport operators, travel retail operators and policymakers a lavorare insieme per stimolare un aumento delle vendite, degli investimenti e della creazione di posti di lavoro sostenibili. Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “Mentre le restrizioni di viaggio dovute al COVID-19 si allentano e la domanda dei passeggeri ritorna, i governi e i responsabili politici di tutto il mondo hanno l’opportunità di sfruttare gli aeroporti per stimolare la crescita e gli investimenti, creando un ambiente favorevole per retail and duty-free. Incoraggiamo le parti interessate dell’aviazione, compresi i governi, a sfruttare la nuova guidance e l’intera serie, per rimanere un passo avanti mentre rafforzano il lato commerciale del business. La guidance può a sua volta aiutare anche aeroporti e rivenditori a migliorare l’esperienza del cliente e la qualità del servizio”. Il Duty Free World Council (DFWC) accoglie con favore il White Paper. Sottolineando l’impatto della pandemia sul settore del duty free e del travel retail, il suo presidente, Sarah Branquinho, ha commentato: “La pandemia ha dimostrato il ruolo fondamentale dei ricavi del duty free e del travel retail per il più ampio settore dell’aviazione e dei viaggi. La cooperazione tra aeroporti e concessionari nel lavorare insieme per affrontare le difficoltà lascia tutte le parti in una posizione più forte per affrontare le sfide future e per cogliere le opportunità che tutti noi abbiamo ora, quando i passeggeri tornano negli aeroporti e all’airport retail experience”. Ha inoltre accolto con favore la creazione dell’ANARA sub-committee e l’approfondimento dei legami tra ACI e DFWC come prova dell’interdipendenza di entrambi i settori. Il resto della ANARA series includerà il lancio di una guidance nelle aree digital transformation, food and beverage, sustainability.