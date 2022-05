Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines integrano l’opzione per voli carbon neutral direttamente nel booking process

Dopo Lufthansa il mese scorso (leggi anche qui), anche Swiss International Air Lines, Austrian Airlines e Brussels Airlines semplificano la procedura per volare carbon neutral, integrandola nel processo di prenotazione.

Swiss International Air Lines

Swiss International Air Lines (SWISS) ha semplificato la procedura per i suoi clienti per compensare le emissioni di anidride carbonica generate dai loro viaggi aerei, integrando le opzioni per farlo nella procedura di prenotazione del volo. Di conseguenza, i viaggiatori SWISS possono ora rendere il loro viaggio aereo carbon neutral quando prenotano il volo su swiss.com, acquistando una quantità proporzionata di sustainable aviation fuel (SAF) o investendo in progetti di protezione del clima. L’opzione di compensazione del carbonio viene quindi pagata insieme al biglietto aereo in un unico passaggio al termine del processo di prenotazione.

“La nostra strategia di sostenibilità a lungo termine in SWISS è ambiziosa e si basa su più pilastri”, spiega Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer. “Oltre al nostro impegno a promuovere attivamente l’uso di nuove tecnologie come il solar fuel, è molto importante per noi garantire che i mezzi esistenti per rendere i viaggi aerei carbon neutral siano il più accessibili possibile per i nostri clienti. L’integrazione delle nostre opzioni di compensazione delle emissioni di carbonio direttamente nel processo di prenotazione del volo è un passo importante in tal senso”.

Ai clienti SWISS vengono ora offerte tre opzioni per compensare le emissioni di anidride carbonica che saranno generate dai loro viaggi aerei subito dopo aver scelto il biglietto. Possono acquistare una quantità proporzionata di SAF, prodotto in modo sostenibile di origine non fossile. Il SAF attualmente utilizzato da SWISS è costituito da rifiuti biogenici e contribuisce quindi all’economia circolare. L’uso di SAF è vitale per il settore dell’aviazione nelle sue aspirazioni verso gli obiettivi climatici. “Ecco perché stiamo lavorando, attraverso prodotti mirati e collaborazioni, per promuovere e supportare lo sviluppo e la disponibilità di SAF insieme ai nostri partner, ai nostri clienti e a Lufthansa Group”, continua il CCO Goudarzi Pour.

In alternativa, i clienti SWISS possono rendere il loro viaggio aereo carbon neutral investendo nei progetti della fondazione myclimate, un’organizzazione no-profit con sede in Svizzera che supervisiona vari programmi che stanno intraprendendo azioni concrete per un’efficace protezione del clima. Myclimate promuove lo sviluppo sostenibile e la protezione del clima misurabile attraverso una serie di progetti di alta qualità in Svizzera e in altri paesi ed è uno dei principali motori mondiali di azioni opzionali di compensazione del carbonio. SWISS è un partner stretto di myclimate dal 2007.

I clienti SWISS hanno anche una terza possibilità di combinare le opzioni SAF e myclimate per compensare le loro emissioni di carbonio.

Anche in qualità di datore di lavoro, SWISS promuove l’aviazione carbon neutral. L’azienda compensa completamente le emissioni di anidride carbonica generate dai viaggi aerei di servizio dei suoi dipendenti dal 2019 attraverso myclimate e i suoi progetti di protezione del clima.

In una prima fase, l’opzione di compensazione delle emissioni di carbonio è stata integrata nel processo di prenotazione del volo del cliente per la versione desktop su swiss.com. Dovrebbe essere aggiunto al processo di prenotazione dei voli su dispositivi mobili entro la fine di quest’anno. In una fase successiva, la prenotazione di queste opzioni di compensazione delle emissioni dovrebbe essere incoraggiata anche attraverso l’incentivo di accumulare ulteriori status Miles & More e miglia premio.

Negli anni a venire SWISS offrirà ai suoi clienti ulteriori modalità e mezzi di viaggio aereo sostenibile, insieme a Lufthansa Group.

Austrian Airlines

Anche i passeggeri di Austrian Airlines possono ora volare carbon neutral con un solo clic al momento della prenotazione. Tre opzioni ora offrono l’opportunità di ridurre o compensare le emissioni di carbonio del volo direttamente prima di completare la prenotazione del volo su austrian.com. Per un’immediata riduzione delle emissioni di carbonio, i passeggeri possono sostenere l’uso di combustibili aeronautici sostenibili (SAF). Una seconda variante è la compensazione delle emissioni di carbonio tramite progetti di protezione del clima di Climate Austria. Questi promuovono una protezione del clima misurabile risparmiando emissioni a lungo termine (ad es. investimenti in energie rinnovabili). La terza possibilità è una combinazione di entrambe le opzioni.

I clienti di Austrian Airlines hanno ora la possibilità di ridurre immediatamente le emissioni di carbonio del loro volo o di compensarle attraverso progetti di protezione del clima. Le opzioni sono disponibili direttamente al momento della prenotazione in un unico processo di pagamento e semplificano notevolmente il volo carbon neutral. In una fase successiva, l’opzione del volo carbon neutral sarà disponibile anche al momento della prenotazione tramite l’app austrian. I voli carbon neutral saranno inoltre premiati con status aggiuntivi e miglia premio.

“Integrando le opzioni per il volo carbon neutral nel processo di prenotazione, sarà più facile per i nostri ospiti contribuire a viaggi sostenibili e scoprire il mondo in una carbon-neutral way. Siamo l’unica compagnia aerea austriaca che utilizza carburante sostenibile per l’aviazione nelle operazioni di volo per rendere possibile il carbon neutral flying per i nostri ospiti”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

Austrian Airlines vuole dimezzare le sue emissioni nette di carbonio entro il 2030 rispetto al 2019 e raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050. La compagnia ottimizza continuamente le operazioni di volo e investe nella modernizzazione della flotta e nell’uso di SAF. Austrian Airlines è la prima compagnia aerea austriaca a utilizzare SAF nelle operazioni di volo, riducendo così direttamente le emissioni di carbonio. Lufthansa Group, società madre di Austrian Airlines, è il più grande acquirente di Sustainable Aviation Fuel in Europa.

Brussels Airlines

Anche Brussels Airlines integra l’opzione per il volo carbon neutral nel processo di prenotazione Nell’ambito dei suoi sforzi per rendere il volo più sostenibile, Brussels Airlines offre ora ai suoi clienti la possibilità di neutralizzare le emissioni di carbonio dei loro voli nella stessa transazione della loro prenotazione, con un solo clic. Dopo aver selezionato il volo, possono scegliere una delle tre opzioni per volare carbon neutral.

La prima opzione consiste nell’utilizzare SAF che è attualmente prodotto da materiali biogenici residui e riduce direttamente le emissioni di CO2. Una seconda opzione è sostenere progetti di compensazione del carbonio di alta qualità gestiti dall’organizzazione senza scopo di lucro myclimate. Questi promuovono una protezione del clima misurabile non solo riducendo la CO2 ma anche migliorando localmente la qualità della vita e la biodiversità. La terza opzione è una combinazione delle prime due.

La novità è che queste opzioni possono ora essere selezionate in fase di prenotazione, rendendola più conveniente e attraente per il cliente. Il pagamento viene effettuato al momento dell’acquisto del biglietto aereo, rendendo così molto più semplice il volo carbon neutral per i passeggeri. Inoltre, Brussels Airlines incoraggia queste opzioni assegnando status aggiuntivi e miglia premio ai membri Miles&More.

“Vogliamo rendere il più semplice possibile per i nostri clienti neutralizzare le emissioni di CO2 del loro volo. Finora, meno dell’uno per cento dei prenotanti online ha approfittato della nostra opzione di lunga data di volare carbon neutral. Con l’integrazione delle opzioni nella transazione di prenotazione direttamente, sono sicuro che convinceremo molto più dei nostri passeggeri a volare carbon neutral, contribuendo così a viaggi aerei più sostenibili”, afferma Peter Gerber, CEO di Brussels Airlines.

Da quando ha lanciato l’opzione sul suo sito web lo scorso giovedì, Brussels Airlines ha registrato un preliminary conversion rate di quasi il 7%, al di sopra del suo obiettivo iniziale del 5%.

Nei prossimi anni, Brussels Airlines e Lufthansa Group intendono offrire ai clienti opzioni di viaggio significativamente più sostenibili. La base di questo nuovo servizio è la soluzione digitale “Compensaid“, sviluppata nel 2019 da Lufthansa Innovation Hub. Dal 2019 Lufthansa Group compensa le emissioni di carbonio dei viaggi aerei di lavoro dei suoi dipendenti utilizzando i progetti di compensazione del carbonio myclimate.

Brussels Airlines e Lufthansa Group stanno facendo dell’efficace protezione del clima un obiettivo importante con un percorso chiaramente definito verso la neutralità del carbonio: rispetto al 2019, il Gruppo prevede di dimezzare le proprie emissioni nette di carbonio entro il 2030 ed entro il 2050 Lufthansa Group prevede di raggiungere zero emissioni nette di carbonio. Ciò avverrà ottimizzando continuamente le operazioni di volo, utilizzando SAF e utilizzando procedure innovative che rendono i voli più rispettosi dell’ambiente. Ma prima di tutto, i maggiori progressi saranno realizzati accelerando la modernizzazione della flotta.

A tal fine, Brussels Airlines accoglierà tre nuovi aeromobili A320neo nella sua flotta nel 2023, con il 30% in meno di emissioni di CO2 e consumo di carburante per posto, rispetto all’aereo A319 che sostituiranno.

