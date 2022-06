Volotea annuncia nuovi collegamenti e ripartenze da Venezia, Palermo e Napoli

Volotea annuncia un nuovo collegamento esclusivo in partenza da Venezia per Lourdes. Operativo dal 3 luglio, il nuovo volo verso la nota località occitana avrà 2 frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica. È confermato, inoltre, per oggi, 31 maggio, l’avvio della nuova rotta per Kalamata (1 frequenza settimanale), che va ad aggiungersi alla raffica di ripartenze previste in vista dell’estate 2022 da Venezia. Tornano operativi, infatti, i voli domestici per Alghero, Brindisi, Lampedusa, Pantelleria e si torna a volare verso Preveza-Lefkada, Skiathos, Mykonos, Zante, Karpathos, Samos e Cefalonia in Grecia, Malaga e Saragozza in Spagna e Spalato in Croazia. A Venezia, il vettore scende in pista con 33 collegamenti, 9 in Italia e 24 all’estero. Il vettore, infine, ha annunciato l’apertura della sua 18° base operativa a livello europeo a Lourdes.

L’annuncio del nuovo volo Venezia-Lourdes e l’avvio del nuovo volo per Kalamata, riconfermano l’impegno di Volotea nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio a tutti i passeggeri veneti. Fin dal 2012, infatti, il vettore ha puntato fortemente su Venezia e sul Veneto: il Marco Polo è stato la prima base operativa di Volotea in Italia e, nel 2021, il primo Aeroporto in Europa a ospitare i nuovi aeromobili A320 del vettore spagnolo.

Volotea inoltre annuncia un nuovo collegamento in partenza da Palermo: dal 2 luglio, infatti, sarà disponibile una nuova rotta alla volta di Lourdes. Il volo, operato presso lo scalo in esclusiva da Volotea, avrà 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Sempre a Palermo, il vettore ha recentemente inaugurato una nuova rotta alla volta di Lille e conferma, per il 10 giugno, il primo volo per Atene. Entrambe le nuove rotte avranno 2 frequenze a settimana, ogni martedì e venerdì. Salgono così a 14 le destinazioni raggiungibili da Palermo a bordo degli aeromobili del vettore. Il vettore, infine, ha annunciato l’apertura della sua 18° base operativa a livello europeo a Lourdes.

Volotea infine annuncia un nuovo collegamento in partenza da Napoli: dal 2 luglio, infatti, sarà operativo il nuovo volo alla volta di Lourdes. La nuova rotta verso la nota località occitana, dove il vettore inaugurerà la sua 18° base a livello europeo, verrà operata in esclusiva da Volotea con 2 frequenze settimanali, ogni mercoledì e sabato. Con il nuovo volo per Lourdes, salgono a 21 le destinazioni raggiungibili da Napoli con Volotea. Grazie all’avvio della nuova rotta, i passeggeri in partenza dal capoluogo campano potranno raggiungere comodamente una delle più importanti mete di pellegrinaggio in Europa, sede del famosissimo Santuario di Nostra Signora di Lourdes. L’annuncio del nuovo volo Napoli- Lourdes riconferma l’impegno di Volotea nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio in Campania. Presso lo scalo di Capodichino, infatti, sono disponibili 21 rotte, 9 domestiche e 12 all’estero.

