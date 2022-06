Prosegue il ramp-up e la trasformazione di SAS con il piano SAS FORWARD

SAS continua il ramp-up e durante il trimestre ha registrato il maggior numero di passeggeri dall’inizio della pandemia. Proseguono intanto i lavori con il necessario piano di trasformazione, SAS FORWARD.

“Il piano è stato presentato quando i risultati del primo trimestre sono stati pubblicati il 22 febbraio ed è progettato per garantire la competitività a lungo termine. Consentirà a SAS di effettuare un deleveraging del proprio bilancio migliorando sostanzialmente la propria posizione di liquidità. Oltre a ridurre la struttura dei costi e migliorare l’efficienza, SAS sta cercando di convertire circa 20 miliardi di corone svedesi di titoli di debito e titoli ibridi in azioni comuni e cercherà anche di raccogliere non meno di 9,5 miliardi di corone svedesi in nuovo capitale azionario. Il successo del piano dipende dal fatto che SAS attiri potenziali nuovi capitali dai capital markets e da altre fonti, oltre che dal raggiungimento completo della riduzione dei costi annua di 7,5 miliardi di corone svedesi entro il FY26.

L’utile prima delle tasse si attesta a 1,6 miliardi di SEK negativi per il trimestre e il saldo di cassa alla fine del trimestre era di 8,5 miliardi di SEK.

Guardando indietro al secondo trimestre, possiamo vedere che la domanda è migliorata con l’allentamento delle restrizioni di viaggio. I passeggeri che volano con SAS sono aumentati del 28% rispetto al trimestre precedente e il load factor ha raggiunto circa il 67%, in aumento di 11 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. La nostra capacità è stata aumentata del 3% rispetto al primo trimestre. La trasformazione di SAS deve continuare ad adattarsi alle nuove condizioni di mercato per poter rimanere flessibile, competitiva e finanziariamente forte per il futuro a lungo termine. L’utile prima delle tasse è pari a 1,6 miliardi di SEK negativi, un miglioramento di 1,0 miliardi di SEK rispetto allo scorso trimestre o un miglioramento di 0,7 miliardi di SEK su base annua. Le vendite dei biglietti continuano ad aumentare in vista del periodo estivo e SAS punta a un’implementazione della capacità dell’80% rispetto all’estate 2019.

Le riduzioni dei costi in tutta SAS rimangono al centro dell’attenzione per garantire la nostra competitività in termini di costi. Le spese operative totali durante il trimestre si sono concluse a 7,8 miliardi di corone svedesi e le entrate operative totali sono arrivate a 7,0 miliardi di corone svedesi per il trimestre. Le entrate totali sono aumentate del 27% rispetto al primo trimestre, un miglioramento di circa 5,1 miliardi di corone svedesi rispetto allo scorso anno, ma comunque inferiore del 31% rispetto al secondo trimestre 2019, che non è stato influenzato dal COVID-19.

Il saldo di cassa alla fine del trimestre era di 8,5 miliardi di corone svedesi”, afferma Anko van der Werff President and CEO.

“Nonostante questo sviluppo positivo, SAS continua ad affrontare sostanziali sfide in termini di costi strutturali, affrontando anche una crescente concorrenza con strutture di costo sostanzialmente inferiori rispetto a SAS. SAS ha anche contratto un debito aggiuntivo sostanziale durante la pandemia, che si è aggiunto al suo bilancio pre-COVID altamente indebitato. Inoltre, i recenti cambiamenti macroeconomici (inclusi carburante e tassi di cambio) e gli eventi geopolitici stanno limitando le operazioni e creano costi aggiuntivi. Alla luce di questi fattori, il board di SAS ha concluso che è necessaria una ristrutturazione sostanziale per consentire a SAS di diventare redditizia implementando SAS FORWARD.

Elementi chiave di SAS FORWARD:

– Riduzione dei costi annuali di 7,5 miliardi di corone svedesi.

– Flotta, rete e offerte di prodotti riprogettate.

– Trasformazione digitale.

– Posizionamento di SAS come leader nell’aviazione sostenibile.

– Accelerazione della piattaforma operativa.

– Rafforzamento del bilancio di SAS attraverso il deleveraging e la raccolta di nuovo capitale“, conclude Anko van der Werff, President and CEO.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)