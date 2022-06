Airbus Helicopters: primo SAF helicopter flight in Giappone con H215

Airbus Helicopters in Giappone e il principale operatore di elicotteri giapponese Nakanihon Air (NNK) hanno eseguito insieme il primo helicopter flight del paese alimentato con Sustainable Aviation Fuel (SAF). L’elicottero H215 di NNK ha effettuato un volo di 30 minuti all’aeroporto di Nagoya nella prefettura di Aichi.

Il velivolo è stato alimentato con 600 litri di “SUSTEO 10”, un renewable jet fuel prodotto dal primo produttore giapponese di biocarburanti Euglena, che ha soddisfatto le specifiche degli standard internazionali e giapponesi dei diesel fuels ASTM D1655 e JIS K 2204 rispettivamente. SUSTEO contiene il 10% di SAF miscelato con Jet A-1.

“Siamo felici di collaborare con Airbus Helicopters in Giappone ed Euglena sugli sforzi di sostenibilità, realizzando insieme il primo SAF helicopter flight”, afferma Hajime Futagami, President of Nakanihon Air. “Il SAF flight trial di oggi è molto importante per la nostra azienda, mentre lavoriamo alla riduzione della CO2 emessa durante i voli, nel tentativo di affrontare i problemi del cambiamento climatico. Il SAF prodotto localmente è un approccio immediato alla riduzione delle emissioni di carbonio per il mercato degli elicotteri. Non vediamo l’ora del continuo supporto di Airbus nelle nostre attività ad ampio raggio in Giappone, con la maggiore precisione e stabilità di cui abbiamo bisogno”.

“Siamo lieti di lanciare questo importante volo SAF insieme al nostro cliente di lunga data, mentre lavoriamo verso la decarbonizzazione”, ha affermato Guillaume Leprince, Managing Director of Airbus Helicopters in Japan. “In qualità di leader nel Japanese helicopter market, questo SAF powered flight è un passo importante in una visione condivisa che abbiamo con le parti interessate dell’helicopter market e dell’industria per ridurre le emissioni di CO2 nel paese. L’H215 ha pienamente dimostrato la sua capacità e prontezza nel fornire una maggiore mission efficiency e le performance che i nostri clienti si aspettano”.

“Il twin-engine, heavy-lift H215 è un membro della famiglia di elicotteri Super Puma, noto per l’elevato availability rate, le performance e i costi operativi competitivi.

Oggi, tutti gli elicotteri Airbus sono certificati per volare con un 50% blend di SAF miscelato con cherosene, con l’obiettivo di raggiungere 100% SAF in coordinamento con i produttori di motori. Un Airbus H225 ha effettuato il primo helicopter flight in assoluto con 100% SAF, alimentando uno dei motori Safran Makila 2, nel 2021. Le operazioni in elicottero con 100% SAF si tradurrebbero in una riduzione dell’80% delle emissioni di CO2.

Airbus Helicopters ha lanciato un SAF User Group dedicato alla comunità dell’ala rotante, nel tentativo di guidare il dispiegamento di biofuels. La società ha anche iniziato a utilizzare SAF per training and test flights nei suoi siti francesi e tedeschi”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)