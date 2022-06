News Brevi – 01.06.2022

BRUSSELS AIRLINES COLLABORA CON LA ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS ANTWERP PER SVILUPPARE LA NUOVA UNIFORME – Come parte della sua nuova brand identity, Brussels Airlines sta creando una nuova uniforme per il personale di bordo, i piloti e il personale aeroportuale. La compagnia aerea belga sta collaborando con il Fashion Department of the Royal Academy of Fine Arts Antwerp, dove la studentessa del secondo anno Gabrielle Szwarcenberg è emersa come vincitrice tra cinque studenti che hanno disegnato ciascuno tre oggetti distintivi in un concorso per diventare la stilista dell’uniforme completa di Brussels Airlines. Con questa collaborazione, Brussels Airlines vuole mostrare ancora di più il suo DNA belga e promuovere la scena della moda belga in tutto il mondo. “Il Fashion Department of the Royal Academy of Fine Arts Antwerp è rinomato a livello internazionale nel mondo della moda. L’accademia trasmette qualità e Belgitude, il che la rende l’abbinamento ideale per Brussels Airlines. Con questa collaborazione, vogliamo supportare i talenti emergenti e offrire alla moda belga un palcoscenico mondiale”, afferma Michel Moriaux, Head of Marketing, Brussels Airlines. Con il suo nuovo brand, lanciato a novembre dello scorso anno, Brussels Airlines ha ottenuto un aspetto e un logo più freschi, evidenziando la diversità e il carattere belga della compagnia aerea. Ora lo staff di Brussels Airlines potrà indossare una divisa che enfatizza gli stessi valori. “Abbiamo ascoltato attentamente i nostri colleghi che indossano l’uniforme su ciò che vogliono e si aspettano. Il loro comfort è in cima alla lista delle priorità in questo processo, ma anche la sostenibilità e l’inclusività svolgono un ruolo importante. Vogliamo che tutti si sentano bene nella loro uniforme, per essere in grado di essere se stessi. Siamo impressionati da ciò che abbiamo visto da Gabrielle Szwarcenberg e non vediamo l’ora di sviluppare l’uniforme con lei”, afferma Barbara Fleury, Uniform Coordinator, Brussels Airlines. Nei prossimi mesi Brussels Airlines e Gabrielle Szwarcenberg disegneranno tutti i pezzi della divisa e sceglieranno un fornitore per produrli. La nuova divisa sarà presentata nella primavera del 2023.

EVE PARTNER CON PORSCHE CONSULTING PER DEFINIRE LA eVTOL SUPPLY CHAIN – Eve Holding, Inc. (“Eve”), leader nello sviluppo di next-generation Urban Air Mobility (“UAM”), ha annunciato di aver scelto Porsche Consulting, Inc. per aiutare a definire la eVTOL (electric vertical take-off and landing) supply chain, global manufacturing and logistics macro strategy. Considerando la ricerca e l’innovazione nella produzione avanzata, le aziende uniranno le loro competenze aeronautiche e automobilistiche per supportare il piano di implementazione di Eve. Il contratto quadro di servizi stipulato tra le società comprende studi su operazioni industriali, logistica, supply chain e distribuzione dei componenti, in un approccio senza precedenti ottimizzato per efficienza, produttività e sicurezza. Lo studio affronterà la scalabilità e la produzione distribuita man mano che l’UAM market si evolve per soddisfare la domanda prevista. Mentre la trasformazione digitale genera nuove possibilità per l’uso da parte del settore di tecnologie più agili incentrate su obiettivi di business e sostenibilità, sono allo studio network solutions complete per soddisfare le esigenze specifiche del settore. “Siamo lieti di lavorare con un leader del settore che può supportarci nel processo decisionale strategico. L’ecosistema UAM si sta evolvendo rapidamente e possiamo raggiungere il nostro obiettivo solo se suscitiamo entusiasmo per nuove idee nelle aree di produzione e supply chain”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve. “Siamo molto orgogliosi della nostra nuova partnership con Eve, perché abbiamo l’opportunità di plasmare insieme il futuro della mobilità”, ha affermato Rudy Leutz, CEO di Porsche Consulting Ltda.

EASA LANCIA LA CAMPAGNA “STRONGER, SAFER, TOGETHER – ALWAYS” – EASA ha lanciato la campagna “Stronger, Safer, Together – Always”, con l’obiettivo di evidenziare l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra in tutti i domini in vista del continuo incremento atteso nelle operazioni e dovendo al contempo affrontare le sfide della carenza di personale, lacune di competenze e altre criticità. EASA concluderà la maggior parte della campagna organizzando una Safety Week dal 27 al 29 giugno con 9 webinar ricchi di utili informazioni e discussioni interessanti per i diversi domini e attività. La campagna Stronger, Safer, Together – Always consta di tre parti: operare in sicurezza secondo i principi del Be Ready – Stay Safe; gestire il viaggio dei passeggeri; prendersi cura di noi stessi e di chi ci circonda. La parte “Always” della campagna evidenzia il fatto che stiamo costruendo una base per la futura comunità dell’aviazione mentre guardiamo al futuro e non solo all’estate che arriva. Sul sito EASA nella pagina Campaign downloads sono disponibili per il download le presentazioni per tutti i domini. Per quanto riguarda il “viaggio dei passeggeri”, EASA è in procinto di pubblicare la campagna AirSmiles per affrontare la sfida degli unruly passenger (ossia i passeggeri irruenti/indisciplinati) e cercare di riportare un po’ di divertimento a bordo dei voli.

SAAB RICEVE UN ORDINE PER STUDI SU FUTURE FIGHTER AIRCRAFT DEVELOPMENT – Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defense Material Administration, FMV, relativo al Future fighter aircraft development. Il contratto include studi su future combat air capabilities. Lo studio è di natura preparatoria e il suo scopo è ampliare il lavoro su come sviluppare e realizzare le future combat air capabilities. Il valore dell’ordine è di circa 250 milioni di corone svedesi. “Sono molto lieto di aver ricevuto questo ordine, che consente lo sviluppo di capacità future. Significa che possiamo intensificare il nostro lavoro per sviluppare nuovi concetti, tecnologie e altri sforzi necessari per raggiungere le capacità operative che prepareranno il futuro per le Saab’s fighter technologies”, afferma Jonas Hjelm, Senior Vice President and head of Saab’s Aeronautics business area. Saab ha inoltre annunciato che Saab AB e Lumibird SA hanno completato oggi una transazione in base alla quale Lumibird, attraverso una filiale svedese di nuova costituzione con sede a Göteborg, acquisisce il Saab laser rangefinder business. L’operazione, firmata a marzo 2021, era soggetta a una serie di condizioni, ora tutte soddisfatte. Come parte della transazione, 27 dipendenti Saab a Göteborg saranno interessati e si uniranno alla filiale di nuova costituzione Lumibird Photonics Sweden AB. Le operazioni cedute hanno registrato ricavi per circa 10 milioni di euro nel 2021.

ANA: MODIFICHE ALLO SCHEDULE INTERNAZIONALE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo schedule internazionale per il servizio dal 14 giugno al 29 ottobre 2022 per selezionate città, in risposta al cambiamento delle normative di viaggio e delle misure di salute pubblica di vari paesi, nonché alle ultime tendenze della domanda passeggeri e cargo. Mentre ANA aveva sospeso o alternato le operazioni su rotte europee selezionate da marzo per evitare lo spazio aereo russo, la rotta Haneda-Parigi riprenderà a luglio. Con l’evolversi delle restrizioni locali, ANA sta monitorando le condizioni dell’andamento della domanda e della fattibilità dei viaggi per determinare la frequenza dei voli e quando riprendere determinate rotte. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei. Info su: https://www.anahd.co.jp/en/jp/topics/notice200206/.

EUROWINGS: JOB APPLICATION COACHING PER STUDENTI – Per la seconda volta i dipendenti di Eurowings hanno supportato gli studenti dell’help alliance learning support project “Destination Education Opportunities” con un job application coaching e un professional photo shoot. La Lufthansa Group aid organization help alliance e Chancenwerk e.V. hanno collaborato al progetto per supportare gli studenti svantaggiati nel loro percorso formativo. Il job application training si è svolto il 23 maggio presso la Dieter Forte Comprehensive School di Düsseldorf.

IATA: IL GROUND HANDLING FA PROGRESSI VERSO LA STANDARDIZZAZIONE – IATA ha riferito che IATA Ground Operations Manual (IGOM) Portal e IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) stanno guidando con successo una maggiore standardizzazione dei ground handling processes in tutto il mondo. Ciò è particolarmente importante per il rapido sviluppo delle operazioni man mano che le restrizioni COVID-19 vengono revocate. “IGOM e ISAGO si completano a vicenda nel guidare l’armonizzazione tanto necessaria nel settore del ground handling. L’aumento della partecipazione a entrambi i programmi mentre l’industria accelera le sue operazioni è una buona notizia sia per la sicurezza che per l’efficienza. L’obiettivo di entrambi è ridurre i rischi, evitare danni a terra e consentire operazioni standardizzate e sostenibili”, ha affermato Monika Mejstrikova, IATA’s Director of Ground Operations. Dal lancio del portale IGOM a gennaio, 58 compagnie aeree e 11 ground service providers (GSPs) si sono abbonati ai suoi servizi. Il portale consente alle compagnie aeree e agli operatori di terra di interfacciarsi con lo IATA Ground Operations Manual. “L’obiettivo è l’adozione globale dei ground handling standards. I guadagni in termini di efficienza e sicurezza derivanti dalla standardizzazione globale sono stati dimostrati durante lo sviluppo dell’aviazione. Il portale IGOM sta aiutando a raggiungere questo obiettivo, rendendo più facile per le compagnie aeree e i GSP gestire e monitorare l’implementazione degli standard e comprendere le varianze. Con 69 organizzazioni che già utilizzano il portale, la spinta verso una maggiore standardizzazione sta ottenendo una spinta”, ha affermato Mejstrikova. Da marzo 2022, 28 compagnie aeree hanno aderito a ISAGO, beneficiando così di 500 rapporti di audit disponibili a complemento delle loro attività di supervisione. ISAGO fornisce una valutazione indipendente di tutti gli aspetti della gestione e della fornitura di safe ground handling services, sulla base degli standard IGOM. “L’aumento della partecipazione a ISAGO riflette i vantaggi della conformità verificata agli standard globali. Con più governi che ora includono ISAGO nei loro programmi di sorveglianza della sicurezza, possiamo aspettarci che un numero ancora maggiore di compagnie aeree e GSP si uniscano”, afferma Mejstrikova.

EASA LANCIA CINQUE NUOVI PROGETTI DI RICERCA – A seguito di bandi di gara, EASA ha ora firmato contratti per cinque nuovi progetti di ricerca, tutti finanziati dall’European Union’s Horizon Europe research and innovation programme. Con i contratti in essere, EASA ora avvierà i seguenti progetti di ricerca: Helicopter Underwater Escape (HUE#2), che migliora la probabilità di un successful escape in survivable helicopter water impact accidents; Machine learning application approval (MLEAP), tecnologia di Intelligenza Artificiale per sistemi destinati all’uso in applicazioni legate alla sicurezza nell’aviazione civile; Unmanned Aircraft Systems (UAS) Standards (SHEPHERD), per esaminare la valutazione tecnica degli standard per l’uso sicuro degli UAS; Mental health (MESAFE), valuta i nuovi sviluppi medici per la diagnosi precoce e il trattamento delle condizioni di salute mentale per piloti e controllori del traffico aereo; Risk Assessment Tool Technical Specifications (RAT), sviluppa specifiche tecniche per la creazione di un risk assessment tool (RAT) per identificare precocemente i pericoli associati a un tipo specifico di prodotto per un determinato concetto di operazione. I progetti saranno gestiti dall’EASA e fanno parte di un pacchetto di 15 diversi bandi di progetto, che coprono oltre sei azioni di ricerca, con un budget complessivo di 14,2 milioni di euro. Queste sei azioni di ricerca rispondono alle esigenze e ai requisiti di ricerca dell’EASA e degli Stati membri europei relativi all’aviazione civile. Le procedure di gara per i restanti progetti sono in corso, con tutti gli appalti destinati ad essere aggiudicati entro la fine del 2022.

QATAR AIRWAYS: ACCORDO CON GKA KITE WORLD TOUR – Con l’obiettivo di riunire le comunità attraverso lo sport, Qatar Airways sta ampliando il proprio portafoglio di sponsorizzazioni sportive per diventare il partner principale e la compagnia aerea ufficiale del GKA Kite World Tour per tre anni. La partnership unisce i cieli e i mari per celebrare uno dei nuovi sport in più rapida crescita. Il GKA Kite World Tour visita molte delle destinazioni globali di Qatar Airways, tra cui: Brasile, Germania, Maldive, Marocco e Spagna. Per ulteriori informazioni sul programma del Qatar Airways GKA World Tour, fare clic su visit gkakiteworldtour.com.

QATAR AIRWAYS PROSEGUE LA SPONSORIZZAZIONE DELLA CONACAF NATIONS LEAGUE – L’accordo di sponsorizzazione pluriennale tra Qatar Airways e Concacaf entra nel suo secondo anno, con la compagnia aerea al centro della scena come Presenting Sponsor per la Concacaf Nations League (CNL) 2022/23. La CNL è una delle principali competizioni calcistiche internazionali delle squadre nazionali maschili del Nord America, Centro America e Caraibi. Il Qatar Airways Group Chief Executive, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “La nostra presentazione della sponsorizzazione della Concacaf Nations League è un’altra pietra miliare per Qatar Airways e il nostro impegno a crescere e supportare il calcio in tutto il mondo. Apprezziamo la collaborazione più stretta con Concacaf, soprattutto perché le nostre regioni si preparano a ospitare i prossimi due men’s FIFA World CupTM Tournaments in Qatar 2022 and Canada, Mexico and United States in 2026″.