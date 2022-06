Boeing collabora con l’industria canadese per offrire il P-8A Poseidon

Boeing e diversi partner industriali canadesi hanno annunciato la loro intenzione di collaborare per fornire la capacità e la sostenibilità del collaudato P-8A Poseidon per i Canadian Multi-Mission Aircraft (CMMA) requirement.

“Il Team Poseidon, composto da CAE, GE Aviation Canada, IMP Aerospace & Defence, KF Aerospace, Honeywell Aerospace Canada e Raytheon Canada, costituisce la pietra angolare di una Canadian P-8 industrial footprint. Il team si basa su 81 Canadian suppliers della piattaforma e più di 550 fornitori canadesi in tutte le province, che contribuiscono al beneficio economico annuale di Boeing per il Canada di CAD $5,3 miliardi, supportando oltre 20.000 posti di lavoro canadesi.

Il Boeing P-8A è una collaudata soluzione militare pronta all’uso con quasi 150 aerei consegnati a cinque nazioni fino ad oggi. Il P-8 migliorerà la capacità del Canada di difendere i suoi confini settentrionali e marittimi, garantendo al contempo l’interoperabilità con il NORAD e gli alleati della NATO. In qualità di piattaforma leader per la riduzione dell’impatto ambientale degli aerei militari, il P-8 può operare oggi con un 50% blend di sustainable aviation fuel, con l’aspirazione di spostarsi verso il 100% con investimenti in nuove tecnologie”, afferma Boeing.

“In qualità di partner dedicato dell’industria canadese da oltre un secolo, Boeing è orgogliosa di riunire un team di aziende di livello mondiale a supporto della nostra offerta P-8 al Canada”, ha affermato Heidi Grant, president, Business Development, Boeing Defense, Space & Security and Government Services. “Insieme, rafforzeremo l’industria aerospaziale e della difesa canadese attraverso un 100% Industrial and Technical Benefits commitment se sarà aggiudicato il contratto CMMA”.

“Il P-8A Poseidon offre advanced anti-submarine warfare, anti-surface warfare, intelligence, surveillance and reconnaissance, search and rescue capability, ed è l’unico velivolo multi-missione in servizio e in produzione che soddisfa tutti i requisiti CMMA. Il P-8 ha anche l’ulteriore distinzione di rafforzare il collegamento tra sicurezza nazionale e tutela ambientale”, prosegue Boeing.

“Il P-8A Poseidon offre oggi un’opportunità unica per la Royal Canadian Air Force in quanto tutti i costi di sviluppo sono stati pagati da altri clienti del P-8”, ha affermato Sean Liedman, director of International Business Development for Mobility & Surveillance aircraft, Boeing Defense, Space & Security.

“Il P-8A Poseidon ha dimostrato la sua capacità di operare in tutto il mondo nei regimi di volo più difficili, comprese operazioni estese in condizioni climatiche estreme e ghiacciate.

Gli attuali clienti del Boeing P-8 includono U.S. Navy, Indian Navy, Royal Australian Air Force, Royal Air Force, Royal Norwegian Air Force, Royal New Zealand Air Force, Republic of Korea Navy, Germany Navy.

Costruito sul collaudato airframe del 737 Next-Generation, la commonality dell’86% del P-8 con oltre 4.000 737NG in servizio offre life-cycle sustainment costs inferiori, grazie alle grandi economie di scala”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)