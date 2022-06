Sky High riceve il primo di due Embraer E190

Sky High Aviation, una compagnia aerea con base nella Repubblica Dominicana, ha preso in consegna il suo primo Embraer E190, diventando l’unico operatore di E-Jet con base nei Caraibi. Il primo dei due E190, forniti dal regional aircraft lessor TrueNoord, è arrivato la scorsa settimana all’aeroporto Las Americas José Francisco Peña Gómez dopo che i lavori di transizione sono stati completati presso la Embraer MRO facility in Macon, Georgia, USA. Il secondo E190 sarà consegnato a Sky High questo mese.

L’aggiunta degli E190 porterà un nuovo livello di comfort per i passeggeri e aprirà nuove rotte internazionali dalla regione. Sky High attualmente opera una flotta di due Embraer ERJ 145 da 50 posti che volano verso 10 destinazioni insulari dei Caraibi. Gli E190 sono stati configurati in un comodo layout a doppia classe con 98 posti e serviranno le destinazioni esistenti di Sky High, oltre ad aprire nuove rotte internazionali verso gli Stati Uniti, il Centro e il Sud America.

Juan Chamizo Alonso, Presidente di Sky High Aviation, ha dichiarato: “È un enorme elemento di differenziazione per noi essere l’unico operatore nella regione con E-Jet e un ottimo modo per celebrare i nostri primi 10 anni di attività. L’aggiunta dell’E190 più grande, più moderno e capace è il prossimo passo nel nostro sviluppo e nella nostra offerta ai nostri clienti. L’E190 è l’aereo perfetto per aiutare a gestire la domanda nelle ore di punta, nonché per aprire e mantenere le rotte internazionali essenziali per il nostro continuo sviluppo come operatore leader nei Caraibi”.

Garry Topp, Sales Director at TrueNoord for the Americas, ha dichiarato: “In qualità di specialista dedicato nel leasing di aeromobili regionali, riconosciamo l’importanza di migliorare la connettività tra i Caraibi e gli Stati Uniti e oltre. Elogiamo Embraer per il loro approccio con operatori più piccoli e per aver fornito un eccellente supporto a Sky High”.

Anne-Bart Tieleman, CEO di TrueNoord, ha aggiunto: “Sky High ha lavorato duramente per sviluppare e far crescere una rete di alta qualità nei Caraibi. Siamo orgogliosi di supportarli mentre fanno il passo successivo nella loro traiettoria ascendente e iniziano le operazioni con il velivolo E190 più grande. Vediamo molte altre opportunità per il tipo in questa regione”.

Mark Neely, VP Sales and Marketing, The Americas, Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Sky High è un cliente apprezzato dal 2019, quando ha acquisito per la prima volta gli ERJ 145. L’aggiunta dell’E-190 alla sua attuale flotta raddoppierà la capacità di Sky High e i suoi clienti beneficeranno del comfort migliore della categoria, con la configurazione due più due dell’E190, senza posti centrali”.

Embraer porta avanti i suoi obiettivi ESG

Embraer ha inoltre annunciato di aver firmato un accordo di acquisto di elettricità che garantisce che il 100% dell’elettricità acquistata dalla società in Brasile proverrà da fonti rinnovabili a partire dal 2024.

Con l’acquisizione del Renewable Energy Certificate (REC) per il 2024, Embraer azzererà le proprie emissioni di carbonio “Scope 2” in Brasile, iniziando ad acquistare tutta l’elettricità che utilizza da fonti solari ed eoliche, oltre a contribuire alla crescita del mercato delle energie rinnovabili. Nel 2021 Embraer ha consumato circa 170.000 MWh a livello globale, la maggior parte (67%) in Brasile.

“Questa è una pietra miliare per l’azienda e rafforza l’impegno di Embraer nei confronti delle environmental, social and governance (ESG) practices nella sua transizione verso un modello di business a basse emissioni di carbonio. L’ESG è uno dei pilastri del nostro piano strategico e abbiamo un ampio programma su più fronti. Stiamo valutando ogni opportunità per accelerare la riduzione delle nostre emissioni di carbonio”, afferma Carlos Alberto Griner, Vice President of People, ESG e Communications, Embraer.

Nell’agosto dello scorso anno Embraer ha annunciato gli obiettivi ESG come parte del suo impegno per un futuro sostenibile. Gli obiettivi includono carbon-neutral operations entro il 2040, l’uso del 100% di energia rinnovabile entro il 2025 in Brasile, che è appena stato anticipato al 2024, e nelle operazioni globali entro il 2030, nonché una maggiore adozione di SAF e lo sviluppo di tecnologie e prodotti a basse emissioni di carbonio, come electric, hybrid, SAF, and hydrogen propulsion.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)