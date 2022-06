Boeing: la Germania seleziona i CH-47F Chinook

Il governo tedesco ha annunciato che il CH-47F Chinook di Boeing è stato selezionato per gli heavy-lift helicopter requirements (STH) per il German Bundeswehr.

“Boeing è onorata che il governo tedesco abbia scelto il CH-47F Chinook per i suoi futuri heavy-lift helicopter requirements. Con il Chinook, la Germania opererà il più conveniente, collaudato e NATO interoperable heavy-lift helicopter. Non vediamo l’ora di collaborare con i governi statunitense e tedesco per finalizzare questa vendita nell’ambito del Foreign Military Sales process. Insieme al nostro Chinook Deutschland Industry Team – AERO-Bildung, Airbus Helicopters, CAE, ESG, Honeywell, Lufthansa Technik e Rolls-Royce Deutschland – ci impegniamo per fornire la massima disponibilità operativa al German Bundeswehr per i decenni a venire”.

(Ufficio Stampa Boeing)