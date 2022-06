Il primo Boeing 787-9 Lufthansa è pronto per la consegna

Il Boeing 787-9 Lufthansa, con registrazione D-ABPA e il futuro nome “Berlin”, sarà consegnato a Lufthansa quando riprenderanno le consegne, dopo la certificazione della FAA (Federal Aviation Administration) questa estate. Dopo la consegna verrà effettuato il cabin refurbishment presso il Frankfurt maintenance center

“Il moderno aereo a lungo raggio “Dreamliner” consumerà in media circa 2,5 litri di cherosene per passeggero e per 100 chilometri di volo. Questo è circa il 25% in meno rispetto al loro predecessore. Anche le emissioni di CO2 sono migliorate di conseguenza.

Il Boeing 787-9 “Berlin” avrà un prodotto di cabina migliorato, incluso l’accesso diretto al corridoio per tutti gli ospiti in Business Class. Dopo diverse settimane di planned cabin refurbishments presso Lufthansa maintenance in Frankfurt, l’aereo sarà inizialmente operato sulle rotte domestiche tedesche per scopi di addestramento. La prima intercontinental scheduled destination del “Dreamliner” Lufthansa sarà Toronto”, afferma Lufthansa.

In totale, Lufthansa Group ha ordinato 32 Boeing “Dreamliner” con consegna tra il 2022 e il 2027.

