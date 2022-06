News Brevi – 02.06.2022

AIRBUS RAFFORZA LE SUE CYBERSECURITY ACTIVITIES – Airbus sta adottando misure per rafforzare e far crescere le sue attività di sicurezza informatica in tutto il Gruppo. L’azienda presenterà le sue soluzioni di sicurezza informatica all’International Cybersecurity Forum (FIC) dal 7 al 9 giugno 2022 a Lille (Francia). Con le minacce informatiche esponenziali, insieme alla crescente digitalizzazione e connettività dei suoi prodotti e sistemi, la sicurezza informatica è diventata una componente strategica e fondamentale dello sviluppo e del futuro di Airbus. L’azienda ha quindi intrapreso una serie di azioni e investimenti per sviluppare ulteriormente e rafforzare le proprie capacità e competenze di cybersecurity, garantendo la migliore protezione possibile per l’azienda, il suo ecosistema e i suoi clienti. Pertanto, Airbus ha deciso di combinare le sue attività di servizi di sicurezza informatica esistenti a livello aziendale in un’unica organizzazione che entrerà in funzione il 1° luglio 2022. La nuova organizzazione, che si concentrerà sulla sicurezza informatica e sui servizi di sicurezza, in particolare nel settore industriale, riunirà oltre 1.000 esperti con sede in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Fornirà un’offerta di servizi globale unica per proteggere il Gruppo e soddisfare le esigenze delle autorità nazionali e dei clienti commerciali, comprese le infrastrutture critiche. Oltre a questa attività, i team di sicurezza informatica dedicati a grandi progetti svilupperanno ulteriormente le proprie competenze e attività per i clienti e i programmi della difesa e dello spazio. 400 esperti contribuiranno a importanti progetti di integrazione in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna intorno a tecnologie di alto livello come la difesa informatica e la crittografia. Inoltre, Airbus ha recentemente acquisito DSI, una società con sede in Germania certificata dal Federal Office for Information Security (BSI), che fornisce sistemi di crittografia e comunicazione per i settori spaziale, aereo, navale e terrestre. Per i suoi prodotti di sicurezza informatica, Airbus ha appena lanciato un piano di investimenti a due cifre da un milione di euro, principalmente incentrato sulle attività di ricerca e sviluppo, nella sua filiale Stormshield. L’azienda, che riunisce 400 esperti e offre soluzioni per la sicurezza di dati, endpoint e rete, aumenterà le capacità e le prestazioni delle sue linee di prodotti e accelererà lo sviluppo delle sue attività internazionali.

QANTAS SERVE MENU CLASSICI ITALIANI PER CELEBRARE I VOLI DIRETTI AUSTRALIA – ROMA – Qantas informa: “I cibi preferiti italiani saranno presenti in una selezione di lounge Qantas e in menu internazionali a bordo questo mese per celebrare i nuovi servizi diretti Perth – Roma di Qantas che verranno lanciati il 25 giugno. I passeggeri che decollano sui nuovi servizi sperimenteranno la dolce vita nel cielo con un menu di Business Class di ispirazione italiana abbinato a vitigni italiani coltivati in Australia come Montepulciano e Vermentino selezionati dai sommelier Qantas Neil Perry. Al debutto il 2 giugno e a cura di Neil Perry, i classici italiani saranno offerti nelle Qantas lounge First e Business selezionate per tutto questo mese. Il menu a bordo della Business Class presenterà ricette regionali, trasportando i passeggeri in un ristorante a Roma prima dell’atterraggio”. Il Qantas Creative Director of Food, Beverage and Service, Neil Perry, ha affermato: “Ho viaggiato per la prima volta in Italia nel 1984 e ho subito capito perché le persone si innamorano del cibo italiano. Gli italiani vivono e respirano stagionalità e freschezza, quindi nella progettazione di queste voci di menu è stato importante rispettare e celebrare le tradizioni della cucina e la profonda storia di Roma”. Stephanie Tully, Chief Customer Officer, Qantas, ha affermato: “I nostri clienti adorano l’Italia e siamo lieti di condividere queste esperienze culinarie nelle nostre lounge a giugno, oltre a lanciare un menu di Business Class di ispirazione italiana per il nostro servizio Perth – Roma. Quindi, anche per coloro che viaggiano attraverso le nostre domestic Business lounges, c’è un po’ di italiano per stuzzicare il loro appetito per i viaggi internazionali”.

NUOVI RICONOSCIMENTI PER AIR CANADA – Air Canada ha vinto cinque riconoscimenti in una serie di premi per l’eccellenza nei leisure and lifestyle travel e il meglio dei viaggi in famiglia. Il vettore è stato votato dai lettori della rivista di viaggi Global Traveller e della sua pubblicazione gemella WhereverFamily per i seguenti riconoscimenti: Best Airline for Onboard Entertainment per il quarto anno consecutivo, Best Premium Economy Class per il quarto anno consecutivo, Best Airline for Onboard Menu – Air Canada Business Class, Best Family-Friendly Airline in North America per il quarto anno consecutivo, Best Family Friendly International Airline per il terzo anno consecutivo. “Siamo entusiasti che i lettori di Global Traveller e WhereverFamily abbiano ancora una volta votato i prodotti e i servizi di Air Canada come i migliori della categoria. Prendiamo a cuore questo riconoscimento, soprattutto perché gli elettori sono viaggiatori esperti e frequenti che sono ben posizionati per valutare il settore aereo. Li ringraziamo per la fiducia accordataci e non avremmo potuto farlo senza la dedizione dei nostri dipendenti”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty and Product, Air Canada.

EUROWINGS SI PREPARA A UN WEEKEND DI INTENSO TRAFFICO – Eurowings prevede un aumento del numero di passeggeri in tutti gli aeroporti durante il lungo weekend. “La Germany’s No.1 holiday airline” è lieta che così tante persone decolleranno per il lungo weekend con Eurowings. Negli aeroporti è prevedibile che ci saranno tempi di attesa più lunghi. Per garantire un viaggio rilassato, Eurowings chiede ai passeggeri in partenza di arrivare in aeroporto in tempo e di pianificare un’ulteriore riserva di tempo per il percorso attraverso i controlli di sicurezza. Eurowings raccomanda vivamente ai passeggeri in viaggio verso di utilizzare i servizi digitali, l’online check-in e l’evening-before check-in, nonché, ove disponibile, l’uso dei servizi self-service per il check-in e il check-in dei bagagli. Per semplificare il check-in dei passeggeri, Eurowings ha esteso gli orari di check-in: all’aeroporto di Düsseldorf, i passeggeri possono imbarcare i bagagli in loco già alle tre del mattino. Gli ospiti Eurowings che hanno prenotato un volo da Berlino, Amburgo, Düsseldorf, Colonia/Bonn o Stoccarda possono anche effettuare il check-in del bagaglio tra le 18:00 e le 20:00 la sera prima, risparmiando così tempo il giorno della partenza. Per un processo agevole, Eurowings consiglia ai suoi passeggeri di effettuare il check-in online gratuitamente la sera prima del check-in dei bagagli, risparmiando così tempo prima della partenza. I viaggiatori sono pregati di verificare in qualsiasi momento lo stato del proprio volo su eurowings.com o tramite l’app prima di mettersi in viaggio”, afferma Eurowings.

NUOVE CONSEGNE PER ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS – Rolls-Royce fornirà 70 dei suoi mtu Series 4000 engines, prodotti in Yulin da MTU Yuchai Power, la joint venture cinese con Yuchai Diesel, per l’uso in generator sets che saranno distribuiti dall’emergency power systems provider Hefei Calsion Electric System Co., Ltd. I gruppi saranno installati in più sedi di produzione di semiconduttori.

AIR FRANCE FOUNDATION CELEBRA IL 30° ANNIVERSARIO CON UN EVENTO SPECIALE – In occasione del suo 30° anniversario, Air France Foundation ha accolto quindici bambini sostenuti dall’associazione L’Envol. I bambini sono stati invitati con le loro famiglie a scoprire le attività dietro le quinte di Air France all’aeroporto Parigi-Charles de Gaulle e a incontrare l’astronauta francese Thomas Pesquet, uno degli amministratori della Fondazione. Dopo un imbarco dedicato al terminal 2F, il gruppo è salito a bordo di un Airbus A350. Il programma prevedeva un tour dell’aeromobile, seguito da un incontro con il personale Air France. Il momento clou è stata l’opportunità per i bambini di incontrare Thomas Pesquet, che ha parlato della sua carriera come pilota Air France, poi arruolato nell’Agenzia Spaziale Europea, e delle sue missioni a bordo e poi ai comandi della International Space Station. Costituita nel 1992, la Air France Foundation studia, seleziona e finanzia progetti educativi per bambini malati o in difficoltà nei paesi in cui opera Air France.

NUOVA NOMINA PER JETBLUE – JetBlue ha annunciato oggi la nomina di Rodney Townsend a nuovo vice president, technology products, con effetto immediato. In questo ruolo, Townsend supervisionerà il portafoglio di prodotti tecnologici di JetBlue e identificherà nuove opportunità per sfruttare la tecnologia in modi che miglioreranno la customer and crewmember experience. Riferirà a Carol Clements, chief digital and technology officer di JetBlue.

JETBLUE PREPARA UNA SERIE DI EVENTI PER IL PRIDE MONTH – JetBlue celebra il Pride Month con una serie di eventi speciali e supporto per varie organizzazioni e partner per tutto il mese di giugno e oltre. “Diversità, equità e inclusione sono il cuore dei valori fondamentali di JetBlue e sono inclusi in tutto ciò che facciamo, perché crediamo che ispirare l’umanità significhi che devi essere inclusivo di tutta l’umanità”, ha affermato Icema Gibbs, vice president CSR and DEI, JetBlue. “L’anno scorso, JetBlue ha lanciato una nuova politica sulle uniformi con una vasta gamma di preferenze di abbigliamento, indipendentemente da razza/etnia, sesso, età e tipo di corporatura. L’uniforme e la politica inclusiva di JetBlue offre ai membri dell’equipaggio una combinazione di pezzi dell’uniforme, piuttosto che articoli preselezionati in base a termini di genere. JetBlue garantisce che tutti i membri dell’equipaggio, indipendentemente dall’identità di genere, possano sentirsi rappresentati”, afferma JetBlue.