De Havilland Canada: primo volo di successo del CL-415 con il Collins Pro Line Fusion® Avionics Upgrade Program

De Havilland Canada annuncia il successo del primo volo dell’Avionics Upgrade Program for CL-215T, CL-415 and CL-415 EAF aircraft, avvenuto il 30 maggio 2022 ad Abbotsford, Columbia Britannica. Il nuovo avionics package integra uno state-of-the-art Collins Aerospace Pro Line Fusion® flight deck, collaudato e utilizzato da civilian and special mission aircraft in tutto il mondo.

“Siamo estremamente entusiasti del successo del test flight del Collins Pro Line Fusion® flight deck in un CL-415 aircraft”, afferma Jean-Philippe Côté, Vice-President Programs, De Havilland Canada. “Non vediamo l’ora di ottenere la certificazione da Transport Canada nei prossimi mesi e di iniziare l’installazione di nuove avionics suites sui CL-215T, CL-415 and CL-415 EAF flight decks poco dopo”.

“Collins Aerospace è orgogliosa di collaborare con De Havilland Canada su questa iniziativa fondamentale”, ha affermato Chris Conway, Business Development Director for Collins Aerospace. “Il nostro Pro Line Fusion® integrated avionics system fornisce una situational awareness avanzata che migliora la sicurezza, l’efficienza e la prevedibilità essenziali per ogni missione, in particolare fire suppression”.

“Cascade Aerospace è stata molto lieta di iniziare i De Havilland Canada CL-415 AUP flight testing questa settimana”, ha affermato Kevin Lemke, Executive Vice President and Chief Operating Officer, Cascade Aerospace. “Questa è una pietra miliare importante nel programma per aggiornare i velivoli CL-415 e CL-215T con una operational enhancement solution che è assolutamente all’avanguardia e manterrà le flotte efficaci per decenni. Sono molto orgoglioso del lavoro completato negli ultimi due anni dall’Integrated Product Team di De Havilland Canada come OEM, Cascade come Integrator e Collins Aerospace come Avionics Suite provider. Questo avvio di successo dei flight test ora ci porta avanti nella final program phase riguardo test e certificazione”.

Questa nuova suite avionica è stata appositamente progettata e personalizzata per aerial firefighting missions. Sarà anche installata sul velivolo DHC-515 Firefighter lanciato di recente (leggi anche qui). Con i Collins Pro Line Fusion® flight decks installati nei CL-215T, CL-415, CL-415 EAF and DHC-515 Firefighters, i clienti potranno fare in modo che gli equipaggi si muovano senza problemi tra gli aerei, poiché avranno una common cockpit experience in tutta la loro flotta.

“Riteniamo che la capacità di operare con common flight decks nella nostra famiglia di aeromobili sia un vantaggio significativo per i nostri clienti”, ha affermato Côté. “Training and spare parts management saranno migliorati per i clienti che scelgono di installare la Collins Pro Line Fusion® avionics suite sull’intera flotta”.

De Havilland Canada è attualmente presente alla fiera CANSEC 2022 di Ottawa, in Canada, dove presenta ai clienti nuovi ed esistenti la Collins Pro Line Fusion® avionics suite.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: N.Fazos – De Havilland Canada)