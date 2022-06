ENAV: l’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2021

L’Assemblea degli Azionisti di ENAV S.p.A., riunitasi in data odierna sotto la presidenza dell’avv. Francesca Isgrò, ha approvato il bilancio della Società per l’esercizio 2021 e ha preso visione del bilancio consolidato 2021.

Principali risultati economici consolidati

· Ricavi: 836,6 milioni di euro (+8,5% rispetto al 2020).

· Ricavi record da mercato non regolamento: 33,0 milioni di euro (+22,3% rispetto al 2020).

· EBITDA: 222,4 milioni di euro (+5,5% rispetto al 2020).

· Risultato Operativo (EBIT): 98,3 milioni di euro (+38,2% rispetto al 2020).

· Utile netto consolidato: 78,0 milioni di euro (+44,6% rispetto al 2020).

· Indebitamento finanziario netto: 483,5 milioni di euro.

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato in senso favorevole rispetto alla proposta del Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2022 di distribuire un dividendo relativo al 2021 pari a 58.506.483,25 euro, corrispondenti a 0,1081 euro per azione che risulterà in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo verrà posto in pagamento il 26 ottobre 2022 con data stacco cedola il 24 ottobre 2022 e record date il 25 ottobre 2022. L’avviso di pagamento del dividendo sarà pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale il 4 giugno 2022.

L’Assemblea degli Azionisti ha provveduto alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e ha, inoltre, deliberato di confermare i compensi spettanti ai componenti effettivi del Collegio Sindacale.

L’Assemblea ha contestualmente deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’autorizzazione all’acquisto, per la durata massima di 18 mesi dalla data di delibera fino a un massimo di n. 1.300.000 azioni, nonché alla disposizione senza limiti di tempo e anche prima di aver esaurito gli acquisti di tutte o parte delle azioni proprie oggetto dell’autorizzazione all’acquisto in questione nonché di quelle già detenute.

