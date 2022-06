News Brevi – 03.06.2022

ETHIOPIAN AGGIUNGE CHENNAI AL SUO NETWORK – Ethiopian Airlines, la principale compagnia aerea africana, amplia il suo network verso l’India con l’aggiunta di tre voli settimanali a Chennai, a partire dal 02 luglio 2022. Chennai si unirà al vasto network di Ethiopian come quarta destinazione in India dopo Nuova Delhi, Mumbai e Bangalore. Ethiopian ha iniziato a servire l’India con il volo di debutto a Nuova Delhi nel 1966, solo 20 anni dopo la fondazione della compagnia aerea. Il vettore è stato pioniere del collegamento aereo tra Africa e India. Recentemente, Ethiopian ha festeggiato il suo 50° anniversario di servizio ininterrotto per Mumbai. Il CEO di Ethiopian Airlines Group, Mr Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Sono entusiasta del fatto che ci stiamo avvicinando sempre di più ai nostri clienti con il nostro servizio esclusivo e i nostri collegamenti globali. Da 55 anni colleghiamo Asia e Africa facilitando gli scambi tra i due continenti. L’aggiunta di Chennai come quarta destinazione passeggeri in India testimonia la nostra capacità di ripresa e il nostro impegno costante nel servire i nostri clienti in India e nel continente in generale. Continueremo a servire l’India con maggiore frequenza e con più destinazioni in futuro“. Oltre alla nuova rotta per Chennai, a partire da luglio 2022, Ethiopian aumenta le frequenze dei voli per la città di Mumbai, passando a due voli giornalieri, e Nuova Delhi con dieci voli settimanali.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A MAGGIO 2022 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di maggio. A maggio Ryanair Group ha trasportato 15,4 milioni di passeggeri (maggio 2021: 1,8 milioni), con un load factor del 92% (79% a maggio 2021). A dicembre Ryanair Group aveva trasportato 9,5 milioni di passeggeri con un load factor dell’81%, a gennaio 7,0 milioni con un load factor del 79%, a febbraio 8,7 milioni con un load factor dell’86%, a marzo 11,2 milioni con un load factor dell 87%, ad aprile 14,2 milioni con un load factor del 91%. Ryanair ha operato oltre 88.400 voli a maggio. Il traffico di dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022 è stato influenzato dalle restrizioni per la variante Omicron. Il traffico di marzo 2022 è stato influenzato dall’invasione russa dell’Ucraina.

NUOVA NOMINA DI BOMBARDIER IN CINA – Bombardier annuncia la nomina di Jianwei Zhang come Chairman, Bombardier China, con effetto immediato. La nomina dell’esperto professionista riafferma l’impegno di Bombardier in Cina, dove l’azienda continua a offrire business jet leader di mercato e a fornire servizi aftermarket presso il suo centro di assistenza strategicamente situato a Tianjin. “Sono molto felice di dare il benvenuto a Jianwei di nuovo in Bombardier e di nuovo al timone del nostro importante avamposto in Cina. Con i suoi forti legami, la sua eccezionale reputazione e la sua profonda comprensione della Cina e dell’Occidente, Jianwei è l’ambasciatore perfetto della nostra azienda e fornirà un ponte di benvenuto tra le diverse culture per rafforzare ulteriormente la presenza e l’impatto di Bombardier nel business aviation market cinese”, afferma Éric Martel, President and Chief Executive Officer.