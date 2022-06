SAS inaugura la rotta per Toronto da Copenhagen e Stoccolma con nuovi velivoli a lungo raggio

SAS sta espandendo la sua rete in Nord America e sta ora avviando rotte dirette per Toronto da Copenhagen e Stoccolma. SAS opererà tre voli settimanali da Copenhagen e quattro voli settimanali da Stoccolma con il suo nuovo aereo A321LR. Il volo inaugurale è avvenuto il 2 giugno da Copenaghen a Toronto. Il primo volo da Stoccolma-Arlanda avrà luogo il giorno successivo.

“Siamo lieti di collegare il Canada e la Scandinavia e di volare a Toronto con il nostro aereo di ultima generazione, ideale per questa rotta. L’uso dell’A321LR significa che possiamo collegare ancora più parti del mondo ed è adatto per il mercato scandinavo e per i modelli di viaggio emergenti da e verso la regione”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

“SAS mira a essere un leader globale nell’aviazione sostenibile. Mentre continuiamo a introdurre gradualmente nuovi aeromobili a basso consumo di carburante come l’A321LR, ora disponiamo di una delle flotte più moderne d’Europa. Questo aeromobile all’avanguardia offrirà ai nostri clienti un modo di viaggiare ancora più piacevole, confortevole e sostenibile”, continua van der Werff.

Le rotte verso Toronto saranno operate con una configurazione a tre classi con 157 posti: 22 in SAS Business, 12 in SAS Plus (premium economy) e 123 in SAS Go (economy).

Nella prossima stagione estiva SAS volerà verso un totale di sette destinazioni negli Stati Uniti e in Canada: Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, Washington DC e Toronto.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)