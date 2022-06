British Airways inaugura il collegamento con Portland

Portland, Oregon, è diventata una nuova destinazione sulla mappa delle rotte di British Airways quando il volo BA0267 è atterrato all’aeroporto internazionale di Portland (PDX) ieri alle 17:05 ora locale.

Creando l’unica rotta diretta tra Londra (Heathrow) e l’Oregon, il volo inaugurale ha ricevuto un caloroso benvenuto locale mentre rulllava fino al gate. La nuova rotta opererà cinque volte a settimana su Boeing 787-8 Dreamliner con tre cabine tra cui i clienti possono scegliere: Club (business), World Traveller Plus (Premium Economy) e World Traveller (economy). Il volo di ritorno per Londra Heathrow è partito alle 18:55 ora locale, proprio mentre il Regno Unito si gode un fine settimana di 4 giorni per celebrare il Giubileo di platino della regina.

Neil Chernoff, British Airways’ Director of Networks and Alliances, ha dichiarato: “Questa estate British Airways volerà da 26 città degli Stati Uniti a Londra e siamo molto entusiasti di aggiungere Portland alla nostra lista di destinazioni transatlantiche. Non solo siamo l’unica compagnia aerea ad offrire voli diretti da Portland a Londra, ma questa nuova rotta apre anche un’ampia varietà di collegamenti per i nostri clienti. Attraverso Alaska Airlines, il nostro partner oneworld, British Airways offrirà collegamenti in codeshare verso diverse destinazioni operate da Alaska Airlines da Portland”.

“Questo volo è un’ottima notizia per i residenti e le imprese dell’Oregon e del sud-ovest di Washington: Londra è il nostro più grande mercato transatlantico ed è un’incredibile porta di accesso a molte altre parti del mondo”, ha affermato il Port of Portland Executive Director, Curtis Robinhold. “Apprezziamo profondamente l’impegno dimostrato da British Airways a Portland e siamo entusiasti di vedere la sinergia tra British Airways, Alaska Airlines e American Airlines poiché fanno tutte parte dell’alleanza oneworld”.

I clienti British Airways trarranno vantaggio al rapporto con Alaska Airlines, che offre collegamenti continui oltre Portland. I clienti British Airways possono prenotare voli operati da Alaska verso 15 destinazioni da PDX, consentendo loro di accedere al Regno Unito con un solo scalo. Inoltre, i membri del programma fedeltà possono accumulare e riscattare miglia su questi voli.

I voli da Portland a Londra Heathrow partiranno venerdì, domenica, lunedì, martedì e mercoledì. La rotta sarà operata da uno dei più recenti aeromobili di British Airways, il Boeing 787-8 Dreamliner.

British Airways riprende anche la rotta diretta da Pittsburgh a Londra. Rimane l’unica compagnia aerea ad offrire un volo diretto dalla città della Pennsylvania a Londra. La compagnia aerea riprenderà un servizio quadrisettimanale tutto l’anno: martedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Il 6 giugno la compagnia aerea lancia un nuovo volo diurno dal Newark Liberty International Airport a Londra Heathrow, il suo terzo volo giornaliero da Newark a Londra, per supportare il ritorno dei viaggi d’affari.

Il volo diurno partirà alle 7:55 da Newark, un’opzione conveniente per i viaggiatori che desiderano trascorrere una notte in più nell’area di New York prima di partire, o per coloro che desiderano arrivare giusto in tempo per una serata a Londra. Con questo tempo di volo aggiuntivo, British Airways, insieme al suo partner commerciale congiunto, American Airlines, offrirà la rete più ampia dall’area di New York a Londra con 15 partenze giornaliere quest’estate, inclusi 11 voli giornalieri da JFK a Heathrow e 1 volo giornaliero da JFK a Gatwick.

Questa estate segna anche il ritorno dei voli diretti giornalieri da San Jose, California, a Londra il 13 giugno; il ritorno degli aerei A380 in più aeroporti nordamericani. Chicago e Vancouver sono state le ultime città ad accogliere a casa l’Airbus A380 all’inizio di questa settimana. Nel frattempo, Dallas Fort Worth si prepara ad accogliere per la prima volta l’A380 il 1° luglio. L’aereo offre una scelta di cabine First, Club World, World Traveller Plus e World Traveller e ha un totale di 469 posti. Ci sono 12 A380 nella flotta di British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)